Весна на городі / © Associated Press

Після зими організм людини відвик від фізичної активності. І як тільки сніг сходить, багато хто одразу береться за важку роботу на городі, як от довго нахиляється, підіймає важке, сидить навпочіпки годинами, працює без води та перерв, і намагається встигнути все за один день.

Це класичний сценарій перенавантаження, який може призвести до болю у спині, підвищеного тиску, запаморочень і навіть ризику інсульту, про це розповів лікар Юрій Габорець.

Правила безпечної роботи на городі

Робіть паузи кожні 15–20 хв. Якщо ви працювали у нахиленому стані, підніміться, розпряміться та пройдіться, щоб дайте м’язам відпочити. Не тримайте голову постійно закинутою назад. Особливо під час підвʼязування винограду чи оброблення високих кущів, це може підвищити тиск і спричинити запаморочення. Працюйте з технікою, а не тільки м’язами. Використовуйте садову техніку, важкі предмети підіймайте правильно: присядьте, вирівняйте спину, а потім підіймайте. Регулярно пийте воду. Кожні 20–30 хв ковток або два допоможе уникнути зневоднення та знизить ризик слабкості та запаморочення. Не працюйте на голодний шлунок. Різке падіння цукру у крові може викликати слабкість і непритомність. Розігрівайте м’язи. Навесні ще холодно, тому перед активною роботою приділіть 10–15 хв легкій руханці. Дотримуйтесь розумного темпу. Працюйте повільніше, ніж хочеться, та відпочивайте раніше, ніж відчуєте втому. Захищайте себе від сонця. Навіть навесні сонце може підвищити тиск, обов’язкові одягайте кепку чи капелюха. Особлива увага тим, хто має варикоз або зайву вагу. Часті паузи, розминка та правильне підіймання предметів допомагають уникнути ускладнень.

Весна — чудовий час для роботи на городі, але головне пам’ятати, що ваше тіло має залишитися здоровим, а сил вистачати на життя після роботи. Бережіть спину, судини та робіть все з розумом. Тоді піклування про город не призведе до лікування у лікарні. Прості правила допоможуть насолоджуватися весняними клопотами без ризику для здоров’я.