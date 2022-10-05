Відомі українські лікарі розпочали благодійну ініціативу задля реабілітації поранених військових

На День Незалежності було офіційно анонсовано проєкт «Неопалимі». Цей проєкт веде Український волонтерський центр і він об’єднав найбільш досвідчених фахівців в Україні з терапевтичних та апаратних методик лікування посттравматичних та постопікових рубців.

Багаторічний досвід фахівців із майже 20 клінік, які тепер повністю закривають сьогоденну потребу по всій Україні.

Вже деякий час в Україні іде проєкт «Неопалимі» - безкоштовна реабілітація пацієнтів з рубцями та опіками, отриманими внаслідок війни.

Лікар-дерматолог Oleksandr Turkevych разом із командою запустили проєкт лікування опіків та деформаційних рубців «Неопалимі».Мета проєкту - надання безоплатної медичної допомоги волонтерам та добровольцям, які ще від 2014 року, внаслідок російської агресії, отримали поранення, що призвели до опіків та деформуючих рубців.

Допомога буде надаватись у приватних клініках у різних містах. Станом на зараз понад 10 підтверджених клінік-партнерів у всіх частинах України. В рамках проєкту об’єдналося ~20 клінік з Харкова, Черкас, Дніпра, Одеси, Києва, Житомира, Рівного, Львова, Чернівців, Франківська та Ужгорода.

Зараз у Львові проходить лікування та реабілітацію Артем Мельник - хлопець, який пережив ракетний удар в ТЦ Retroville у Києві.

Артем Мельник

20 березня Артем пережив удар ракети "Кинджал", яка влучила прямісінько у "Ретровіль".

"20 березня по торговому центру росіяни завдали ракетного удару. В цей час я на парковці сидів в автомобілі, розмовляв по телефону. За метрів 200-250 від ракетного удару. Мене викинуло з авто. Коли прийшов до тями, то намагався стати. Все було в уламках від ТЦ. Болі не тоді не відчув. Пройшов трохи і тоді мене вже зовсім відключило", – пригає Артем ті події.

Артем Мельник з лікарем

Хлопець отримав 30-35% опіків шкіри тіла, 3-4 ступеня, баротравму, струс та зламані ребра. Після довгого лікування та 8 операцій Артем приїхав до Львова на реабілітацію і вже пройшов перший курс з 4 необхідник. Поки у хлопця перерва між реабілітаційними курсами як учасник проєкту "Неопалимі" він проходить лікування у клініці "Medestet". Тут Артему шліфують шрами та відновлюють функціональність.

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