Вам потрібен лікар: 12 проблем з нігтями, які не можна ігнорувати

Нігті можуть бути не лише прикрасою наших рук, але й індикатором загального стану здоров’я. Іноді зміни у кольорі, текстурі чи формі нігтів можуть вказувати на серйозні захворювання, які вимагають уваги лікаря.

Видання American Academy of Dermatology Association визначило 12 ключових змін на нігтях, через які необхідно звернутися до спеціаліста.

Меланома під нігтем

Медична назва: акральна лентигінозна меланома

Якщо на нігті з'явилася нова темна смуга або наявна смуга почала змінюватися, це може бути ознакою меланоми — найсерйознішого виду раку шкіри. Хоча не кожна темна смуга є меланомою, обов’язково зверніться до дерматолога для обстеження. Раннє виявлення є ключем до успішного лікування.

Підняття нігтя вгору

Медична назва: оніхолізис

Якщо ніготь починає підійматися, не бувши повністю прикріпленим, ви помітите біле знебарвлення. Причинами цього стану можуть бути:

грибкова інфекція;

псоріаз;

травма через агресивний манікюр;

використання гострих предметів для очищення під нігтями.

Дерматолог може допомогти очистити інфекцію та надати рекомендації для здорового росту нігтів.

Інфекція навколо нігтя

Медична назва: пароніхія

Якщо ви помітили почервоніння чи набряк навколо нігтя, це може бути інфекція. Раннє лікування за допомогою антибіотиків або місцевих засобів може швидко розв'язати проблему. У разі появи відкритої рани необхідно серйозніше втручання.

Інфекція під нігтем

Медична назва: пароніхія

Коли інфекція вражає ніготь, він може змінити колір на зеленувато-чорний. Такий стан вимагає негайного лікування, щоб уникнути ускладнень та позбутися болю.

Ніготь з ямками

Медична назва: пітинг

Ямки на поверхні нігтя можуть бути ознакою системних захворювань, таких як:

псоріаз;

атопічний дерматит;

вогнищева алопеція.

Синдром жовтих нігтів

Медична назва: синдром жовтих нігтів

Якщо ваші нігті стали жовтими, товстими та перестали рости, це може бути ознакою серйозних внутрішніх захворювань, таких як:

захворювання легенів;

ревматоїдний артрит;

серйозні інфекції нігтів.

Глибока борозенка на нігті

Медична назва: лінії Бо

Глибокі борозенки, які проходять поперек нігтя, можуть вказувати на тимчасове припинення росту нігтів через:

лихоманку;

травму;

хімієтерапія;

сильний стрес.

Важливо визначити причину разом із лікарем, щоб нігті почали нормально рости.

Товсті, відрослі нігті

Медична назва: оніхогрифоз

Цей стан, коли нігті потовщуються і викривляються, часто має спадкову природу. Також його можуть спричинити:

псоріаз;

іхтіоз;

порушення кровообігу.

Для догляду за такими нігтями необхідна допомога дерматолога.

Тонкі нігті у формі ложки

Медична назва: койлоніхія

Ложкоподібні нігті можуть свідчити про дефіцит заліза, викликаний:

неправильним харчуванням;

захворюваннями шлунково-кишкового тракту;

чутливістю до глютену (целіакія).

Правильний діагноз і лікування допоможуть поліпшити загальний стан здоров’я.

Розшарування

Медична назва: оніхотілломанія

Якщо у вас з’явилися борозенки у центрі нігтя, це може бути результатом звички чіпляти чи відсувати кутикулу.

Викривлення нігтів

Медична назва: клубінг

Викривлення нігтів, коли вони загинаються вниз, може свідчити про:

захворювання легенів;

серцево-судинні захворювання;

проблеми з печінкою або шлунково-кишковим трактом.

Діагностика допоможе виявити або виключити серйозні проблеми.

Зміна кольору нігтів

Зміна кольору нігтів може бути пов’язана з такими проблемами:

Сині нігті: недостатньо кисню у крові.

недостатньо кисню у крові. Білі нігті: захворювання печінки чи діабет.

захворювання печінки чи діабет. Бліді нігті: анемія.

анемія. Наполовину рожеві, наполовину білі нігті: хвороба нирок.

хвороба нирок. Жовті нігті: захворювання легенів або інфекція.

захворювання легенів або інфекція. Темні червоні півмісяці: можливі вовчак, серцеві захворювання чи артрит.

можливі вовчак, серцеві захворювання чи артрит. Сині півмісяці: можуть вказувати на отруєння.

Якщо ви помітили будь-які зміни на нігтях, не відкладайте візит до лікаря. Спеціалісти допоможуть визначити, чи є зміни нешкідливі, чи потребують лікування. Пам’ятайте, своєчасна діагностика може запобігти серйозним наслідкам.

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