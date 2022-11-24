Вранішній головний біль: чому буває, як із ним боротися і що повинно насторожити

Іноді ми прокидаємося вранці з сильним головним болем. У такі дні ми сподіваємося на болезаспокійливі і думаємо лише про те, коли ж нарешті нам стане легше.

Головний біль може бути викликаний цілою низкою причин, деякі з яких не можна усунути за допомогою таблетки. Голова може боліти, якщо ми зневоднені, що іноді може бути результатом вживання занадто великої кількості алкоголю або навіть занадто довгого перебування на сонці, деякі з найпоширеніших винуватців головного болю – це застуда чи грип, або навіть стрес.

Але постійний біль уранці може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров'ям. The Sun розповів про види головного болю, причини, способи боротьби і про те, які симптоми вимагають особливої уваги та консультації фахівця.

Види головного болю

На думку експертів, існує близько 300 різних типів головного болю.

Вранішній головний біль починається між 4:00 і 9:00 і часто має тенденцію порушувати сон та навіть будити нас.

Біль може належати до кількох категорій, що робить його або кластерним, або головним болем напруження, або навіть мігреню.

Інші типи ранкового головного болю можуть включати пароксизмальний головний біль та головний біль, пов'язаний із лікарським перенапруженням.

Дослідження показали, що більшість людей, які страждають на ранковий головний біль, також страждають на порушення сну.

Чому виникають головні болі

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Є кілька причин, через які ви можете зіткнутися з головним болем від самого ранку.

Змінна робота. Дослідження показали, що головний біль вранці може бути викликаний порушеннями циркадних ритмів, коли природний біологічний годинник організму відключений, наприклад, через змінну роботу. Через неузгодженість між вашим природним біологічним годинником і часом, коли ви фактично спите, ви можете недосипати, що може викликати головний біль, коли ви прокинетеся. Це, а також алергени у спальні чи сон у дуже холодній кімнаті можуть погіршити якість сну.

Порушення сну. Та частина мозку, яка контролює сон і настрій, також контролює біль, з яким ви прокидаєтеся. Безсоння – одна з основних причин ранкової мігрені. Цей стан може перешкодити вам достатньо відпочити, не даючи заснути, коли ви намагаєтеся це зробити, будити вас, коли ви засинаєте, та викликати неспокійний сон. Інші проблеми зі сном, як-от нарколепсія, лунатизм, сон із неправильною подушкою та раптові зміни режиму сну, як-то пересипання або втрата сну, можуть сприяти виникненню головного болю.

Багато пацієнтів також повідомляють про такі явища як бруксизм уві сні (коли люди несвідомо скрегочуть або стискають зуби під час сну) та синдром неспокійних ніг (коли люди відчувають вкрай неприємне відчуття «мурашок» у нижніх кінцівках під час сну, яке супроводжується сильним бажанням порухати ними, щоб знайти полегшення). Все це також впливає на виникнення головного болю.

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Вранішній головний біль також є ключовою запобіжною ознакою стану апное уві сні, про який багато людей не підозрюють. Цей стан викликає звуження дихальних шляхів у нічний час, що призводить до тимчасової зупинки дихання. Апное викликає головний біль і втому наступного дня, а також хропіння в нічний час.

Проблеми з психічним та фізичним здоров'ям. Депресія і тривога також є провідними причинами хронічного ранкового головного болю, оскільки вони переплітаються з безсонням.

Ліки та їхня відміна. Крім того, хронічні головні болі та мігрені часто викликають ліки, зокрема аспірин, та ефекти відміни знеболювальних і кофеїну.

Алкоголь. Не дивно, що головний біль також є результатом зловживанням алкоголем. В такому разі допоможе знеболювальне, рясне пиття та додатковий сон.

Як позбутися головного болю

Холодний компрес. Прикладання холодного компресу до чола може робити чудеса в разі мігрені. Кубики льоду, загорнуті в рушник, пакет із замороженим горошком чи навіть холодний душ можуть зменшити біль. Тримайте компрес на голові 15 хвилин, потім зробіть перерву на 15 хвилин.

Прикладання холодного компресу до чола може робити чудеса в разі мігрені. Кубики льоду, загорнуті в рушник, пакет із замороженим горошком чи навіть холодний душ можуть зменшити біль. Тримайте компрес на голові 15 хвилин, потім зробіть перерву на 15 хвилин. Грілка. В разі головного болю напруження покладіть грілку на шию або потилицю. Якщо у вас болить носова пазуха, прикладіть до хворого місця теплу тканину. Теплий душ може допомогти.

