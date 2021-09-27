Вакцини, що змінили історію світу: які хвороби переможені і коли з'явиться щеплення від ВІЛ

Вакцини, що змінили історію світу: які хвороби переможені і коли з'явиться щеплення від ВІЛ

Перші щеплення були винайдені Едвардом Дженнером в кінці 18 століття. Відтоді вчені працювали над новими вакцинами, які зробили революцію в медицині і змінили історію світу.

Чи знаєте ви, що історія вакцинації почалася сотні років назад? Завдяки вакцинам була повністю ліквідована віспа і усунені інші інфекційні захворювання, такі як поліомієліт, правець і туберкульоз. У цій статті ми згадуємо історію вакцин і вчених, яким ми зобов'язані за їх створення. А ще ви дізнаєтеся, як вакцина проти COVID-19 пов'язана з ВІЛ-захворюванням.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про історію вакцин і їхніх творців, а також про те, як вакцина проти COVID-19 пов'язана з ВІЛ.

Що таке вакцина і як вона працює

Вакцина — біологічний препарат, що імітує природну інфекцію і приводить до розвитку імунітету, аналогічного тому, який отримує організм за першого контакту з реальним мікроорганізмом — бактеріями або вірусом.

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Вакцина містить антиген, який стимулює імунну систему викликати специфічну імунну відповідь проти певного мікроорганізму. Завдяки створенню імунної пам'яті в разі подальшого контакту з антигеном вторинна імунна відповідь швидше і ефективніше усуває патоген, що запобігає природному плину хвороби і розвитку типових клінічних симптомів. Вакцина може складатися з живого, ослабленого або вбитого мікроорганізму, а також інших частин його структури.

Вакцина не вберігає на 100% від зараження, але вводиться для захисту від тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. Отримання імунітету в результаті вакцинації набагато безпечніше, ніж в результаті "природного" захворювання.

Едвард Дженнер і вакцина від віспи

Едвард Дженнер / Getty Images

Початок вакцинології належить до кінця 18-го століття, коли в 1796 році британський лікар Едвард Дженнер (пізніше удостоєний лицарства за свої заслуги) провів першу вакцинацію проти віспи восьмирічному хлопчику Джеймсу Фиппсу.

1796 року він провів експеримент із вакцинації восьмирічного хлопчика вірусом коров'ячої віспи. Він шляхом ін'єкції ввів гній, взятий із пухирця на руці жінки, яка мала цю хворобу, 8-річному хлопчикові. Рік потому лікар провів аналогічний дослід із тією ж дитиною. В результаті хлопчик не захворів, а Дженнер отримав приз у розмірі 30 000 злотих фунтів, які пожертвував інституту імунізації бідних.

Луї Пастер і його щеплення від сказу

Луї Пастер / Getty Images

6 липня 1885 року мати 9-річного Жозефа Мейстера прийшла до французького хіміка і мікробіолога Луї Пастера з проханням врятувати її сина від неминучої смерті. За розповіддю матері, хлопчика сильно вкусив собака, який хворів на сказ, який у разі появи симптомів навіть нині майже на 100% смертельний. Пастер деякий час експериментував з вакциною проти цієї смертельної хвороби разом зі своїм близьким соратником Емілем Ру, що дало успішні результати в придушенні її розвитку у 50 собак.

Однак була одна серйозна проблема. Вакцина раніше не проходила клінічних випробувань на людях, і Пастер не мав кваліфікації, що дозволяє йому займатися лікарською діяльністю. У разі невдачі він ризикував не тільки заплямувати свою репутацію, а й вирушити до в'язниці. Врешті-решт він піддався на вмовляння матері і ввів дитині антирабічну вакцину. Через кілька місяців хлопчик одужав. Успіх Пастера став сенсацією, і вчений прискорив пошук нових вакцин.

Рудольф Вайґль — творець вакцини проти висипного тифу

Рудольф Вайґль / Вікіпедія

Під час Першої світової війни Рудольф Вайґль, випускник, а пізніше викладач Львівського університету, був покликаний в армію паразитологом. Мільйони людей захворіли на тиф — захворювання, поширюване вошами. Вайгль вирішив зробити все можливе, щоб зупинити епідемію. З цією метою він почав тестувати вошей у лабораторії.

