Випадання волосся та менопауза: що робити, щоб зберегти шевелюру

Не у кожної жінки спостерігається випадання волосся під час менопаузи, але такий розвиток подій можливий.

Менопауза — це те, через що проходить більшість жінок у якийсь момент свого життя, але симптоми, які ми відчуваємо, можуть відрізнятися. Хоча припливи, збільшення ваги та перепади настрою можуть бути дуже неприємними, є ще один тривожний симптом, про який ми можемо не думати, доки він не станеться, — випадання волосся.

Що робити, якщо під час менопаузи у вас починає інтенсивно випадати волосся, експерти розповіли Woman&home.

Дослідження показали, що випадання волосся в період менопаузи турбує від 20 до 60% жінок до того, як їм виповниться 60 років. Випадання волосся у жінок відрізняється від чоловічої алопеції, оскільки воно зазвичай викликає витончення шкіри голови та скронь, а не типові лисини чоловічого типу. Фахівець із відновлення волосся Майкл Музакіс говорить, що про це зазвичай не говорять як про один із симптомів менопаузи, але це трапляється з багатьма жінками і може спричинити сильний стрес. Втрата волосся може знизити впевненість у собі та негативно вплинути на психічне здоров'я.

Той факт, що симптоми перименопаузи та менопаузи можуть тривати у деяких людей роками або навіть десятиліттями, означає, що вони можуть істотно вплинути на здоров'я та добробут.

Чи може менопауза викликати випадання волосся

Існує чіткий зв'язок між менопаузою та випаданням волосся. Процес старіння зачіпає весь організм, зокрема і волосяні фолікули. Оскільки під час перименопаузи наш організм починає виробляти нижчі рівні естрогену і прогестерону, наше волосся росте повільніше, ніж раніше, і може швидше випадати. Музакіс каже, що після менопаузи естроген більше не протидіє тестостерону, а ДГТ (андроген) може викликати зміни у волосяних фолікулах на шкірі голови, так що вони стають меншими в діаметрі, коротшими в довжині і світлішими за кольором, поки зрештою не посивіють.

Витончення та випадання волосся у жінок під час менопаузи стосується не лише волосся на голові – це може статися і на інших ділянках тіла. Ви також можете помітити волосся у місцях, яких ви раніше не бачили, наприклад, на верхній губі чи підборідді.

Чи нормально втрачати волосся під час менопаузи

Як показують дослідження, випадання волосся і менопауза не у всіх йдуть пліч-о-пліч. Деякі люди переживають менопаузу, вступаючи в постменопаузу, не помічаючи будь-якого впливу на товщину свого волосся, тоді як інші від цього дуже страждають.

Докторка Фіоннуала Бартон, лікарка загальної практики та фахівчиня, акредитована Британським товариством менопаузи, пояснює, що телоген (стадія спокою волосяного фолікула) є нормальною частиною циклу росту волосся. Будь-хто може зіткнутися з випаданням волосся, коли миє або розчісує його, але менопауза може сприяти тривалій фазі випадання телогена або дисбалансу графіка росту волосся, що означає, що ваше волосся може випадати клаптями.

Хоча випадання волосся та менопауза можуть бути проблемою, з якою стикаються багато жінок, докторка Бартон рекомендує поряд із менопаузою звернути увагу на інші поширені причини випадання волосся у жінок. Можуть бути непрямі наслідки для здоров'я волосся через зміни в імунному та метаболічному здоров'ї, які також відбуваються в міру зміни наших гормонів, включаючи збільшення сприйнятливості до аутоімунних захворювань та недостатнього харчування. Інші причини включають спадкові захворювання, випадання волосся за жіночим типом, стрес та медичне лікування, таке як хіміотерапія.

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Симптоми випадання волосся під час менопаузи

Доктор Ділан Фернандо, хірург з пересадки волосся, каже, що є кілька способів діагностувати випадання волосся під час менопаузи. Спочатку це може бути неочевидно, але згодом ви можете почати помічати такі симптоми, як сухість, тонкий хвіст і проділ, що розширюється.

Може бути корисно сфотографувати місця випадання волосся або місця, де воно стоншується, щоб показати лікарю, якщо ви звертаєтеся за лікуванням.

Ось найпоширеніші ознаки випадання волосся у менопаузі:

Ваш проділ розширюється.

Ваше волосся не росте так добре, як раніше.

Волосся стає сухішим і тоншим за текстурою.

Шкіра голови місцями стає помітнішою.

Ваш хвіст здається тоншим.

Волосся на скронях здається тоншим.

Лінія волосся має менш густий вигляд.

Чи можна зупинити випадання волосся під час менопаузи

Випадання волосся під час менопаузи може бути тимчасовим або постійним, залежно від людини, каже доктор Рошан Вара, хірург із пересадження волосся. Швидкість випадання може знизитись, щойно рівень гормонів стабілізується. Оскільки в цей період життя з тілом жінки відбувається так багато змін, доктор Фернандо наголошує, що важливо звернутися до лікаря за порадою про те, як зупинити стоншення або випадання волосся. У деяких людей, особливо у тих, хто має генетичну схильність до випадання волосся, відновлення його росту може бути обмеженим.

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Як доглядати волосся під час менопаузи

Підтримуйте збалансовану дієту. Доктор Вара каже, що важливо стежити за тим, щоб ви дотримувалися дієти, багатої на залізо, цинк і вітамін D, і приймали добавки, якщо це рекомендовано вашим лікарем.

Використовуйте медичне лікування. Піна для шкіри голови, що містить міноксидил, може допомогти стимулювати ріст волосся і запобігти його випаданню. Але вам слід обговорити з лікарем, чи підходить це лікування.

Зменшіть стрес. Доктор Фернандо каже, що стрес або вигоряння на роботі можуть призвести до витончення вашого волосся, тому переконайтеся, що ви достатьньо спите і займаєтеся спортом, навчіться давати раду зі стресом і поговоріть зі своїм лікарем, якщо ви відчуваєте сильний занепокоєння або перевантаженість.

Використовуйте дбайливий догляд за волоссям. Намагайтеся не смикати і не розчісувати волосся занадто сильно, оскільки це посилить його випадання. Доктор Бартон також рекомендує навчитися захищати волосся від сонця, регулярно очищати шкіру голови і захищати її від ультрафіолетового випромінювання, уникати надмірної хімічної або термічної обробки або звичок укладання, які можуть пошкодити стрижень волосся або фолікули, уникати засобів із догляду за волоссям. варто використовувати шовковий аксесуар для волосся для зменшення тертя. Проконсультуйтеся з трихологом, якщо ви невпевнені, які продукти можуть покращити або погіршити стан, а якщо сумніваєтеся, розгляньте один із шампунів для тонкого волосся, оскільки вони легше впливають на фолікули.

Розгляньте можливість гормональної терапії. Початок ЗГТ (замісної гормональної терапії) може допомогти зменшити випадання волосся, оскільки підвищує рівень естрогену, який підтримує ріст волосяних фолікулів.

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