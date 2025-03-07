Ви маєте це знати: які наслідки для організму ви матимете, якщо вживаєте багато знеболювальних

У сучасному світі більшість людей хоча б раз у житті вдавалися до допомоги знеболювальних препаратів. Вони допомагають нам дати раду з головним болем, м'язовим дискомфортом, менструальними спазмами та іншими неприємними відчуттями.

Однак чи замислювалися ви про те, які наслідки для організму може мати часте вживання таких ліків? Лікар-невролог Роман Квасніцький пояснив, що безконтрольне використання анальгетиків може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Коли знеболювальне стає причиною болю

Якщо ви регулярно приймаєте знеболювальні препарати, то є ризик, що саме вони провокуватимуть новий біль. Це може здатися парадоксальним, але такий ефект виникає через розвиток звикання організму до активних речовин у складі медикаментів. Після виведення препарату з крові виникає новий головний біль, який змушує людину знову приймати ліки. Так формується порочне коло, яке призводить до хронічного больового синдрому.

Які знеболювальні бувають і скільки їх можна приймати

Знеболювальні препарати можна поділити на однокомпонентні та багатокомпонентні:

Однокомпонентні – містять одну дієву речовину, наприклад, ібупрофен або парацетамол. Їх можна приймати не більше ніж 15 днів на місяць.

Багатокомпонентні – містять декілька активних речовин. Наприклад, комбіновані анальгетики, які містять парацетамол, кофеїн або кодеїн. Їх слід вживати не більше ніж 10 днів на місяць.

Триптани – препарати, які використовуються для лікування мігрені, мають ще суворіші обмеження.

Якщо ці межі перевищуються щомісяця, то організм звикає до постійного впливу знеболювального та виникає "зловживальний головний біль".

Що робити, якщо біль не минає

Лікар наголошує – якщо ви регулярно відчуваєте головний біль або інші больові синдроми, не варто безконтрольно приймати знеболювальні препарати. Натомість необхідно звернутися до фахівця, який допоможе виявити причину болю та підібрати відповідне лікування. Часто біль – це лише симптом іншого захворювання, яке потрібно лікувати комплексно.

Пам’ятайте, що здоров’я – це не лише відсутність болю, але й правильний підхід до його лікування. Використання знеболювальних має бути обґрунтованим і контрольованим, щоб уникнути серйозних наслідків для організму.

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