Протягом багатьох років він вивчав вошей і сам тиф. Він прославився своєю кампанією вакцинації в Китаї, завдяки якій йому вдалося врятувати бельгійських місіонерів і тисячі місцевих жителів. За це він був нагороджений Папою орденом святого Григорія Великого, а його кандидатура була висунута на здобуття Нобелівської премії.

Йонас Солк і вакцина проти поліомієліту

Йонас Солк / Getty Images

Від початку 1950-х років поліовірус щорічно вражав від 25 000 до 50 000 осіб. Люди жили в постійному страху стати наступними жертвами. І Йонас Солк позбавив людство від цього страху. Він не запатентував свою вакцину — він дав її світу безкоштовно.

Йонас Солк розмножив три типи поліовірусу, використовуючи клітини нирок мавп як середовище. Потім він убив віруси за допомогою формальдегіду. Експеримент мав всі шанси на успіх, оскільки після вакцинації мавп виявилося, що вони захищені від паралізаційної дії поліовірусу. Питання було в тому, хто добровільно протестує вакцину. Солк зробив щеплення собі, своїй дружині і дітям. Це були перші вакциновані від поліомієліту.

Доктор Томас Френсіс оголосив, що вакцина Йонаса Солка "безпечна і ефективна". Страх перед поліомієлітом зник, і Америка сповнилася ентузіазму. Фармацевтичні компанії, такі як Eli Lilly and Company, Wyeth Laboratories і Davis Company, стали до виробництва вакцини.

Інші вакцини і їхні винахідники

1892 року Хайме Ферран розробив вакцину проти холери.

1896 року Алмрот Райт винайшов вакцину проти черевного тифу.

1921 року Альбер Кальмет і Камілла Герен винайшли протитуберкульозну вакцину.

1923 року Торвальд Медсен розробив вакцину від коклюшу.

1923 року Гастон Рамон і Томас Гленн винайшли вакцину від дифтерії.

1927 року Гастон Рамон і Крістіан Зеллер розробили вакцину від правця.

1937 року Макс Тейлер винайшов вакцину проти жовтої лихоманки.

1964 року Джон Ендерс винайшов протикорову вакцину.

1967 року Моріс Гіллеман розробив вакцину проти епідемічного паротиту.

1969 року на ринку була представлена вакцина проти червоної висипки, винайдена Морісом Гіллеманом.

1968 року Еміль Готшліх розробив вакцину проти менінгококів типу C, а 1971-го також проти менінгококів типу A.

1981 року на ринок була випущена вакцина проти гепатиту В (HBV).

2006 року Merck & Co. запустила вакцину проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

2020 року Pfizer/BioNTech, Moderna і CureVac запустили вакцини проти COVID-19.

Що пов'язує вакцини проти COVID-19 і ВІЛ? Останні новини

IAVI і Scripps Research разом із Moderna і іншими партнерами в середині цього вересня почали клінічне дослідження фази I, яке оцінить здатність двох вакцин-кандидатів мРНК 1644 і мРНК 1644v2 безпечно генерувати широко нейтралізаційні антитіла у здорових дорослих. Це дослідження дає надії на створення вакцини проти ВІЛ-захворювання.

У цьому дослідженні 56 дорослих у віці від 18 до 50 були розділені на чотири групи і отримали мРНК-вакцину 1644 мРНК 1644v2-core антиген або і те, і інше. Далі в дослідженні буде використовуватися поетапний підхід, спочатку для активації незрілих В-клітин, а потім для направлення їх шляхом широкої нейтралізації продукції антитіл проти однієї конкретної зони.

Примітно, що в випробуванні використовується платформа мРНК Moderna (та ж, що використовувалася під час виробництва вакцини COVID-19), яка допоможе прискорити процес відкриття і розробки вакцини проти ВІЛ. Дослідження триватиме приблизно 19 місяців. Зараз нам залишається очікувати результатів і сподіватися, що така вакцина дійсно працюватиме.

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