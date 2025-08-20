Важливо для жінок 50+: симптоми дефіциту вітаміну B12, на які слід звернути увагу

Вітамін B12 / © Credits

Який нормальний рівень B12 за віком, а також симптоми дефіциту, які потрібно знати жінкам старше 50 років.

У нестачі вітаміну B12 винними можуть бути дієти з низьким його вмістом, захворювання та поширені ліки. Крім того, вік може впливати на засвоєння B12, роблячи жінок старше 50 років вразливими до дефіциту.

Якщо вам цікаво, чи немає у вас симптомів дефіциту B12, ознайомтеся з матеріалом Woman`sWorld, який пояснює, що може вказувати на його недостатній рівень, а також що робити, якщо ви помітили в себе такі симптоми.

За словами Фреда Пескаторе, доктора медичних наук, дефіцит вітаміну B12 є напрочуд поширеним явищем — насправді, він оцінює, що щонайменше дві третини з нас певною мірою страждають від дефіциту цього вітаміну.

Чому здоровий рівень B12 важливий

Вітамін B12 (кобаламін) необхідний для вироблення еритроцитів, підтримки здорової нервової системи, синтезу ДНК та перетворення їжі на енергію, зазначає докторка Лаура Біндер. І як зазначає доктор Пескаторе, B12 також контролює рівень гомоцистеїну, амінокислоти, яка може збільшити ризик серцевих захворювань.

Симптоми дефіциту вітаміну B12, на які варто звернути увагу

За словами Лі Ерін Коннілі, доктора медичних наук, медичного директора Центру нової медицини, серйозний дефіцит вітаміну B12 може спричинити такі симптоми:

Оніміння, печіння або пронизливий біль у кінцівках.

Труднощі з ходьбою або погана рівновага.

Глосит (гладкий, червоний і болісний язик).

Задишка та/або прискорене серцебиття.

Втрата пам’яті або зміни настрою.

Мегалобластна анемія (великі аномальні еритроцити).

Менш драматичний дефіцит B12 також може спричиняти такі симптоми:

Втома.

Затуманений мозок.

Легка депресія або дратівливість.

Поколювання в руках або ногах.

Організм не може самостійно виробляти вітамін B12, тому він покладається на такі джерела, як продукти тваринного походження (м’ясо, птиця, риба, молюски, яйця та молочні продукти) та добавки цього вітаміну.

Що викликає дефіцит вітаміну B12

Шлункова кислота необхідна для правильного засвоєння вітаміну B12, а вироблення кислоти у людей похилого віку з часом природним чином знижується. Після 50 років зменшена шлункова кислотність є найпоширенішою причиною зниження засвоєння B12, каже Біндер. Крім того, дослідження показує, що тривале використання препаратів, які пригнічують кислотність, як-от блокатори H2-рецепторів та інгібітори протонної помпи (ІПП), може перешкоджати засвоєнню B12, збільшуючи ризик його дефіциту.

Як підвищити рівень B12

Якщо ви не дотримуєтеся суворої рослинної дієти, доктор Пескаторе радить щодня вживати дві-три порції джерел B12, наприклад, нежирну яловичину, курку, лосося, яйця та грецький йогурт.

Якщо у вас є сумніви щодо рівня вашого B12, розумно буде попросити лікаря перевірити його. На основі результатів медики можуть порадити вам приймати різні дози метилкобаламіну (біологічно активної форми B12). Також вони можуть порекомендувати сублінгвальну добавку, яка допомагає компенсувати проблеми з всмоктуванням у шлунково-кишковому тракті, доставляючи B12 через кровоносні судини під язиком, або розглянути інші варіанти, як-от ін’єкції цього вітаміну.

Дізнайтеся також: які вітаміни та мінерали найкорисніші для жіночого здоровʼя.