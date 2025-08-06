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Вбережіть серце у спеку: 5 речей, які влітку шкодять роботі серцево-судинної системи
Літо — час сонця, відпусток і яскравих емоцій. Проте саме у цей період наше серце часто працює на межі можливостей.
Високі температури, зміни ритму життя, спокуса відпочити «на повну», усе це може негативно вплинути на серцево-судинну систему навіть у тих, хто не має хронічних захворювань. Лікар Юрій Габорець розповів про 5 факторів, які можуть завдати серцю значної шкоди влітку і більшість із нас навіть не підозрюють про них.
Уникайте різкого перепаду температур
Один із найпоширеніших літніх сценаріїв, ви щойно з палючої спеки одразу потрапляєте під холодний кондиціонер або у прохолодне приміщення. Все це ніби приємно, але для вашого серця — це стрес.
Що відбувається
Судини різко звужуються через холод, а це може спровокувати:
підвищення артеріального тиску
спазми судин
ризик гіпертонічного кризу
серцевий напад або навіть інсульт у людей із серцево-судинними хворобами
Як уберегтись
не сидіть під прямим потоком кондиціонера
охолоджуйтесь поступово
встановлюйте комфортну температуру (не нижче 22–24°C)
не виходьте одразу на вулицю з прохолоди
Зменште споживання кави та енергетиків
У спеку багато хто п’є каву, щоб збадьоритися чи хапається за енергетики. Проте серцю це не допомагає, особливо в умовах літнього навантаження.
Що відбувається
Кофеїн стимулює нервову систему
Підвищується тиск
Збільшується частота серцебиття
Виникає ризик аритмії
Особливо обережними мають бути люди з тривожністю чи вегето-судинною дистонією.
Корисна альтернатива
Вода з лимоном або м’ятою
Холодний зелений чай
Компоти без цукру
Просто чиста прохолодна вода — головне паливо для серця у спеку
Нормалізуйте сон
Короткі літні ночі, вечори з серіалами, гаджети до другої ночі, все це формує хронічне недосипання, яке непомітно виснажує серце.
Що відбувається
Порушується ритм серця
Погіршується регуляція тиску
Знижується здатність серця адаптуватись до стресу
Підвищується рівень кортизолу — гормону стресу
Що допоможе
Спати не менше 7 годин на добу
Вимикати гаджети за годину до сну
Провітрювати спальню
Дотримуватись режиму навіть у вихідні
Обмежте вживання алкоголю у спеку
Пляшечка пива на пляжі чи келих вина ввечері — популярна літня традиція. Але це може бути судинна пастка, попереджає лікар.
Що відбувається
Спочатку алкоголь розширює судини, виникає ілюзія полегшення
Потім, різке звуження
Виникають перепади тиску
Зростає ризик серцевого нападу
І навіть «легкий» алкоголь у спеку діє втричі сильніше на зневоднений організм.
Краще обрати
Мінеральну воду
Квас або узвар
Натуральні охолоджені морси
І найкраще вода
Не ігноруйте сигнали серця
Влітку багато хто списує втому, запаморочення, серцебиття чи навіть біль у грудях на спеку. Це небезпечно.
Тривожні симптоми
Прискорене серцебиття у спокої
Відчуття перебоїв у роботі серця
Тиск «стрибає» без очевидної причини
Оніміння руки, особливо лівої
Сильна слабкість, холодний піт
Це можуть бути симптоми інфаркту, навіть якщо вам 30 чи 40 років. Серцево-судинні проблеми — вже давно не лише про вік.
Що робити
Не зволікати з візитом до лікаря
Здати кардіограму, перевірити тиск
Вести щоденник самопочуття, якщо симптоми повторюються
Уникати самодіагностики та самолікування
Влітку серце працює у режимі підвищеного навантаження, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Надмірна активність, спека, зневоднення, неправильний спосіб життя, усе це може зіпсувати не лише відпустку, а й здоров’я на роки вперед.