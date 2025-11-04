Вірус Коксакі: як розпізнати, лікувати та захистися грипу

Вірус Коксакі / © Credits

Вірус Коксакі — це «родич» відомих ентеровірусів, тих самих, які спричиняють поліомієліт або гепатит А. Його улюблене середовище — людський шлунково-кишковий тракт, але наслідки він залишає далеко за його межами.

Видання KidsHealth розповіло, що передається він дуже легко, через брудні руки, предмети, заражені поверхні чи крапельки слини під час кашлю та чхання. І так, на дверних ручках та іграшках він може «жити» кілька днів.

Частіше за все цей вірус атакує малюків до 5 років, особливо влітку та восени, коли діти багато часу проводять разом у садочку, таборі чи на дитячому майданчику.

Як проявляється інфекція

У половини дітей вірус може пройти взагалі без симптомів. У решти з’являється висока температура, головний біль, ломота у тілі, біль у горлі, нудота чи дискомфорт у животі. Іноді все має вигляд як звичайна застуда, але є кілька характерних форм хвороби:

«Рука-нога-рот» — найвідоміша. З’являються болючі червоні пухирці чи виразки у роті, на долонях, стопах і навіть на сідницях.

Герпангiна — висипання у вигляді червоних бульбашок і виразок на мигдаликах і м’якому піднебінні, часто супроводжується болем під час ковтання.

Геморагічний кон’юнктивіт — різкий біль, червоні, сльозливі очі, фотофобія та розмитий зір.

Більшість дітей одужують за кілька днів, але іноді вірус може викликати серйозні ускладнення, наприклад, запалення мозкових оболонок (вірусний менінгіт), енцефаліт або запалення серцевого м’яза (міокардит).

Особливо уважними мають бути мами новонароджених, адже вірус може передаватися під час або після пологів і у немовлят протікає важче.

Як лікувати вірус Коксакі

На жаль, чарівної пігулки не існує, антибіотики тут безсилі. Лікування симптоматичне, тобто спрямоване на полегшення стану дитини:

давайте парацетамол або ібупрофен, щоб знизити температуру та біль;

пропонуйте багато рідини — воду, компоти, охолоджені супи, щоб уникнути зневоднення;

дитині з температурою краще відпочивати вдома, без активних ігор і прогулянок.

У більшості випадків повне одужання настає через 3–7 днів. Якщо підвищена температура триває довше чи з’являються інші тривожні симптоми, варто звернутися до лікаря.

Коли треба терміново до лікаря

Звертайтеся по медичну допомогу, якщо у дитини спостерігається:

температура вище 38°C у немовлят або 38,8°C у старших дітей,

втрата апетиту, труднощі з годуванням, блювота, діарея,

сильний головний біль, сонливість, сплутаність свідомості,

біль у грудях чи животі,

скутість у шиї,

болючі виразки чи висипи, які швидко поширюються,

запалення очей, набряк чи почервоніння.

Не чекайте — деякі ускладнення потребують госпіталізації.

Як захистити дитину від вірусу

Профілактика — найкращі ліки.

Мийте руки з милом не менше 20 секунд: після туалету, прогулянки, перед їжею та після зміни підгузка.

Дезінфікуйте іграшки та поверхні, вірус живучий та може зберігатися кілька днів.

Не давайте дітям ділитися пляшками, ложками чи рушниками.

Якщо дитина захворіла, залишайте її вдома на кілька днів, щоб не заразити інших.

Вірус Коксакі звучить лячно, але у більшості дітей він проходить легко та без наслідків. Головне — уважність, турбота та чисті руки.