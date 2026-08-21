Вечірнє читання — простий хитрик для покращення сну / © Credits

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Певно вам знайома ситуація, коли ви лягаєте у ліжко, вимикаєте світло і раптом у голові запускається марафон думок, на кшталт, що було сьогодні, що треба зробити завтра, чому п’ять років тому ви сказали ту незручну фразу.

Саме тут на допомогу може прийти стара добра книга. Видання Real Simple розповіло, що читання перед сном не присипляє безпосередньо, але допомагає прибрати те, що заважає заснути.

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Книга краща за смартфон

На відміну від телефону, книга не сипле повідомленнями, новими відео та нескінченним контентом. Соцмережі спеціально побудовані на новизні, непередбачуваності та постійному бажанні перевірити «ще щось», тож мозку важко зупинитися.

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Крім того, синє світло від екранів може пригнічувати вироблення мелатоніну — гормону, який регулює цикл сну та неспання. Тож вечірнє гортання стрічки новин — не найкращий спосіб підготувати організм до відпочинку.

Книга працює інакше, вона дає мозку достатньо інформації, щоб утримувати увагу, проте не створює нескінченного потоку стимулів. У результаті стає легше перестати прокручувати у голові події дня, робочі завдання чи тривожні сценарії майбутнього.

Читання допомагає «знизити оберти»

Читання поглинає рівно стільки уваги, щоб приглушити нав’язливі думки, проте водночас допомагає організму перейти зі стану «настороженості» у режим відпочинку.

Є ще один бонус — це сам ритуал. Якщо щовечора приблизно в один і той самий час ви відкриваєте книгу, мозок поступово починає сприймати цю дію як сигнал, що час заспокоюватися та готуватися до сну. Тут важлива регулярність. Так само як теплий душ, чашка трав’яного чаю чи вечірній догляд за шкірою, читання може стати частиною передсонного ритуалу.

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Що читати перед сном

Не кожна книга однаково добре працює як «колискова» для мозку. Якщо ви читаєте напружений трилер, страшні новини чи робочий звіт, який змушує переживати, ефект може бути протилежним. Найкраще обирати щось достатньо цікаве, щоб утримувати увагу, але не настільки захопливе чи емоційно важке, щоб підвищувати рівень напруги.

І ще один нюанс — формат. Якщо хочеться читати з електронного пристрою, краще обрати просту читанку з електронними чорнилами, а не смартфон або планшет. Звичайна паперова книга залишається одним із найкращих варіантів для вечірнього ритуалу.

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