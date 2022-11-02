Вісім ознак деменції: як розпізнати хворобу на ранній стадії

Деменція є однією з основних причин смерті у світі: нині близько 55 мільйонів людей у всьому світі живуть із цим захворюванням.

Деменція — це стан, який належить до групи порушень, що впливають на роботу мозку. Існує безліч різних типів деменції та причин її появи. Видання The Sun розповіло, як визначити ранні ознаки захворювання та як його відтермінувати.

Деменція — це хвороба людей похилого віку, але у світі налічується понад 3,9 мільйона людей віком до 65 років із цим діагнозом.

За даними ВООЗ, значно частіше на деменцію страждають жінки. Жінки старше 60 років удвічі частіше страждають на хворобу Альцгеймера, яка призводить до деменції, ніж на рак молочної залози. В медицині немає ліків від деменції, але відстрочення початку захворювання на п'ять років може вдвічі скоротити кількість смертей від цього стану.

Тому дуже важливо розпізнати деменцію на ранніх стадіях.

Короткочасна пам'ять

Типовою ранньою ознакою деменції є короткочасна втрата пам'яті. Однією з найпоширеніших ознак є втрата предметів першої необхідності, як-от ключі, або неможливість згадати, що ви їли на сніданок цього ранку.

Ці повсякденні явища часто можуть бути раннім індикатором, особливо якщо вони є проблемою, яка повторюється.

Перепади настрою

Ще однією ранньою ознакою деменції є значна зміну настрою чи характеру.

Це зміна, яку хворі часто не можуть відчути самі, але це показник, який члени родини зазвичай помічають одразу.

Апатія та втрата інтересу до життя

Ще однією ранньою ознакою деменції є загальна втрата інтересу до повсякденних занять та хобі, які раніше приносили задоволення.

Часто це відбувається через те, що деменція впливає на мислення й пам'ять, і тому людина може навіть не подумати про те, щоб зайнятися цим хобі просто тому, що думок про неї більше немає.

Дезорієнтація

Дезорієнтація і неможливість сконцентруватися на чомусь — ще одна рання ознака деменції. Іноді людина не може зрозуміти, яке зараз число, місяць і пора року, не одразу згадує особисту інформацію, губиться в часі. Якщо дезорієнтація відбувається часто і починає викликати дистрес, це, ймовірно, є ознакою деменції, тож може бути доцільно проконсультуватися з лікарем.

Необачні рішення

Для хворих на деменцію типовими є будь-які незвичайні, необдумані дії, що виходять за межі характеру і є потенційним приводом для занепокоєння.

Вас має насторожити раптове роздавання вашою мамою її улюбленого посуду сусідам і родичам. А також вибір одягу, що не відповідає погоді.

Втрата орієнтації у просторі

Якщо у близької людини раптом виникають проблеми із запам'ятовуванням знайомих маршрутів, це може бути приводом для занепокоєння.

Забування простих напрямків або маршрутів до знайомих місць є поширеним симптомом деменції і вимагає спостереження, оскільки це може призвести до того, що хворі загубляться чи потраплять до небезпечного місця.

Труднощі передавання думок та емоцій

Ще однією ознакою слабоумства є проблеми з передаванням думок та емоцій. Люди з деменцією можуть заплутатися у формулюваннях і щосили намагатися висловити свою думку, оскільки деменція впливає на спілкування і мову.

Такі навички як словотворення та пам'ять поступово погіршуються з часом, і варто обговорити з лікарем, якщо ці симптоми починають погіршуватися.

Прості та знайомі завдання, як-от приготування горнятка чаю або закривання вхідних дверей, можуть стати важкими для людей, які страждають на деменцію, оскільки функція мозку та когнітивна діяльність починають погіршуватися.

Як лікується деменція

Не існує специфічного лікування деменції і способу повернути назад пошкодження мозку, яке вже сталося. Проте лікування може допомогти уповільнити прогрес захворювання, і основна мета полягає в тому, щоб усунути основну причину, щоб допомогти запобігти подальшим проблемам, як-от інсульти.

Схема лікування містить ліки та зміну способу життя, включно зі здоровим харчуванням, зниженням ваги, якщо це необхідно, відмовою від куріння, скороченням вживання алкоголю. Підтримка, як-от фізіотерапія, працетерапія та мовленнєва і мовна терапія, також корисна, але незважаючи на лікування, деменція може значно скоротити тривалість життя.

Середній час виживання від часу встановлення діагнозу становить близько чотирьох років, і більшість людей помирають або від ускладнень деменції, як-от пневмонія, або від подальшого інсульту.

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