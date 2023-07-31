Вітаміни від втоми й занепаду сил: лікарка порадила, які вибрати

Якщо ваша втома повторюється нечасто і не має хронічного характеру, приводів для занепокоєння немає. Втома в такому разі є нічим іншим, ніж реакцією організму на занадто виснажливу фізичну й розумову роботу, недостатній сон, стрес або малорухливий спосіб життя. Тоді відпочинку, прогулянок, збалансованого харчування має бути достатньо для відновлення сил. Однак нас має турбувати хронічна втома, коли нічого із зазначеного не допомагає. Це може бути сигналом серйозних проблем зі здоров'ям, а також свідчити про дефіцит вітамінів і мінералів, що також може призвести до проблем зі здоров'ям.

Втома, занепад сил, погіршення настрою, сонливість... напевно, багато хто з нас стикався з таким станом організму. Чи є це приводом для занепокоєння та що робити, щоб знову відновити енергію.

Не варто шукати рецепт від втоми самостійно. Найкраще почати з візиту до лікаря, який призначить відповідні аналізи й за їхніми результатами визначить причину нестачі енергії і, звісно, порекомендує найбільш підходящі вітаміни.

Про те, як діяти, коли ми відчуваємо постійну втому й занепад сил, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Як зрозуміти, що ваш організм виснажений

Життя в постійному поспіху, постійний вплив стресу, великої кількості зовнішніх подразників, надлишок обов'язків, які перевищують межі наших можливостей, неправильне харчування або порушення сну – ось лише деякі з причин, які призводять до втоми, занепаду сил і стану, коли нам нічого не хочеться робити.

Ба більше, втома й виснаження організму часто стають хронічними, водночас людина навіть не підозрює про це. Є навіть відомі хворобливі стани, як-от синдром хронічної втоми, які не пов'язані з поточними соматичними захворюваннями.

Постійне відчуття виснаження також може бути одним із симптомів певного захворювання, тому в жодному разі не можна недооцінювати цей стан і треба якомога раніше розпізнати джерело проблеми.

Варто спочатку проаналізувати свій циркадний ритм і перевірити, скільки часу ми витрачаємо на:

роботу чи навчання

рутинні обов'язки

відпочинок і сон

розслаблення й задоволення

перегляд телепрограм і сидінням за ґаджетами

фізичну активність

Якщо виявиться, що спосіб життя збалансований, є оптимальне фізичне навантаження, збалансоване харчування, якісний сон, а відчуття втоми все ж не покидає, варто обов'язково звернутися до лікаря.

Але бувають і такі випадки, коли організму необхідно просто переглянути свій раціон харчування і приймати невеликими курсами вітамінні добавки. Давайте розглянемо, які вітаміни можуть допомогти нам почуватися краще й бадьоріше.

Яких вітамінів може не вистачати в організмі, коли ми відчуваємо підвищену стомлюваність

Якщо ви вже знаєте, що ваша втома є результатом недостатньої кількості вітамінів в організмі, настав час змінити свої звички в їжі та почати харчуватися правильно. Здебільшого саме нестача таких видів вітамінів може провокувати втому, апатію і зниження тонусу організму:

вітаміни групи В

вітамін Д

вітамін С

магній

А тепер давайте детальніше про кожен вітамін. Отже, вітаміни групи В відповідають за правильне функціонування серцево-судинної, нервової та травної систем, а також імунітету. Вітаміни цієї групи включають такі підвиди вітамінів, як В1, В2, В3, В5, В6, В12 і фолієву кислоту – їхній дефіцит може призвести до хронічної втоми, дратівливості, слабкості, зниження концентрації уваги і перепадів настрою.

Вітаміни групи В ми можемо знайти в таких продуктах, як насіння бобових, цільнозерновий хліб, горіхи, пшеничні висівки, апельсини, листові овочі, яйця, морська риба, печінка яловичини та м'ясо індички.

Вітаміни від втоми й занепаду сил / Фото: Credits

А ось дефіцит вітаміну D в організмі – це не лише підвищений ризик травм і переломів кісток, а й розлади імунної, нервової та м'язової систем. Втома, слабкість, занепад сил – перші симптоми недостатнього надходження вітаміну D, який, серед іншого, на ефективність роботи м'язів, резистентність і збільшення енергетичних ресурсів. Його основним джерелом є сонячне світло.

Вітаміни від втоми й занепаду сил / Фото: Credits

Вітамін С захищає організм від вільних радикалів, крім того, підтримує імунну, нервову й кісткову системи, відіграє важливу роль у виробленні колагену. Цей вітамін необхідний для правильного засвоєння заліза, яке є важливим компонентом гемоглобіну і відповідає за перенесення кисню до кожної клітини організму. Вітамін С – один із найкращих антиоксидантів, який у правильній концентрації знижує сонливість і втому. Його можна знайти, наприклад, у чорній смородині, цитрусових, ківі, яблуках, капусті, помідорах, перці, петрушці, картоплі, брюссельській капусті та шпинаті. Хоча здебільшого він пов'язаний з імунітетом, насправді це один із найефективніших антиоксидантів, що відповідає за очищення нашого організму від токсинів, присутність яких призводить до втоми. Правильна концентрація цього вітаміну знижує відчуття сонливості, втоми й перевтоми.

А от що стосується магнію, то доведено, що його дефіцит призводить до зниження стресостійкості, дратівливості, порушення регуляції ритму сну й неспання, втрати концентрації уваги. Щоб поповнити цей елемент, варто вживати гарбузове насіння, пшеничні висівки, какао, бобові, горіхи, ячмінну і гречану крупи, горох, коричневий рис, банани або шпинат.

Вітаміни від втоми й занепаду сил – кому вони підходять

Вітаміни від втоми – чудовий спосіб заповнити дефіцит енергії для людей, схильних до повсякденних стресів, а також які мають побутові обов'язки, з якими часто важко розібратися. Препарати цього типу все частіше використовують мами, у яких не вистачає сил приділяти всю свою увагу дитині протягом дня, а також люди, які страждають на захворювання і худнуть, незважаючи на дієту. Біологічно активні добавки для підвищення енергії також щодня використовують спортсмени і люди, які навчаються або працюють під впливом сильних подразників. Це швидкий і простий спосіб поповнити нестачу вітамінів, брак яких спричиняє нездужання і послаблює енергію. Нині такі вітаміни доступні на ринку у формі капсул, рідин, сиропів, шипучих таблеток і чаїв. Вибір конкретної форми залежить від наших уподобань і пропозиції окремих виробників.

Не чекайте, поки стрес завдасть шкоди вашому тілу. Не варто недооцінювати перші сигнали, адже рано чи пізно ми розплачуємося за тривалий стрес. Його наслідки можуть проявитися навіть через кілька років і стати джерелом багатьох захворювань і розладів.

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