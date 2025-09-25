Великі мʼязи: як на них реагують чоловіки та жінки

Великі мʼязи: чому вони хвилюють і жінок, і чоловіків / © Credits

У сучасному світі м’язиста статура привертає увагу не лише на спортивних майданчиках або у фітнес-залах. Великі м’язи цікавлять і чоловіків, і жінок, але з різних причин, одні бачать у них символ здоров’я та сили, інші — сигнал домінування та конкурентоспроможності. Чому люди так уважно оцінюють м’язи, які групи найважливіші для привабливості та що це каже про наше здоров’я та соціальні взаємини розповіло видання Psychology Today.

М’язи привертають увагу

Дослідження показують, що люди майже миттєво оцінюють силу інших. У експерименті 187 учасників переглядали фотографії 64 чоловіків без сорочок всього 0,03 секунди. Після цього вони оцінювали, наскільки сильними здаються чоловіки. Результати виявилися цікавими, адже оцінки людей корелювали з реальним показником сили.

Отже, м’язиста статура миттєво говорить оточенню про фізичну могутність та домінантність, а це впливає на соціальні взаємодії ще до того, як починається розмова.

М’язи як символ привабливості

Також у цьому дослідженні 141 жінка оцінювала різні чоловічі типи тілобудови за привабливістю, де максимальна оцінка — 9 балів:

М’язистий — 6,97

Підтягнутий — 6,87

Сильно атлетичний — 6,37

Стрункий — 5,42

Середній — 4,28

Повний — 2,95

Жінки частіше обирали м’язистих чоловіків для короткострокових відносин, навіть якщо ті не мали таких рис як довіра, емоційна близькість для тривалих стосунків. Це пояснюється тим, що м’язи є фізичним індикатором генетичного здоров’я та сили.

М’язи лякають конкурентів

Для чоловіків м’язиста статура іншого чоловіка часто є сигналом домінування та потенційної загрози. В експерименті учасники оцінювали, наскільки ймовірно чоловік переможе у фізичному конфлікті. Виявилося, що фізична могутність була кращим передбаченням сексуального успіху чоловіків, ніж їхня привабливість для жінок.

Еволюційно такі чоловічі риси як сильні м’язи, глибокий голос, борода, формувалися не лише через привабливість для жінок, а через конкуренцію між чоловіками за ресурси та партнерок.

М’язи — індикатор здоров’я

М’язи показують не лише силу, а й фізичне здоров’я та витривалість.

Чоловіки, які можуть виконати 40 віджимань і більше, мають на 96% менший ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто робить менше ніж 10.

Віджимання краще впливають на здоров’я серця, ніж час проведений на біговій доріжці.

Це підтверджує гіпотезу, що сильне тіло — це не лише естетика, а реальний маркер витривалості та фізичного здоровʼя.

Ключові м’язи привабливості

В одному з досліджень було опитано понад 500 жінок та 900 чоловіків щодо пріоритетності розвитку різних м’язів:

Топ-5 м’язів за оцінками жінок:

Косі м’язи живота Сідничні м’язи Прямі м’язи живота Біцепси Плечі

Жінки надають перевагу м’язам, які важко розвивати, а чоловіки вважають за краще ще більший розмір, що частково пояснює їхнє прагнення до домінування та самоствердження через тренування.

М’язиста статура важлива як для жінок, так і для чоловіків — але з різних причин:

Жінки оцінюють її як сигнал здоров’я, сили та генетичної придатності.

Чоловіки сприймають м’язи конкурентів як ознаку домінування та потенційної загрози.

Для всіх м’язи є індикатором фізичного здоров’я та витривалості.

Тренування м’язів не лише покращує зовнішність, а й зміцнює серце, підвищує силу та впевненість у собі. Отже, турбота про м’язи — це більше ніж естетика, це інвестиція у здоров’я та соціальну впевненість.