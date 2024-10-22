Вплив холодної погоди на дитячі очі: як уникнути подразнення та сухості

Висока вологість та сильний вітер на вулиці і, навпаки, надмірна сухість і задуха у приміщенні; короткий день і через це збільшення часу перебування вдома за ноутом або телефоном; відключення світла і намагання подолати осінню хандру нічним листуванням у соцмережах; потяг до шкідливої – вуглеводної та солодкої – їжі та схильність частіше хворіти на застуди і ГРВІ – так коротко можна охарактеризувати головні чинники, які впливають на стан дитячих очей у холодну пору року.

Що негативно впливає на очі восени та як зарадити небажаним наслідкам, розповідає експертка із 15-річним стажем, членка Асоціації дитячих офтальмологів України, лікарка клініки “Ексімер” Наталія Свіщова.

Вітри

Крім сльозотечі від сильного вітру (той самий результат буде, якщо дитина довго посидить під увімкненим на обігрів кондиціонером), є й інші небезпеки.

По-перше, потрапляння в очі порошинки, піску, пилу, дрібних часточок листя тощо, особливо якщо малеча грається на майданчику або потрапляє в куряву, що утворюється між будинками. Добре, коли стороннє тіло одразу вийде зі слізьми. Та іноді позбутися порошинки ніяк не виходить, дитина тре очі, чим травмує рогівку і заносить інфекцію.

З іншого боку, інфікуватися можна іншим чином, але також через вітер. Вірусний кон’юнктивіт передається повітряно-крапельним шляхом, тому це нерідкісне захворювання восени в дитячих колективах. Результат – почервоніння очей, свербіж, сльозотеча, набряк.

Третя шкода від вітру – він розносить пилок рослин-алергенів. Ви гадали, що в жовтні вже нічого не може провокувати сезонну алергію? Помиляєтеся. Залежно від регіону, тривалість цвітіння полину та славнозвісної амброзії триває аж до листопада! Симптоми будуть практично такими самими, що й за кон’юнктивіту.

Як зарадити:

1. Стороннє тіло вимийте звичайною водою. Не потрібна якась кип’ячена, суперочищена або одразу протимікробні краплі. Відчуття дискомфорту не минає? Йдіть до офтальмолога – порошинка може бути такою дрібною, що її побачить і видалить лише лікар. Він же й оцінить стан ока та за потреби призначить відповідні краплі – протизапальні або антибактеріальні.

2. В разі кон’юнктивіту – жодного самолікування. Тут поради з інтернету чи навіть від досвідченого провізора будуть не на користь, лише фахівець визначить тип кон’юнктивіту – а він буває бактеріальним, вірусним або алергічним – і пропише ефективну терапію. Наприклад, промивання чи закапування ока антисептичними, антибактеріальними засобами.

3. Алергійний кон’юнктивіт лікує або сімейний лікар, або офтальмолог з алергологом, якщо захворювання виникло вперше. Призначається антигістамінна терапія: спреї, краплі й таблетки. Звісно, коли ви вже знаєте, на що дитина реагує, краще заздалегідь вжити заходів, адже засоби від алергії мають накопичувальний ефект.

Вірусні інфекції

На жаль, у міжсезоння як малеча, так і підлітки частіше хворіють на застуди та гострі інфекційні чи вірусні інфекції: вітрянку, краснуху, кір, грип, ГРВІ, аденовіруси, ECHO, Коксакі, ковід.

Ці захворювання позначаються і на стані очей: вони червоніють, запалюються, розвиваються кон’юнктивіт, блефарит. Іноді, як за цитомегаловірусу чи герпесу, уражається рогівка і розвивається кератит, або внутрішні структури ока – іридоцикліт, середня оболонка – увеїт, сітківка – ретиніт, зоровий нерв – неврит. Такі захворювання часто вимагають лікування у стаціонарі. З іншими можна впоратися амбулаторно.

