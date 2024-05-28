Від чого залежить колір вашої сечі: розповідає фітнес-тренер

Велику роль у кольорі вашої сечі відіграє кількість води котру ви споживаєте протягом дня, а також колір сечі може вказати на певні захворювання, тому це те нащо варто звертати увагу, коли йдете до вбиральні.

Нормальний колір сечі коливається від блідо-жовтого до темно-золотистого. Ненормальним забарвленням вважаються відтінки червоного, оранжевого, синього, зеленого або коричневого кольорів.

Ненормальний колір сечі може бути викликаний різними проблемами. Наприклад, це може бути результат приймання певних ліків, вживання певної їжі, наявності захворювань або зневоднення.

Фітнес-тренер adampfau в одному зі своїх відео поділився інформацією, про що може свідчити колір вашої сечі.

Якщо ваша сеча прозора, скоріш за все у вас трохи збільшені електроліти та, ймовірно, ви п’єте забагато води. Якщо сеча іноді стає безбарвною, це не становить великої небезпеки, але якщо вона регулярно така, це означає, що вам слід зменшити споживання рідини.

Якщо ваша сеча темна, як яблучний сік, ви, швидше за все, зневоднені та вам слід пити більше води. Коли ви не п’єте достатньо рідини, сполуки у вашій сечі стають більш концентрованими. Це робить її темнішою за кольором.

Якщо ваша сеча має відтінок жовтого кольору, ви, швидше за все, повністю зволожені та споживаєте потрібну вашому організму кількість води.

Якщо ваша сеча почервоніла, або має рожевий відтінок, це може бути результатом споживання такої їжі як буряк, ожина та ревінь. А можливо і наслідком травми, обструкції, інфекції, або захворювання нирок. Кров у сечі є приводом для занепокоєння. Це може бути ознакою серйозних проблем зі здоров’ям, тому слід негайно звернутися до лікаря.

Навіть інтенсивні фізичні навантаження можуть спричинити зміну кольору. Зазвичай хвилюватися нема про що, якщо протягом дня ваша сеча повертається до блідо-жовтого або бурштинового кольору. Якщо зміна кольору триває довше доби варто звернути на це увагу.

@adampfau How much water should you be drinking per day? While the general recommendation I give is at LEAST half your body weight in ounces per day, a good way to tell if you’re drinking enough is by simply looking at your urine. If your pee is clear like water, you might be peeing out some electrolytes and are likely drinking too much water. You can scale back a bit. If your pee is dark like apple juice, you’re likely dehydrated and should drink more water. If your pee has a hint of yellow, you are likely perfectly hydrated and should keep doing what you’re doing. If your pee has red in it, seek medical attention. ♬ original sound - adampfau

Якщо колір вашої сечі має невластивий відтінок і ви не можете визначити причину цього, краще зверніться за консультацією до лікаря. У деяких випадках ненормальний колір сечі є наслідком серйозних захворювань, які потребують лікування.

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