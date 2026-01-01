ТСН у соціальних мережах

Вітамін D: чи справді він покращує ваше фізичне здоров’я після 60 років

Вітамін D давно став одним із найпопулярніших харчових добавок, яку приймають понад 70% людей у всьому світі, але останні дослідження показали, що він не запобігає серцевим захворюванням або раку, тож розберімось, чи варто його вживати.

Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій, який необхідний для міцності кісток і рухливості м’язів, про це розповіло видання Colorado State University. З віком наш організм стикається з гормональними змінами, зниженням фізичної активності та підвищеними запальними процесами, які можуть призводити до втрати кісткової маси та слабкості м’язів. Саме ці фактори впливають на мобільність у будь-якому віці.

Кістки: міцність і профілактика падіння

Для дорослих до 65 років:

  • 600 IU вітаміну D у поєднанні з кальцієм покращує мінеральну щільність кісток на 2%.

  • Вища доза (2000 IU) ефекту не дає, тож більше не завжди означає краще.

Для дорослих старше 65 років:

  • Приймання 400–880 IU вітаміну D підвищує щільність кісток приблизно на 1%.

  • Ризик падінь значно зменшується за дозування 800–1000 IU разом із кальцієм.

  • Великі дози, наприклад, одноразово 600 000 IU чи 60 000 IU щомісяця, не тільки не допомагають, а іноді й підвищують ризик ушкоджень від падінь.

М’яке, але стабільне підвищення щільності кісток на 1–2% може суттєво уповільнити вікове зниження кісткової маси, яке становить 0,4% на рік для чоловіків та 1,1% для жінок.

М’язи: сила та рухливість

Молодші дорослі (до 65 років):

  • Вітамін D не впливає на силу рук, але може покращувати силу ніг на 6–25%, наприклад під час присідання та розгинання колін.

Старші дорослі (понад 65 років):

  • Сила рук практично не змінюється, тож великі дози можуть навіть знижувати показники.

  • Сила ніг покращується на 5–20%, це підвищує мобільність та зменшує ризик падіння.

Оптимальна доза для зміцнення м’язів ніг у всіх вікових групах — близько 1000–5000 IU на день.

Дані свідчать, що вітамін D допомагає підтримувати мінеральну щільність кісток, знижує ризик падінь у людей старше 65 років і підвищує силу ніг і загальну мобільність.

Але великі дози можуть бути шкідливими чи неефективними. Найбезпечніший підхід — приймати 600–1000 IU на день, а краще обовʼязково перевірити рівень вітаміну D у крові та проконсультуватися з лікарем. Це допоможе підтримати фізичне здоров’я зараз і сповільнити вікові зміни у майбутньому.

Пам’ятайте, що один стакан молока містить близько 100 IU, тому збалансоване харчування разом із помірним прийманням добавок допомагає досягти рекомендованої дози.

