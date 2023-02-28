Весняний сезон для очей: на що зважати, аби запобігти проблемам

З приходом весни варто звернути увагу на три чинники: активніше, ніж раніше, сонце, алергічні реакції на квітіння й загальне виснаження організму після холодного зимового сезону.

Із пробудженням природи, яскравим сонечком і зеленими паростками, що так тішать зір, з'являються й небезпеки для очей.

Що може вплинути на їх стан та як запобігти проблемам, розповідає офтальмологиня медцентру “Новий Зір” у Хмельницькому Клавдія Гарига.

УФ-промені

Найперше, що варто врахувати, – з'являється більше сонячних годин удень. А якщо більше сонця, то треба й відповідно захищати наші очі, зокрема сітківку, від негативного впливу ультрафіолету. Адже від нього страждає не лише шкіра, а й поверхня та внутрішня структура ока.

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Отже, загальна порада для всіх – носити сонцезахисні окуляри. Особливо для людей з віковою макулодистрофією – захворюванням, яке прогресує та уражає центральну ділянку сітківки, що може призводити до втрати зору. Вибирайте окуляри лише зі спеціальним УФ-захистом. Тож аби не нашкодити собі, купляйте цей аксесуар лише в оптиці, а не на розкладках чи в торгових центрах. Лише оптика дає гарантію, що лінзи мають поляризацію, адже перевіряє товар на якість. Забарвлення тут не має жодного значення – підбирайте колір, втім, як і форму та виробника, за своїм уподобанням.

Якщо маєте проблеми із зором (міопію, гіперметропію, астигматизм) і однаково носите окуляри, навесні переходьте на фотохромні. В них лінзи в разі виходу на вулицю затемнюються, надійно захищаючи очі від ультрафіолету, а в приміщенні знову стають прозорими.

“Всім своїм пацієнтам із проблемами зору я раджу мати дві пари окулярів. На зимовий період, коли неактивне сонце, – звичайні, на весну-літо-осінь – фотохромні з діоптріями. Офтальмолог виписує рецепт на окуляри відповідно до будови ока, а в оптиці пацієнт просто зазначає, що йому потрібні фотохромні. І вже консультант пропонує варіант забарвлення – сірий чи коричневий. Зараз, в принципі, вибір є”, – пояснює лікарка Клавдія Гарига.

Тільки не плутайте “хамелеони” з фотохромами, бо перший варіант погано затемнюється на вулиці й розтемнюється у приміщенні. А у фотохромних окулярах під впливом ультрафіолету відбувається швидке легке затемнення, і цього достатньо для захисту сітківки й комфортного зору. Коли ж ви заходите до приміщення, вони стають абсолютно прозорими, водночас темна лінза в цьому разі не дуже добре впливає на очі.

І ще важливо зауважити: ті, хто носить лінзи, мають також користуватися сонцезахисними окулярами.

Алергія

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Весну традиційно розпочинає сезон алергій. На бруньки, пилок, запах дерев, квітів і трав можуть з'являтися полінози – алергічний кон'юнктивіт чи риніт. Тоді рекомендується використовувати спеціальні антигістамінні засоби, як-от пігулки, краплі. Тільки не призначайте собі ліки самостійно, обов’язково зверніться до фахівця.

“Коли є загострення алергічного кон'юнктивіту або якісь алергічні прояви, рекомендую пацієнтам на якийсь час відмовитися від носіння лінз, тому що сльозотеча, набряк слизової ока можуть спровокувати негативні зміни в його стані. Наприклад, більше почервоніння, сильніший прояв алергії”, – каже офтальмологиня.

Авітаміноз

Після зими через брак світла, зелені, фруктів й овочів у раціоні, повноцінних прогулянок на свіжому повітрі організм виснажується, тож авітаміноз є поширеним явищем. Звичайно, він впливає й на наші очі.

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Людям з порушеннями рефракції (коли погано бачите далеко чи близько) навесні радять пропити двомісячний курс вітамінного комплексу. Проте не будь-якого – його має призначити офтальмолог з огляду на індивідуальні потреби ока в тому чи іншому мікроелементі. Зазвичай до таких комплексів входять вітаміни А і D в достатній дозі та омега.

“Для пацієнтів, що мають проблеми із сітківкою, наприклад, хворих на вікову макулодистрофію, обов'язковий прийом вітамінних комплексів саме для сітківки. Сюди мають входити лютеїн, зеаксантин та омега”, – зазначає пані Гарига.

Якщо вже є очні проблеми, то нехтування вітамінами у весняний сезон може надалі призвести до погіршення зору та швидкої втоми очей. Часто спостерігається й загальна втома організму.

Поради офтальмологині

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Сонячний день стає більшим, теплішає, тому обов’язково гуляйте на свіжому повітрі годину-дві. Звісно, в сонцезахисних окулярах – так ви зможете дати очам перепочинок і позбутися перенапруження, адже очі працюють на різну відстань, що дуже корисно для зору.

Перевірте зір в офтальмолога, який у разі потреби призначить вітаміни.

Якщо з’явилися дискомфорт, сухість очей – крапайте хороші сльозозамінники.

В разі алергічних проявів, які навесні часто загострюються, приймайте протиалергічні препарати, попередньо порадившись із лікарем.

Радійте весні, милуйтеся красою ожилої природи й будьте здорові!

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