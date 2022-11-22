Разом навіть ефективніше: як оливкова олія та лимонний сік покращують наше здоров'я

Лимонний сік та оливкова олія – інгредієнти багатьох наших улюблених страв. Та крім цього, ці дві речовини в парі дають величезну користь здоров'ю.

Лимонний сік стимулює втрату ваги, очищає шкіру, а поживна й оздоровча цінність оливкової олії добре відома. Але ці два продукти разом, виявляється, ще корисніші, ніж окремо, стверджує видання Womans World.

Розглянемо спочатку оливкову олію. Стародавні греки вважали оливки священним плодом, а римляни вважали оливкову олію елітним продуктом і вживали її для продовження життя. Назване "золотим нектаром богів", це багате джерело корисних жирів та антиоксидантів було бажаним товаром протягом століть. Ось деякі з причин, через які оливкова олія така особлива.

Оливкова олія зміцнює кістки

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Лише одна чайна ложка оливкової олії, особливо першого холодного віджиму (EVOO), містить велику кількість поліфенолів, природних біоактивних сполук, антиоксидантні властивості яких сприяють гарному самопочуттю. Це хороша новина для тих, хто страждає від вікової втрати кісткової маси. Згідно з недавніми дослідженнями, поліфеноли в оливковій олії допомагають підтримувати здоров'я кісток, контролюючи окислювальний стрес. Дослідження на тваринах показують, що вживання певних поліфенолів позитивно впливає на кісткову масу, робить її міцнішою. Іншими словами, поліфеноли у високоякісній оливковій олії допомагають зміцнити здоров'я кісток.

Оливкова олія сприяє здоров'ю серця

Серцево-судинні захворювання є причиною номер один передчасної смерті у всьому світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ці хвороби щороку забирають близько 17,9 мільйона життів. Цікаво, що населення, яке мешкає в середземноморських регіонах, має низький рівень смертності від серцевих захворювань. І хоча це, ймовірно, пов'язане з комбінацією факторів, вважається, що велике споживання оливкової олії відіграє в цьому певну роль.

Оливкова олія має протизапальні властивості

Хронічне запалення є одним з основних винуватців низки захворювань, як-от рак, артрит, діабет 2 типу та метаболічний синдром. Доведено, що оливкова олія допомагає контролювати запалення, переважно завдяки своїм антиоксидантам, зокрема олеоканталу. Також відомо, що олеїнова кислота в олії допомагає знизити рівень запалення.

Тепер перерахуємо корисні властивості лимонного соку.

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Лимон багатий на антиоксиданти

Лимони є відмінним джерелом рослинних сполук, так званих флавоноїдів, які мають протизапальну та антиоксидантну дію. Антиоксиданти – це природні речовини, які допомагають захистити клітини організму від ушкоджень. Контролюючи ушкодження клітин, антиоксиданти можуть допомогти знизити загальний ризик багатьох захворювань, як-от хвороби серця, діабет і рак. Ці потужні сполуки усувають вільні радикали – шкідливі рештки окислювального процесу, які викликають хвороби. Флавоноїди з лимона можуть допомогти зменшити запалення в організмі, адже, як згадувалося раніше, хронічне запалення є основним маркером багатьох захворювань.

Лимон має антибактеріальну дію

Крім протизапальної дії, лимонний сік має антибактеріальні та протигрибкові властивості. В недавньому дослідженні біологічно активні рослинні сполуки у лимонному соку ефективно інгібували зростання стафілококових, сальмонельозних та кандидозних інфекцій. Лимонний сік також ефективний у боротьбі зі стійким до антибіотиків бактеріальним штамом, який, як відомо, викликає пневмонію та інфекції крові.

Лимон сприяє оздоровленню шкіри

Високий вміст вітаміну С та вітаміну Е в лимонному соку робить його особливо корисним для шкіри. Його потужні антиоксиданти допомагають підтримувати вироблення колагену, завдяки якому шкіра виглядає пружною. Лимони також багаті на магній – важливий мінерал, який сприяє здоровій, еластичній шкірі і запобігає пошкодженню від окислювального стресу.

Тепер давайте поглянемо, як ці два продукти працюють у парі. Вважається, що жирні кислоти й мінерали в оливковій олії, а також антиоксиданти та вітаміни в лимонному соку покращують травлення, запобігають передчасному старінню шкіри та багато іншого. Звичайно, для підтвердження цих тверджень необхідні додаткові дослідження, але якщо ви шукаєте простий спосіб покращити загальний стан здоров'я, вживання оливкової олії та лимонного соку не зашкодить.

Оливкова олія та лимон природним чином очищають організм

Вважається, що очищення та детоксикація вимивають відходи й токсини, що накопичилися в організмі з часом. Хоча досліджень, які вивчають, чи можуть оливкова олія і лимонний сік допомогти в детоксикації травної системи, не так багато, дослідники припускають, що антиоксиданти і поліфеноли в цих двох продуктах дійсно можуть очищати організм.

Оливкова олія та лимон сприяють схудненню

Дослідження показують, що вітамін С у лимонному соку та мононенасичені жирні кислоти в оливковій олії можуть сприяти зниженню ваги. В людському організмі вітамін С необхідний для виробництва карнітину – сполуки, яка переносить молекули жиру до клітин, де вони розщеплюються і використовуються як паливо. Іншими словами, недостатнє споживання вітаміну С може призвести до зменшення розщеплення жиру. Крім того, деякі дослідження показують, що дієти з високим вмістом мононенасичених жирних кислот призводять до втрати ваги, аналогічної втраті ваги внаслідок дієт із низьким вмістом жирів.

Оливкова олія та лимон стимулюють травлення

М'яка проносна дія оливкової олії – поряд зі здатністю лимонного соку боротися зі здуттям живота й запорами – покращує травлення.

Чи безпечно поєднувати оливкову олію та лимонний сік

Абсолютно безпечно поєднувати оливкову олію та лимонний сік. Насправді, цей натуральний засіб є комбінацією двох інгредієнтів, які зустрічаються в багатьох кухнях, особливо в середземноморських регіонах. Але якщо після вживання оливкової олії та лимонного соку у вас виникла негативна реакція, наприклад, алергія, зверніться до лікаря.

Майте на увазі, однак, що оливкова олія є калорійною, а лимонний сік – кислим, що може пошкодити зубну емаль. Якщо ви стежите за споживанням калорій або маєте особливо чутливі зуби, вживайте ці інгредієнти в помірних кількостях. Нарешті, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям або ви приймаєте ліки, що відпускаються за рецептом, і вам цікаво, чи підходять вам оливкова олія та лимонний сік, проконсультуйтеся зі своїм лікарем чи дієтологом.

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