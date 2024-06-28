Чи корисно приймати холодний душ: лікар розказав про пререваги загартування

Холодний душ має багато переваг, зокрема підвищує рівень ендорфінів, покращує обмін речовин і кровообіг, це своєрідний щит від різних застуд і грипу.

Холодний душ або загартовування — це будь-який душ із температурою води нижче 20°C. Він не є основним джерелом лікування будь-якого захворювання, але може допомогти полегшити симптоми та покращити загальне самопочуття.

Лікар Юрій Габорець розповів своїм підписникам TikTok чим корисне загартовування та чи варто починати готувати свій організм до купання в холодній воді.

Коли ми обливаємось холодною водою, наш організм думає, що ми замерзаємо та починає мобілізувати всі свої сили, йде потужний вихід гормонів та різних біохімічних реакцій.

Загартовування сприяє:

Омолодженню організму

Вода, яка є холоднішою за природну температуру нашого тіла, змушує його працювати дещо інтенсивніше, щоб підтримувати температуру всередині. При регулярному прийнятті холодного душу наша кровоносна система може бути ефективнішою. Деякі люди також кажуть, що їх шкіра мати здоровіший вигляд в результаті загартовування, ймовірно, через кращий кровообіг.

Збільшенню гормонів щастя

Піддавання вашого тіла будь-якому виду холоду активує симпатичну нервову систему, яка відповідає за так звану реакцію "борись або тікай". У відповідь на стрес, який викликає холодний душ, ви можете відчути підвищення рівня гормонів, які називаються ендорфінами, що робить вас щасливішими та енергійнішими.

Стимуляції імунної системи

Лейкоцити допомагають боротися з інфекцією в організмі. Удар холодної води стимулює їх збільшення в крові. Це означає, що холодний душ може допомогти вам протистояти поширеним захворюванням, таким як застуда та грип. Люди, які готуються до операції або іншого лікування, яке може призвести до зниження імунітету, можуть розпочати загартовування для підтримки організму.

Боротьба з депресією й апатією

Для людей з депресією холодний душ може спрацювати як свого роду м’яка терапія електрошоком. Холодна вода посилає багато електричних імпульсів у мозок. Вони стимулюють вашу систему, щоб підвищити пильність, ясність і рівень енергії. Також виділяються ендорфіни, які іноді називають гормонами щастя. Цей ефект призводить до відчуття добробуту та оптимізму.

У загартовуванні головне – поступовість, щоб не переохолодити організм, інакше виникне зворотній процес. Оптимальне – це обливання холодно водою, з подальшим обтиранням рушником. Загартовування небезпечне людям, хворим на серцево-судинні захворювання, адже може виникнути коронарний спазм.

Холодний душ не є чарівною панацеєю від усіх захворювань. Його слід використовувати як доповнення до традиційного лікування, але в жодному разі не як заміну. Будь ласка, пам’ятайте, що люди, які приймають ліки для свого психічного здоров’я, не повинні раптово припиняти їх приймання на користь будь-якого альтернативного лікування. Якщо вам погано, вас нещодавно виписали з лікарні або у вас ослаблений імунітет, зачекайте і не починайте загартовування без попередньої підготовки організму.

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