Відпустка без здуття та дискомфорту: поради, які допоможуть подбати про кишківник у дорозі

Відпустка без здуття та дискомфорту / © Credits

Реклама

Навіть якщо ви зазвичай не маєте проблем із травленням, під час мандрівки організм може відреагувати на зміну звичного ритму життя. Ми менше рухаємося, забуваємо пити воду, нерегулярно їмо та нервуємо через пересаджування, затримки рейсів або незнайомі місця.

Усе це може впливати на роботу кишківника, про це розповіло видання EatingWell Гастроентеролог Вілл Булсевич наголошує, що збалансований кишковий мікробіом — важливий союзник у подорожах, адже він підтримує нормальне травлення та відіграє роль у роботі імунної системи.

Реклама

Хороша ж новина у тому, щоб зменшити ризик дискомфорту, не потрібно перетворювати відпустку на марафон здорових звичок. Достатньо подбати про кілька простих речей.

Реклама

Пийте воду

Під час подорожей про воду легко забути, то поспіх на посадку, то довга дорога, то чергова кава замість повноцінного пиття. Проте достатнє споживання води важливе не лише для загального самопочуття, а й для регулярного випорожнення кишківника. Коли організму бракує рідини, випорожнення можуть ставати твердішими, а це ускладнює їхнє проходження, а закреп — одна з поширених неприємностей під час мандрівок.

Що робити: візьміть із собою багаторазову пляшку для води та регулярно робіть кілька ковтків упродовж дня. Якщо подорожуєте літаком, перевірте правила перевезення рідин, порожню пляшку зазвичай зручніше наповнити вже після контролю безпеки.

Покладіть у сумку щось перехопити

Коли між прийманням їжі кілька годин, а поруч лише фастфуд або солодощі, запас корисних перекусів справді виручає. Ідеться зовсім не про складні суперфуди, найкращими супутниками у дорозі можуть стати звичайні фрукти, горіхи та насіння. Фрукти містять клітковину, а також допомагають поповнювати запаси рідини. Горіхи та насіння додають до раціону клітковину та корисні жири. До того ж такі продукти зручно взяти у поїзд, автомобіль або на прогулянку містом.

Що покласти у дорожню сумку:

Реклама

яблуко, грушу чи банан

невелику порцію горіхів без надлишку солі

насіння, наприклад, гарбузове чи соняшникове

фрукти, які легко їсти у дорозі та не потрібно довго готувати.

Головне — обирати те, що добре переносить саме ваш організм. Якщо певні продукти зазвичай спричиняють здуття, не варто експериментувати з ними напередодні важливого перельоту.

Клітковина навіть у відпустці

Коли ми подорожуємо, раціон часто змінюється, більше випічки, ресторанної їжі та перекусів на ходу, менше овочів, фруктів і бобових. У результаті кишківник може недоотримувати клітковину — важливу частину харчування для регулярного травлення. Особливу роль відіграють пребіотики — речовини, які слугують поживою для корисних кишкових мікроорганізмів. Їх можна знайти у багатьох звичайних продуктах.

Серед вдалих варіантів:

ягоди

банани

груші

насіння чіа

листова зелень

бобові.

Додавайте їх до сніданків, салатів або перекусів, коли маєте таку можливість. А якщо під час подорожі складно регулярно їсти продукти, багаті на клітковину, в окремих випадках можуть стати у пригоді пребіотичні добавки. Однак це не обов’язкова частина підготовки до кожної мандрівки.

Реклама

Рух

Довгий переліт, багатогодинна поїздка автомобілем або очікування на вокзалі часто означають одне: ми сидимо значно більше, ніж зазвичай, а тривала малорухливість може сприяти закрепам. Фізична активність допомагає підтримувати роботу кишківника. І для цього не обов’язково шукати спортзал у готелі чи прокидатися на світанку заради пробіжки.

Спробуйте прості рішення:

пройдіться під час пересадки, якщо маєте достатньо часу

робіть короткі зупинки в автомобільній подорожі, щоб розім’яти ноги

обирайте сходи замість ліфта, коли це зручно

після прибуття прогуляйтеся околицями замість того, щоб одразу провести весь вечір у номері

Менше стресу

Ця порада може здаватися несподіваною, проте травлення залежить не лише від того, що ми їмо. Між мозком і кишківником існує двосторонній зв’язок: емоційний стан може впливати на роботу травної системи, а сигнали з кишківника — на самопочуття.

Саме тому нервування перед польотом, поспіх, порушення звичного розпорядку чи тривога через непередбачувані ситуації іноді супроводжуються дискомфортом у животі. Стрес не обов’язково спричинить проблеми з травленням, але може посилити вже наявні симптоми.

Варто звернути увагу на прості способи заспокоєння, наприклад, глибоке дихання чи ведення щоденника. Спробуйте зробити невелику паузу перед посадкою, повільно вдихніть, а потім видихніть трохи довше, ніж вдихали. Повторіть кілька разів, але не змушуйте себе дихати надто глибоко. А якщо думки не дають розслабитися, запишіть їх у нотатки, іноді цього достатньо, щоб упорядкувати переживання.

Не потрібно прагнути повністю позбутися хвилювання, набагато корисніше дати собі трохи часу, зменшити поспіх і пам’ятати, що не все в подорожі можна контролювати.

Новини партнерів