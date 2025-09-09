Вейп, кальян або сигарети: що найшкідливіше для вашого здоровʼя / © Credits

Реклама

Пульмонологиня Ярослава Пірська спеціально для mediclub.dp наголосила, що кожна сигарета — це випробування для ваших легень. Найкраще рішення — ніколи не починати курити. Але якщо розглядати порівняння шкоди для організму від такої звички, спробуємо розібратися що ж є найнебезпечнішим.

Третє місце: вейп

Багато хто вважає вейп «легшою» альтернативою сигаретам. Дійсно, у рідині для вейпів відсутні деякі компоненти тютюнового диму, але це не означає, що вони безпечні.

Що містить вейп:

Реклама

нікотин (викликає сильну залежність);

ароматизатори та хімічні добавки;

пропіленгліколь та гліцерин, які за нагрівання можуть перетворюватися на токсичні речовини.

Користування вейпом може пошкоджувати легені, викликати запальні процеси та підвищувати ризик серцево-судинних хвороб.

Друге місце: сигарети

Класичні тютюнові вироби залишаються одним із головних ворогів здоров’я.

Чим небезпечні сигарети:

містять понад 7000 хімічних сполук, серед яких нікотин, смоли та канцерогени;

викликають рак легень, гортані, ротової порожнини;

збільшують ризик інфаркту, інсульту, хронічних хвороб дихальної системи;

шкодять не лише курцю, але й оточенню через пасивне куріння.

Перше місце: кальян

Багато хто вважає кальян «менш шкідливим», адже дим проходить через воду. Насправді це міф.

Реклама

Чому кальян найнебезпечніший:

куріння кальяну дорівнює пачці або й більше сигарет за обсягом диму, який ви вдихаєте;

через тривалість сеансу в організм надходить значно більше чадного газу, важких металів і токсинів;

використання вугілля для нагрівання тютюну додає ще й токсичні продукти горіння;

куріння у закритих приміщеннях підвищує ризик отруєння чадним газом.

Кальян підвищує ризик раку легень, серцевих хвороб і порушень роботи судин не менше, ніж сигарети.

Чому треба відмовитися від куріння

Жоден вид куріння не можна назвати безпечним. Вейп здається «легшим», сигарети здаються «звичними», кальян має «атмосферніший» вигляд, але всі вони:

викликають залежність;

руйнують легені;

знижують тривалість життя;

шкодять зовнішності (прискорюють старіння шкіри, погіршують стан волосся та зубів).

Найкраща інвестиція у своє здоров’я — сказати курінню «ні».

Реклама

Поради для тих, хто хоче кинути курити

Зверніться до лікаря-пульмонолога — він підбере індивідуальну програму відмови.

Використовуйте нікотинозамісну терапію (пластирі, жуйки).

Замініть ритуал і замість сигарети після кави зробіть кілька глибоких вдихів, випийте склянку води.

Шукайте підтримку, наприклад, групи, форуми або навіть застосунки для контролю процесу.

Винагороджуйте себе — підрахуйте, скільки грошей зекономили, та купіть собі щось приємне.

І вейп, і сигарети, і кальян шкодять організму. Але найбільше небезпеки криється у кальяні, адже один сеанс може дорівнювати цілій пачці сигарет.

Тому головне правило — не шукати «менш шкідливий варіант», а зробити крок до повної відмови від куріння. Це найцінніший подарунок, який ви можете зробити собі та своїм близьким.