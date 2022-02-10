Види остеопорозу: які бувають і як їх розпізнати

Види остеопорозу: які бувають і як їх розпізнати

Остеопороз найчастіше зустрічається у жінок у постменопаузі. Найкращим методом діагностики остеопорозу на ранніх стадіях є визначення мінеральної щільності кісткової тканини – денситометричний тест.

Остеопороз – захворювання скелетної системи, також відоме як витончення кісток. За його перебігу поступово знижується щільність кісткової тканини, що призводить до зниження стійкості скелета до механічних пошкоджень та збільшує ризик переломів. Існують різні типи остеопорозу, але вони розвиваються однаково. Якщо захворювання не виявлено на ранній стадії, навіть незначна травма може призвести до перелому кісток.

Лікар сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про види остеопорозу та про те, як їх розпізнати.

Постменопаузальний остеопороз

На перший погляд може здатися, що остеопороз і клімакс – це різні проблеми, що не мають нічого спільного між собою. Проте виявляється, що з-поміж них існують "стосунки", про які ми не до кінця усвідомлюємо. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя жінка в постменопаузі страждає на остеопороз.

"У жінок в постменопаузі остеопоротичні переломи зустрічаються частіше, ніж інсульт, інфаркт міокарда і рак грудей разом узяті, а переломи можуть вимагати дорогого лікування, призводити до інвалідності і навіть смерті" (PubMed доктор Нельсон Б. Воттс).

Також читайте Як пережити менопаузу без неприємних симптомів: правда і міфи про складний період

Період менопаузи збільшує ризик розвитку остеопорозу, оскільки у цей період спостерігається природне зниження естрогену. Низький рівень жіночих статевих гормонів викликає патологічне зниження щільності кісткової тканини, що й збільшує ризик переломів. Цей процес дуже динамічний, і найчастіше зустрічаються травми передпліччя та зап'ястя. Переломи виникають внаслідок незначних нещасних випадків, наприклад, падіння з ліжка або взимку під час ожеледиці. Остеопороз – підступна недуга, спочатку хвороба не виявляє жодних симптомів, тому дуже важливою є профілактика.

Примітно, що на початок розвитку менопаузи втрата кісткової маси перебуває у межах 0,7% – 1,3% на рік. У пік менопаузи швидкість втрати різко збільшується і сягає 2% на рік. Через 5 років від початку менопаузи швидкість втрати кісткової тканини знижується приблизно до 1%.

Дуже важливими у профілактиці остеопорозу, особливо під час постменопаузи є:

фізична активність;

правильне харчування;

адекватне вживання кальцію, вітамінів D та K2.

Зазвичай перші характерні симптоми остеопорозу – на жаль, переломи кісток внаслідок справді незначних травм – спотикання чи падіння. У разі стоншування кісток ранні симптоми не спостерігаються, тому профілактика та подальші обстеження дуже важливі.

Віковий остеопороз (остеопороз у людей похилого віку)

Старечий остеопороз зустрічається як у жінок, так і у чоловіків. Його розвиток відбувається набагато повільніше, ніж за постменопаузального типу захворювання. У похилому віці втрата кісткової маси у чоловіків становить близько 0,5% на рік, у жінок – 0,7%.

Витончення кісток у результаті старіння організму найчастіше є наслідком низького рівня вітаміну D та порушення всмоктування кальцію з продуктів харчування, а у випадку чоловіків – зниження рівня тестостерону. Перші зміни можуть з'явитися після 40 років і поступово прогресувати. Старечий остеопороз найчастіше проявляється несподіваними переломами шийних хребців. Для людей похилого віку особливо небезпечні переломи стегнової кістки, оскільки така травма приковує людину до ліжка на 2-3 місяці. У похилому віці нерідко спостерігається незрощення перелому, як наслідок, подальше пересування можливе лише з допомогою ходунків.

Старечий остеопороз вражає літніх жінок та чоловіків, втрата кісткової маси відбувається повільніше, а переломи переважно зачіпають хребці та тазову зону.

Допомога людині, яка страждає на остеопороз, в основному полягає в усуненні факторів ризику з довкілля. До таких факторів ризику належать, наприклад:

слизька підлога, а також килими, за які можна зачепитися;

погане освітлення;

відсутність безпеки в будинку, наприклад, непрацюючий ліфт, хисткі поручні.

Ризик розвитку остеопорозу в похилому віці знижують такі фактори:

фізична активність;

дієта, багата на кальцій;

контроль ліків, що приймаються;

відмова від куріння та алкоголю;

приймання харчових добавок кальцію та вітаміну D.

Зверніть увагу! Кісткова денситометрія (дослідження щільності кісткової тканини) рекомендується з профілактичною метою жінкам старшим 50 і чоловікам старшим 60 років раз на рік.

Вторинний остеопороз (остеопороз на фоні захворювань)

Розвиток вторинного остеопорозу найчастіше відбувається внаслідок наявності захворювань чи раніше перенесених патологій щитовидної залози, нирок, печінки. Остеопороз вторинного типу нерідко вражає пацієнтів із діагнозом – діабет, синдром Кушинга, ревматоїдний артрит.

Також читайте Кальцій: у яких продуктах шукати і яка денна норма

Вторинний остеопороз – одне із відносно поширених типів витончення кісткової маси, з його частку припадає до 20%. Ознакою захворювання може бути пошкодження хребців, що веде до поступового зменшення зростання пацієнта. Денситометрія, тобто дослідження щільності кісткової тканини, допомагає виявити зміни, що відбуваються, на досить ранньому терміні розвитку.

Як і будь-яке захворювання, краще запобігти остеопорозу, ніж лікувати його. Варто спробувати якнайшвидше вплинути на фактори ризику, що піддаються зміні, і спосіб життя — мати відповідну масу тіла, вести здоровий спосіб життя, не нехтувати фізичною активністю, відмовитися від незбалансованого і нездорового харчування. Намагайтеся оптимально забезпечити організм вітаміном D і кальцієм, особливо в осінньо-зимовий період.

Читайте також: