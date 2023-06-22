Ви неправильно користуєтеся дезодорантом: дерматологиня розповіла про найпоширенішу помилку

У цей час року питання регуляції потовиділення та зменшення дискомфорту від пітніння стоїть особливо гостро.

Як правильно користуватися дезодорантом, щоб він діяв максимально ефективно, лікарка Шарі Ліпнер розповіла The Sun.

За словами дерматологині, більшість людей наносять антиперспірант лише вранці. Але медична правда полягає в тому, що робити це потрібно і на ніч.

Підвищене потовиділення відбувається з різних причин, включаючи фізичне навантаження, пропасницю, спекотну погоду та нервозність.

Більшість людей використовують свої дезодоранти вранці, але, можливо, варто переглянути цей сценарій.

Ми менше пітніємо вночі, каже лікарка, тому антиперспірант може вступити в тісніший контакт із потовими залозами та зменшити потовиділення. Важливо використовувати антиперспірант, а не традиційний дезодорант, тому що перший запобігає потовиділенню та запаху, а другий просто блокує запах.

Антиперспіранти працюють, створюючи корок у верхній частині потових залоз, обмежуючи кількість поту, що руйнує поверхню нашої шкіри. У нічний час, особливо після душу, антиперспірант має більше часу, щоб закріпити корки і запобігти потовиділенню.

Ліпнер додала, що вам можливо навіть не доведеться наносити антиперспірант вранці, якщо ви будете використовувати його перед сном. Дослідження показало, що антиперспірант може пригнічувати потовиділення терміном до доби.

За словами дерматологині, немає жодних відомих ризиків для здоров'я, пов'язаних із нанесенням дезодоранту на ніч або надто частим його використанням. Немає необхідності робити перерву у використанні дезодоранту, але якщо ви так сильно пітнієте, що вам потрібно використовувати його кілька разів на день, вам слід звернутися до дерматолога, який може порадити інші варіанти вирішення проблеми.



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