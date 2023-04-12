Весна алергіка: п'ять несподіваних симптомів сінної лихоманки та як з ними впоратися

Люди зазвичай радіють приходу весни, але не алергії. Їм весна несе чхання, нежить, свербіж у горлі та очах, кашель та ще деякі незвичайні симптоми.
Коли настає сезон сінної лихоманки, окрім звичного набору з нежитю, кашлю та сверблячки, алергики можуть відчувати досить несподівані симптоми.
Про них розповідає The Sun.
Типові та нетипові симптоми алергії
Більшість із нас зазвичай пов'язують сезонну алергію з такими симптомами:
- чхання та кашель
- нежить або закладений ніс
- сверблять, червоні або сльозяться очі
- свербіж у горлі, роті, носі та вухах
Але ви також можете випробувати сінну лихоманку такими п'ятьма дивовижними способами:
- втрата нюху
- біль навколо скронь та чола
- головний біль
- вушний біль
- почуття втоми
Якщо ви страждаєте на астму, ви можете хрипіти або кашляти, відчувати задишку або стиснення у грудях.
Дослідження, проведене на замовлення Олбаса, показало, що свербіж, почервоніння чи сльозотеча були найбільш поширеними симптомами, з якими стикалися 1500 опитаних дорослих (68%), за якими слідували закладеність носа (67%) та часте чхання (66%).
Але 60% повідомили, що борються із серйозними симптомами, такими як біль у вусі (18%), лицьовий біль (19%) і навіть повна втрата нюху (22%).
Як впоратися із симптомами сінної лихоманки
Головне завдання для алергіка навесні – уникати пилку, наскільки це можливо.
Один із найкращих способів захистити себе від сінної лихоманки — залишатися в приміщенні та тримати вікна зачиненими в будинках та автомобілях весь період активного цвітіння. Сінна лихоманка зазвичай починається наприкінці березня і може тривати до вересня.
Дерева зазвичай скидають пилок до середини травня, але його кількість на траві має тенденцію до різкого збільшення, щойно кількість пилку дерев зменшується, і триває до липня. Далі починається сезон пилку бур'янів, який зазвичай покриває період від кінця червня до вересня.
Якщо ви виходите на вулицю, обов'язково прийміть душ і переодягніться після цього, щоб не занести зайвий пилок до будинку.
Ще одна базова, але проста порада, якої варто дотримуватися, — носіть окуляри або сонцезахисні окуляри в ті місяці, коли сінна лихоманка найбільше впливає на вас.
Ви також можете уникнути попадання частинок пилку у волосся, якщо зберете довге волосся або одягнете головний убір.
І наносьте тонкий шар вазеліну навколо ніздрів вранці, вдень і вночі, щоб уловлювати пилок і полегшувати неприємні симптоми, і це також може допомогти вам краще спати вночі.
Також варто весь сезон дотримуватись таких правил:
- тримайте вікна та двері максимально зачиненими
- регулярно пилососьте та протирайте поверхні вологою ганчіркою
- купіть пилковий фільтр для дефлекторів у машині та пилосос з HEPA-фільтром
Обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, як можна полегшити свій стан.
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