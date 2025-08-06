Вбережіть серце у спеку: 5 речей, які влітку шкодять роботі серцево-судинної системи

Вбережіть серце у спеку / © Credits

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Високі температури, зміни ритму життя, спокуса відпочити «на повну», усе це може негативно вплинути на серцево-судинну систему навіть у тих, хто не має хронічних захворювань. Лікар Юрій Габорець розповів про 5 факторів, які можуть завдати серцю значної шкоди влітку і більшість із нас навіть не підозрюють про них.

Уникайте різкого перепаду температур

Один із найпоширеніших літніх сценаріїв, ви щойно з палючої спеки одразу потрапляєте під холодний кондиціонер або у прохолодне приміщення. Все це ніби приємно, але для вашого серця — це стрес.

Що відбувається

Судини різко звужуються через холод, а це може спровокувати:

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підвищення артеріального тиску

спазми судин

ризик гіпертонічного кризу

серцевий напад або навіть інсульт у людей із серцево-судинними хворобами

Як уберегтись

не сидіть під прямим потоком кондиціонера

охолоджуйтесь поступово

встановлюйте комфортну температуру (не нижче 22–24°C)

не виходьте одразу на вулицю з прохолоди

Зменште споживання кави та енергетиків

У спеку багато хто п’є каву, щоб збадьоритися чи хапається за енергетики. Проте серцю це не допомагає, особливо в умовах літнього навантаження.

Що відбувається

Кофеїн стимулює нервову систему

Підвищується тиск

Збільшується частота серцебиття

Виникає ризик аритмії

Особливо обережними мають бути люди з тривожністю чи вегето-судинною дистонією.

Корисна альтернатива

Вода з лимоном або м’ятою

Холодний зелений чай

Компоти без цукру

Просто чиста прохолодна вода — головне паливо для серця у спеку

Нормалізуйте сон

Короткі літні ночі, вечори з серіалами, гаджети до другої ночі, все це формує хронічне недосипання, яке непомітно виснажує серце.

Що відбувається

Порушується ритм серця

Погіршується регуляція тиску

Знижується здатність серця адаптуватись до стресу

Підвищується рівень кортизолу — гормону стресу

Що допоможе

Спати не менше 7 годин на добу

Вимикати гаджети за годину до сну

Провітрювати спальню

Дотримуватись режиму навіть у вихідні

Обмежте вживання алкоголю у спеку

Пляшечка пива на пляжі чи келих вина ввечері — популярна літня традиція. Але це може бути судинна пастка, попереджає лікар.

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Що відбувається

Спочатку алкоголь розширює судини, виникає ілюзія полегшення

Потім, різке звуження

Виникають перепади тиску

Зростає ризик серцевого нападу

І навіть «легкий» алкоголь у спеку діє втричі сильніше на зневоднений організм.

Краще обрати

Мінеральну воду

Квас або узвар

Натуральні охолоджені морси

І найкраще вода

Не ігноруйте сигнали серця

Влітку багато хто списує втому, запаморочення, серцебиття чи навіть біль у грудях на спеку. Це небезпечно.

Тривожні симптоми

Прискорене серцебиття у спокої

Відчуття перебоїв у роботі серця

Тиск «стрибає» без очевидної причини

Оніміння руки, особливо лівої

Сильна слабкість, холодний піт

Це можуть бути симптоми інфаркту, навіть якщо вам 30 чи 40 років. Серцево-судинні проблеми — вже давно не лише про вік.

Що робити

Не зволікати з візитом до лікаря

Здати кардіограму, перевірити тиск

Вести щоденник самопочуття, якщо симптоми повторюються

Уникати самодіагностики та самолікування

Влітку серце працює у режимі підвищеного навантаження, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Надмірна активність, спека, зневоднення, неправильний спосіб життя, усе це може зіпсувати не лише відпустку, а й здоров’я на роки вперед.