В разі головного болю напруження покладіть грілку на шию або потилицю. Якщо у вас болить носова пазуха, прикладіть до хворого місця теплу тканину. Теплий душ може допомогти. Послабте тиск на голову. Занадто туга зачіска може спричинити головний біль. Ці головні болі від зовнішнього стиснення можуть бути викликані носінням шапки, пов'язки на голову або навіть занадто тугих окулярів для плавання. Деякі люди кажуть, що якщо причина головного болю у здавлюванні, то усунувши його, ви миттєво відчуєте полегшення.

Занадто туга зачіска може спричинити головний біль. Ці головні болі від зовнішнього стиснення можуть бути викликані носінням шапки, пов'язки на голову або навіть занадто тугих окулярів для плавання. Деякі люди кажуть, що якщо причина головного болю у здавлюванні, то усунувши його, ви миттєво відчуєте полегшення. Приглушіть світло. Яскраве або мерехтливе світло може викликати мігрень. Якщо ви схильні до неї, закривайте вікна щільними шторами протягом дня і намагайтеся носити сонцезахисні окуляри на вулиці. Ви також можете додати на свій комп'ютер екрани з антивідблисковим покриттям.

Яскраве або мерехтливе світло може викликати мігрень. Якщо ви схильні до неї, закривайте вікна щільними шторами протягом дня і намагайтеся носити сонцезахисні окуляри на вулиці. Ви також можете додати на свій комп'ютер екрани з антивідблисковим покриттям. Намагайтеся не жувати занадто багато . Жувальна гумка не тільки завдає болю вашій щелепі, але й може викликати головний біль. І це стосується не лише жувальної гумки, а й кусання ваших нігтів, жування губ, внутрішньої частини або щік, і також підручних предметів, як-от ручки. Уникайте хрустких і липких продуктів, якщо ви страждаєте від головного болю, і переконайтеся, що ви їсте маленькі шматочки. Якщо ви скрегочете вночі зубами, попросіть свого стоматолога виготовити вам капу, оскільки вона може зменшити ранковий головний біль.

. Жувальна гумка не тільки завдає болю вашій щелепі, але й може викликати головний біль. І це стосується не лише жувальної гумки, а й кусання ваших нігтів, жування губ, внутрішньої частини або щік, і також підручних предметів, як-от ручки. Уникайте хрустких і липких продуктів, якщо ви страждаєте від головного болю, і переконайтеся, що ви їсте маленькі шматочки. Якщо ви скрегочете вночі зубами, попросіть свого стоматолога виготовити вам капу, оскільки вона може зменшити ранковий головний біль. Випийте кофеїн. Невеликі кількості кофеїну часто можуть полегшити головний біль і навіть посилити дію безрецептурних знеболювальних. Однак занадто багато кофеїну може порушити сон і викликати різні типи головного болю. Помірність у цьому разі є ключовим чинником.

Невеликі кількості кофеїну часто можуть полегшити головний біль і навіть посилити дію безрецептурних знеболювальних. Однак занадто багато кофеїну може порушити сон і викликати різні типи головного болю. Помірність у цьому разі є ключовим чинником. Практикуйте йогу . Чи це розтяжка, чи йога, чи медитація або прогресивна м'язова релаксація, якщо ви навчитеся розслаблятися, коли відчуваєте головний біль, це допоможе з ним упоратися.

. Чи це розтяжка, чи йога, чи медитація або прогресивна м'язова релаксація, якщо ви навчитеся розслаблятися, коли відчуваєте головний біль, це допоможе з ним упоратися. Обмежте вживання алкоголю. Алкоголь може викликати мігрень приблизно у третини людей, які страждають на часті головні болі. Також було показано, що в багатьох людей він викликає напруження та кластерний головний біль.

Коли варто звернутися до лікаря

Іноді головний біль може бути ознакою серйознішого стану здоров'я, але це буває рідко. Якщо ви страждаєте від регулярного головного болю і невпевнені у причині, завжди варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо це супроводжується іншими симптомами.

Вам варто звернутися до лікаря, якщо ваш головний біль:

Виникає частіше, ніж зазвичай.

Більш серйозний, ніж зазвичай.

Відбувається погіршення або відсутність покращення за правильного використання безрецептурних болезаспокійливих препаратів.

Не дозволяє вам працювати, спати чи брати участь у звичайній діяльності.

Ви страждаєте і хотіли б знайти варіанти лікування, які дозволять покращити якість життя.

Ви повинні звернутися по невідкладну допомогу, якщо у вас коли-небудь виникав головний біль поряд з:

Плутаниною або проблемами з розумінням мовлення.

Непритомністю.

Високою температурою – від 39°C до 40°C.

Онімінням, слабкістю або паралічем одного боку тіла.

Скутістю м'язів шиї.

Проблемами із зором.

Проблемами із мовленням.

Проблемами з ходьбою.

Нудотою чи блювотою (якщо вони явно не пов'язані з грипом чи похміллям)

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