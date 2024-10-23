Вчені назвали найкращу позу для сну: покращує здоровʼя серця

Поза, в якій ви спите вночі, може суттєво вплинути на ваше здоров’я, зокрема й на стан серця.

Як зазначає видання HealthLine, вибір пози для сну не лише впливає на ваше самопочуття, а й може мати серйозні наслідки для загального стану організму.

Вплив різних поз на здоров’я

Сон на спині

Сон обличчям догори з подушкою під спиною чи шиєю може полегшити біль у спині, але водночас погіршити симптоми апное. Варто бути обережними з цією позою, оскільки вона може призвести до зниження оксигенації крові та погіршення дихальної механіки. Водночас сон на спині може бути варіантом для тих, хто не має апное чи проблем з диханням.

Сон на лівому боці

Сон на лівому боці може принести користь людям, які страждають від кислотного рефлюксу та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Це положення сприяє зменшенню впливу кислоти на стравохід, що робить його кращим вибором для тих, хто має цю проблему.

Однак варто взяти до уваги, що для людей із серцевими захворюваннями сон на лівому боці може підвищити тиск на серце. Це вплине на зміни його електричної активності, які можуть бути помічені за допомогою електрокардіограми. Тому важливо враховувати індивідуальні особливості вашого організму.

Сон на правому боці

Дослідження показують, що сон на правому боці не підвищує ризик розвитку серцевої недостатності. Проте це положення може стиснути порожнисту вену, яка повертає кров до правої частини серця. Попри це, на сьогодні немає достатньо доказів, що підтверджують негативний вплив цього положення на серцеву функцію.

Для вагітних жінок лікарі рекомендують спати на лівому боці, оскільки це допомагає утримувати матку від тиску на печінку, яка розташована праворуч. Проте лежання на правому боці також може полегшити роботу серця, оскільки знижує тиск на велику вену, що покращує кровопостачання плоду.

Рекомендації для людей з серцевою недостатністю

Якщо у вас діагностували серцеву недостатність, важливо обговорити з лікарем найбільш відповідні пози для сну. Сон на правому боці може стати кращим вибором, адже він не викликає додаткового тиску на серце. Деяким людям також комфортно спати на спині з піднятою верхньою частиною тіла чи на кріслі.

Поради:

Якщо у вас імплантований кардіовертер-дефібрилятор, вам може бути зручніше спати на іншому боці від імплантованого пристрою.

Для додаткового комфорту можна використовувати подушки, які підтримують спину та допомагають тілу триматися у правильному положенні.

Якщо ви відчуваєте задишку чи дискомфорт у положенні лежачи, зверніться до лікаря. Це може вказувати на певні проблеми зі здоровʼям.

Сон – важливий аспект нашого життя, який впливає на загальне здоров’я, зокрема на стан серця. Вибір пози для сну може мати значний вплив на ваше самопочуття. Найкраща порада – знайти ту позу, яка найбільше підходить саме вам, враховуючи індивідуальні потреби і стан здоров’я.

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