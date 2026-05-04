Вікторія Бекхем поділилася фото зі святкування 51-річчя її чоловіка Девіда в сімейному колі
Судячи з усього, Девід Бекхем планує організувати не одну вечірку на честь свого дня народження.
Однак перша пройшла в сімейному колі. У своєму Instagram Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — показала, як це було.
На фото іменинник — Девід Бекхем — позувала з родичами — мамою Сандрою, батьками Вікторії — Ентоні та Джекі Адамс, а також зі своїми сестрами — Джоанн і Лінн.
Судячи з фото, святкування відбулося в теплій сімейній атмосфері, а в підписі до фото Вікторія натякнула, що це одна з численних майбутніх вечірок з цього приводу.
Нагадаємо, на честь свого 51-річчя Девід отримав дуже оригінальний подарунок від сім’ї — йому подарували 6 нових породистих курей. На знімках із ними він мав дуже щасливий вигляд.