Вітрянка у дітей та дорослих: лікарка-інфекціоністка розповіла про ефективність екстреної вакцинації

Існує думка, що вітрянка – це дитяча хвороба, якою треба перехворіти. Дехто влаштовує вітрянка-паті, щоб заразити друзів, які не хворіли. Але насправді це погана ідея, адже захворювання може протікати важко і ускладнюватися, наприклад, пневмонією.

Чому і наскільки вітрянка небезпечна, чи варто робити щеплення чи екстрену вакцинацію, розповіла дитяча лікарка-інфекціоністка "Клініки Медіком" Махіня Наталія Володимирівна.

Симптоми вітрянки

Вітрянка, або вітряна віспа – вірусне, інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом на відстані 15-20 метрів, коли здорова людина вдихає частинки вірусу, які потрапили у повітря від інфікованої особи. Це може статися під час розмови, кашлю або чхання хворого.

Вітрянка має високий індекс контагіозності, тобто є надзвичайно заразною. Якщо ви їхатимете у маршрутці з пасажиром, який є носієм вітрянки, ймовірність занедужати складає від 70% до 90%. Найчастіше хворіють діти від 4 до 10 років, але нині збільшилася кількість хворих серед дітей до 3-х років та дорослих.

Проявляється вітрянка по-різному. Все залежить від віку та стану імунної системи. Класичні симптоми:

кволість;

лихоманка;

свербіж;

поява водянистих, червоних пухирців на обличчі, волосистій частині голови, животі, спині, в роті.

Як правило, спершу підвищується температура і з’являються поодинокі висипання. Найбільш небезпечною для інших людина або дитина є наприкінці інкубаційного періоду та впродовж 5-7 діб після появи "прищів". Інкубаційний період триває від 11 днів до 21 дня.

Ефективність екстреної вакцинації

Екстрене щеплення проти вітрянки проводиться впродовж 72 годин від моменту контакту. Але також дозволено робити її у період до 10 днів після ймовірного зараження. Спочатку вводять одну дозу, через 6 тижнів – другу. Екстрена вакцина допомагає сформувати імунну відповідь та запобігти хворобі до 90% або полегшити її перебіг, уникнувши таких ускладнень як:

пневмонія – виникає у 10-20% дорослих. У зоні ризику – курці, оскільки паління послаблює імунну систему, вагітні жінки, люди з імуносупресією (рак, аутоімунні хвороби, ВІЛ-інфекція);

запалення головного мозку (енцефаліт);

гнійний артрит (інфекційне ураження суглоба);

остеомієліт (інфекційне ураження кісток);

гінгівіт (запалення ясен);

афтозний стоматит (запалення на слизовій оболонці рота);

міокардит (запалення серцевого м’яза – міокарда);

сепсис (зараження крові, за якого інфекція поширюється організмом, вражаючи всі органи);

бактеріальні інфекції шкіри, наприклад, стафілококова.

Раніше вважалося, що вітрянка – дитяча хвороба, якою треба перехворіти, щоб до неї сформувався стійкий імунітет. Але, по-перше, людина може перенести вітряну віспу з ускладненнями. А по-друге, вірус вітряної віспи залишається в організмі людини назавжди, і в деяких випадках, коли послаблюється імунітет, може виникнути оперізуючий герпес. У народі – оперізуючий лишай. На який хворіють і діти, і дорослі.

Екстрена вакцина – це можливість уникнути хвороби або полегшити її перебіг до 90%, якщо ви не встигли вакцинуватися. На жаль, щеплення проти вітрянки не входить в Національний календар щеплень, воно не обов’язкове, але рекомендоване. Курс складається із двох доз вакцини, які вводяться в організм з інтервалом у 1,5-2 місяці. Дітям можна робити щеплення щойно їм виповнилося 9 місяців. Також я раджу вакцинуватися жінкам, які планують вагітність і ніколи не хворіли на вітрянку. Перед цим необхідно здати кров на Jg G до Varicella Zoster (назва вірусу вітряної віспи). Якщо жінка перехворіла вітрянкою під час вагітності, існує ризик розвитку вродженого синдрому вітряної віспи у новонародженого. Він включає деформацію кінцівок, глухоту, косоокість, атрофію (відмирання) зорового нерва, затримку розумового розвитку, рубцювання шкіри та інші серйозні ускладнення (смерть малюка).

Отже, якщо ви не вакцинувалися і ніколи не хворіли на вітрянку, але мали контакт з хворою людиною, екстрена вакцинація та консультація з фаховим лікарем – це дієвий спосіб захистити себе від хвороби та можливих ускладнень.

Махіня Наталія Володимирівна

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