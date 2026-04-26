Вся правда про спортивні напої — чи варто їх пити

Яскраві пляшки з написами «електроліти», обіцянки швидкого відновлення та «ідеального зволоження» — спортивні напої давно стали частиною фітнес-культури. Але чи дійсно вони потрібні кожному, хто йде на тренування, спробуємо розібратися.

спортивні напої / © Associated Press

Якщо пройтися відділом напоїв у супермаркеті, здається, що без електролітів сьогодні не обійтися. Але на практиці все значно простіше. Видання Kettering Health пояснило, що у більшості випадків організм отримує все необхідне з їжі, а популярні напої — швидше опція, ніж необхідність.

Електроліти — це не модний тренд, а базові мінерали, без яких наше тіло просто не може функціонувати і найважливіше, більшості людей не потрібно шукати їх у спеціальних напоях.

Електроліти — це мінерали, такі як натрій, калій та хлорид. Вони виконують такі критично важливі функції, як регуляцію балансу рідини в організмі, забезпечують роботу нервової системи та відповідають за скорочення м’язів, включно з серцем. Без них ми не могли б рухатися, а організм постійно перебував би у стані зневоднення.

Ми щодня втрачаємо електроліти через піт і сечу, тому їх потрібно регулярно поповнювати.

Їжа — найкраще джерело

Існує популярна думка, що щоб відновити електроліти, потрібно пити спеціальні напої на кшталт ізотоніків, але, знасправді це міф, людям потрібно просто краще харчуватися.

Основні джерела електролітів — звичайні продукти, наприклад:

  • кухонна сіль (натрій + хлорид)

  • фрукти

  • овочі

  • бобові

  • молочні продукти

Особливо корисні:

  • банани

  • авокадо

  • тунець

  • кіноа

  • йогурт

Цікаво, що природний цукор у фруктах допомагає організму краще засвоювати електроліти, так само як це роблять спортивні напої.

Коли спортивні напої потрібні

Це не означає, що ізотоніки — зло. Вони можуть бути корисними, але не у повсякденному житті. Є кілька ситуацій, коли вони справді мають сенс:

  1. Тривалі інтенсивні тренування. Якщо ви займаєтесь спортом 2–3 години поспіль, організм втрачає значну кількість рідини та електролітів.

  2. Сильне потовиділення. У спеку чи під час високоінтенсивних навантажень.

  3. Коли важко пити воду. Багато людей просто не люблять смак води. Солодко-солоні напої стимулюють бажання пити більше.

Річ не у тому, що ці напої магічно ефективні, а у тому, що люди просто більше їх п’ють.

Нюанс

Той самий фактор, який робить спортивні напої привабливими, а саме цукор, водночас є їхнім мінусом. Адже його надлишок робить їх небажаними для регулярного вживання, під час звичайних тренувань вони не потрібні.

У більшості випадків звичайна вода повністю покриває потреби організму після фізичної активності.

Як правильно пити воду

Варто використовувати просту стратегію:

  • пити воду регулярно, особливо під час перерв у тренуванні

  • орієнтуватися на відчуття спраги

  • не чекати сильного зневоднення

І лише у випадку тривалих або дуже інтенсивних навантажень, додавати спортивні напої.

Світ фітнесу часто ускладнює те, що насправді є простим. Електроліти — життєво необхідні, але вони не потребують дорогих напоїв чи спеціальних формул. У щоденному житті достатньо збалансованого харчування та достатньої кількості води.

Спортивні напої — інструмент, а не основа здоров’я. І головне правило звучить просто: якщо ви не тренуєтеся годинами до виснаження, швидше за все, вашому організму потрібна не яскрава пляшка з написом «електроліти», а звичайна вода та нормальна їжа.