Як зарадити

Вірусну інфекцію неможливо попередити. Тому спостерігайте за дитиною, обов’язково покажіть її педіатрові, той призначить антисептичні краплі. Якщо почервоніння та інші дискомфортні явища не минають протягом 4-5 днів, йдіть до офтальмолога, особливо коли маленький хворий скаржиться на світлобоязнь або погіршення зору.

Сухість повітря

Коли за вікном холоднішає, хочеться хоча б удома не мерзнути. Тож починають на повну потужність працювати обігрівачі, кондиціонери, теплі підлоги, а потім вмикається і центральне опалення.

Так ми досягаємо комфортної температури, але втрачаємо необхідну вологість у приміщенні. Це впливає на стан слізної плівки та муцинового шару, що захищає очі від сухості. Як результат, порушується робота слізних і мейбомієвих залоз, які виробляють сльозу та специфічний захисний секрет.

Наслідками синдрому сухого ока є почервоніння, свербіж, печіння, відчуття піску і навіть зниження якості зору.

Як зарадити:

1. Попри прагнення зберегти тепло, все ж провітрюйте приміщення.

2. Користуйтеся зволожувачами повітря.

3. Капайте за потреби очі зволожувальними краплями. А от якими саме – визначить офтальмолог, адже краплі мають різний спектр дії: відновлюють вологу, ліпідно-муциновий шар або поєднують ці дві функції.

Ґаджети

Холод, дощі, погана погода, короткий світловий день розганяють дітей по домівках. А що вони там роблять? Сидять у комп’ютерах, планшетах, телефонах.

Фокусування на одній точці на короткій дистанції призводить до астенопії (зорової втоми), а також розвитку чи прогресування короткозорості. Крім того, діти нерідко страждають на сухість очей, бо зосередившись на відео чи іграх, припиняють кліпати очима, що перешкоджає оновленню слізної плівки.

Як зарадити:

1. Контроль часу взаємодії з ґаджетами. Залежно від віку, це може бути від 30 хвилин на день до 20-25 хвилин на годину.

2. Обов’язковий відпочинок. 20 хвилин дитина грає або працює за комп’ютером, 20 секунд споглядає у вікно на якийсь об’єкт, розташований приблизно за 6 метрів. Так розслабляються внутрішньоочні м’язи, які й відповідають за гостроту зору.

3. Виганяйте дитину на вулицю – фінські та норвезькі діти, до прикладу, гуляють за будь-якої погоди, навіть у негоду. До речі, згідно з дослідженнями, 1,5-2-годинні прогулянки на свіжому повітрі компенсують роботу за комп’ютером і запобігають розвитку короткозорості.

4. Придбайте якісні зволожувальні краплі без консервантів на основі гіалуронової кислоти.

Світло

В жовтні-листопаді вже бракує сонця, до того ж через перевантаження на електромережі знову починаються віялові відключення світла. Як це впливає на дитячі очі?

По-перше, зменшується вироблення вітаміну D природним шляхом. По-друге, дітлахи, не помічаючи плину часу, часто сидять у пітьмі – і не просто сидять, а вчаться, скролять у телефоні, граються у ноутбуці. Ще гірше, коли зникає електрика і всі в цілковитій темряві залипають у ґаджетах, вважаючи, що світла від екрана буде достатньо. Проте так очні м’язи перенапружуються, що призводить до зорової втоми, сухості і навіть головного болю.

Як зарадити:

1. Збалансуйте харчування або за потреби давайте профілактичну дозу вітаміну D. Яку саме – визначить педіатр або сімейний лікар.

2. Організуйте правильне робоче місце дитини, краще біля вікна, з гарним кімнатним освітленням і додатковою лампою.

3. За віялових відключень електрики вмикайте LED-лампи.

4. Стежте, щоб дитина не нахилялася низько над зошитом, коли виконує уроки. Якщо вона так робить, отже, освітлення недостатньо – увімкніть настільну лампу, або ж у школяра погіршився зір, тож необхідно відвідати офтальмолога.

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