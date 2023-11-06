Від танців до беруш: 5 способів запобігти деменції

Деменція — це руйнівна група захворювань (найпоширенішою з яких є хвороба Альцгеймера), яка позбавляє людей пам'яті, рухливості та особистості. І оскільки ми живемо довше, ніж наші предки, ймовірність того, що вона розвинеться у вас чи у когось, кого ви любите, вища.

Ризик деменції збільшується з віком: у однієї з 14 людей віком від 65 років і у кожної шостої людини віком від 80 років з'являються симптоми, які можуть включати втрату пам'яті, труднощі з вимовою та уповільнення рухів.

У наш час ліків від деменції немає, але ви можете значно знизити ризик її розвитку. До чотирьох із десяти випадків деменції можна запобігти за допомогою деяких змін способу життя, і чим раніше ми це зробимо, тим більше користі отримає мозок, стверджує старший фахівець із інформаційних технологій Товариства Альцгеймера Саймон Віллер.

Про те, які існують способи запобігання деменції, пише The Sun.

Бережіть свої вуха

З втратою слуху у середньому віці ймовірність розвитку деменції може значно підвищуватися.

Тому вам варто подбати про свій слух. Варто уникати місць, де настільки галасливо, що це завдає вам болю у вухах, а також користуватися берушами, якщо залишити шумне місце немає можливості.

Крім того, підтримуйте гучність телефону на рівні 60% від максимального значення та робіть п'ятихвилинні перерви щогодини, якщо ви слухаєте музику або подкасти в навушниках.

Танцюйте

Підтримка фізичної активності має вирішальне значення для підтримки здоров'я тіла та духу, але ви можете не ходити на бігову доріжку і натомість зайнятися танцями.

Три аспекти танцю можуть знизити ризик легких когнітивних порушень, які можуть призвести до недоумства, стверджує доктор Пітер Ловатт, психолог та автор книжки "Лікування танцями".

Фізична активність, яка зменшує вікове погіршення пам'яті частини мозку.

Змінювані ритми, що залучають області мозку, відповідальні за мислення та вирішення проблем, що призводить до підвищеної активації мозку.

Соціальна взаємодія, що також може захистити від деменції.

Спіть солодко

Експерти все ще намагаються зрозуміти, чи є поганий сон причиною або симптомом деменції, або тим, і іншим, але точно знають, що хороший сон покращує роботу мозку.

Сон необхідний для детоксикації мозку, організації пам'яті та інших когнітивних функцій, стверджує експертка зі сну, докторка Неріна Рамлахан.

Апное уві сні — коли дихання зупиняється, зменшує кількість кисню, що надходить у мозок, і є ще одним ризиком раннього зниження когнітивних функцій. Тому якщо ви підозрюєте, що з вами таке трапляється, вам варто поговорити про це зі своїм лікарем.

Дихайте чистим повітрям

Дедалі більше досліджень показують, що забруднення повітря може збільшити ризик деменції. Тому вам варто подбати про чистіше повітря будинку. Включайте витяжку під час приготування їжі або збирання, робіть прибирання частіше, купіть очисник повітря або заведіть кімнатні рослини, які очищують повітря.

Гуляйте

Вихід на вулицю – це один із найпростіших способів підтримати своє тіло та мозок. Ходьба покращує когнітивний добробут, збільшуючи кровообіг і сприяючи зростанню нейронів у мозку, знижуючи ризик розвитку деменції приблизно на 30%, стверджує докторка Сюзанна Бартлетт Гакенміллер, головна медична консультантка AllTrails.

Включення регулярних прогулянок у свій розпорядок дня може зменшити накопичення шкідливих білків у мозку, тісно пов'язані з розвитком деменції.

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