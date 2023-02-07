Вийти заміж, аби не захворіти: життя з партнером знижує ризик діабету

Щоразу, коли ми виявляємо, що в спільній машині хтось використав весь бензин і забув про це сказати, коли доводиться ставити до посудомийки ще одну брудну тарілку, забуту на журнальному столику, або коли ми виявляємо чужу чорну шкарпетку в компанії своїх білих блуз у пральній машині, ми ставимо запитання: "А чи не краще було б жити без партнера?". У британських учених щодо цього є відповідь. Ні, не краще, вважають вони.

Нещодавно The Sun опублікував результати доволі цікавого дослідження, під час якого виявилося, що люди, які живуть із партнерами, мають нижчий рівень цукру в крові незалежно від стану їхніх стосунків.

Вчені збирали дані 3300 осіб в Англії віком від 50 до 89 років протягом дев'яти років, починаючи від 2004 року.

Три чверті учасників експерименту перебували у шлюбі або мали співмешканців. У них рівень цукру в крові був на 0,21% нижчим, ніж у самотніх людей, а це означає, що у них менше шансів захворіти на діабет.

У тих, у кого не було партнера, шансів захворіти на діабет 2-го типу було більше.

У дослідженні, опублікованому в BMJ Open Diabetes Research & Care, йдеться про те, що подружні стосунки або проживання зі співмешканцями обернено пропорційні рівню цукру в крові незалежно від того, наскільки щасливий шлюб чи гармонійні стосунки пов'язують людей.

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