Весна алергіка: п'ять несподіваних симптомів сінної лихоманки та як з ними впоратися

Люди зазвичай радіють приходу весни, але не алергії. Їм весна несе чхання, нежить, свербіж у горлі та очах, кашель та ще деякі незвичайні симптоми.

Коли настає сезон сінної лихоманки, окрім звичного набору з нежитю, кашлю та сверблячки, алергики можуть відчувати досить несподівані симптоми.

Про них розповідає The Sun.

Типові та нетипові симптоми алергії

Більшість із нас зазвичай пов'язують сезонну алергію з такими симптомами:

чхання та кашель

нежить або закладений ніс

сверблять, червоні або сльозяться очі

свербіж у горлі, роті, носі та вухах

Але ви також можете випробувати сінну лихоманку такими п'ятьма дивовижними способами:

втрата нюху

біль навколо скронь та чола

головний біль

вушний біль

почуття втоми

Якщо ви страждаєте на астму, ви можете хрипіти або кашляти, відчувати задишку або стиснення у грудях.

Дослідження, проведене на замовлення Олбаса, показало, що свербіж, почервоніння чи сльозотеча були найбільш поширеними симптомами, з якими стикалися 1500 опитаних дорослих (68%), за якими слідували закладеність носа (67%) та часте чхання (66%).

Але 60% повідомили, що борються із серйозними симптомами, такими як біль у вусі (18%), лицьовий біль (19%) і навіть повна втрата нюху (22%).

Як впоратися із симптомами сінної лихоманки

Головне завдання для алергіка навесні – уникати пилку, наскільки це можливо.

Один із найкращих способів захистити себе від сінної лихоманки — залишатися в приміщенні та тримати вікна зачиненими в будинках та автомобілях весь період активного цвітіння. Сінна лихоманка зазвичай починається наприкінці березня і може тривати до вересня.

Дерева зазвичай скидають пилок до середини травня, але його кількість на траві має тенденцію до різкого збільшення, щойно кількість пилку дерев зменшується, і триває до липня. Далі починається сезон пилку бур'янів, який зазвичай покриває період від кінця червня до вересня.

Якщо ви виходите на вулицю, обов'язково прийміть душ і переодягніться після цього, щоб не занести зайвий пилок до будинку.

Ще одна базова, але проста порада, якої варто дотримуватися, — носіть окуляри або сонцезахисні окуляри в ті місяці, коли сінна лихоманка найбільше впливає на вас.

Ви також можете уникнути попадання частинок пилку у волосся, якщо зберете довге волосся або одягнете головний убір.

І наносьте тонкий шар вазеліну навколо ніздрів вранці, вдень і вночі, щоб уловлювати пилок і полегшувати неприємні симптоми, і це також може допомогти вам краще спати вночі.

Також варто весь сезон дотримуватись таких правил:

тримайте вікна та двері максимально зачиненими

регулярно пилососьте та протирайте поверхні вологою ганчіркою

купіть пилковий фільтр для дефлекторів у машині та пилосос з HEPA-фільтром

Обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, як можна полегшити свій стан.

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