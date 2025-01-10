Відновлення після кесаревого розтину: фізичні вправи для мам

Після народження дитини та пережитої операції кесаревого розтину багато жінок ставлять собі питання, як повернутися до фізичної активності.

Видання Stylist розповіло, що це питання важливе не лише для покращення фізичної форми, але й для відновлення сили та енергії. Однак шлях до одужання може бути складнішим, ніж здається на перший погляд.

Як зрозуміти, чи готові ви до занять спортом

Кесарів розтин — це серйозна операція, після якої організму потрібен час для відновлення. Для повного загоєння рани може знадобитися до 10 тижнів. Після цього періоду важливо проконсультуватися з лікарем, який оцінить вашу готовність до фізичних вправ. Лікар враховує кілька важливих факторів:

Чи відчуваєте ви біль, можливо присутня кровотеча чи підтікання

Чи є дискомфорт у тазі, чи попереку

Чи маєте ви проблеми з контролем сечовипускання чи випорожнень

Чи існує ризик діастазу прямої кишки

Діастаз прямої кишки — це стан, при якому прямі м’язи живота розходяться внаслідок вагітності. Якщо ваш живіт випирає навіть через кілька місяців після пологів, це може бути ознакою діастазу. Цей стан піддається лікуванню, але потребує професійного підходу та консультації лікаря.

Що відбувається з тілом після кесаревого розтину

Під час кесаревого розтину розрізають або відокремлюють сім шарів тканин: шкіру, жир, фасцію, м’язи, очеревину, матку та амніотичний міхур. Попри це, черевний м’яз зазвичай не розрізають, а лише відокремлюють вертикально.

Загоєння цих шарів відбувається по-різному. Шкіра може зажити за 21 день, тоді як на повне відновлення м’язів може піти до шести місяців. Навіть після цього м’язи можуть не повернутися до початкової сили, якщо не працювати над реабілітацією.

Як почати тренуватися

Слухайте своє тіло. Якщо виникає біль, змініть рух або припиніть його виконання.

Починайте поступово. Робіть вправи 2-3 рази на тиждень, поступово збільшуючи інтенсивність.

Базові вправи для відновлення

Лежання на спині: ляжте на підлогу, притиснувши поперек до землі. Тримайте коліна зігнутими, стопи на підлозі. Позиція сидячи: сядьте на підлогу, поставте ноги на диван. Ця поза зменшує напругу у спині.

Затримуйтеся в цих позиціях на 5-10 секунд, повторюючи їх 10 разів. Це базові рухи, які поступово допоможуть повернутися до активності.

Розширюйте свої фітнес-горизонти

Додайте до програми аквафітнес (аеробіка, плавання) та йогу. Ці види спорту м’яко навантажують тіло та допомагають зміцнити м’язи.

Сила позитивного мислення

Важливо дбати про себе не лише фізично, але й психологічно. Позитивне мислення, якісний сон, здорове харчування та достатня кількість води — усе це сприяє швидшому відновленню. Не поспішайте, адже відновлення — це довгий, але цінний процес.

Поради:

Починайте повільно, прислухаючись до свого тіла.

Уникайте вправ із сильними ударами (стрибків, бігу).

Не виконуйте скручування, підйоми ніг чи передні планки.

Не підіймати важкі ваги.

Уникайте вправ, які створюють тиск на тазове дно.

Пам’ятайте, ваш шрам — це нагадування про силу, яка допомогла вам дати життя. Дбайте про своє тіло, поступово працюйте над ним і воно обов’язково вам віддячить.

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