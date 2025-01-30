Втома: причини її виникнення та шляхи подолання

Втома – поширене явище, яке може виникати з різних причин: від психічного чи фізичного стану здоров’я до приймання ліків або хронічного болю. Часто вона є тимчасовим станом, але в разі, якщо триває довго, це може свідчити про серйозні проблеми, які потребують уваги.

Видання Medical News Today розповіло, що втома може бути спричинена багатьма факторами, зокрема нестачею сну, хронічними захворюваннями чи навіть незбалансованим способом життя. Важливо розрізняти фізичну й розумову втому: хоча вони мають різні прояви, проте часто виникають одночасно. Регулярне фізичне виснаження з часом може привести до розумової перевтоми.

Погана якість сну – одна з головних причин втоми. За рекомендаціями, дорослим потрібно спати 7–8 годин щоночі. Однак згідно зі статистикою, кожен третій дорослий не отримує достатньо сну. Дотримання здорового харчування, фізична активність і лікування основних проблем можуть значно покращити самопочуття.

Види втоми

Фізична втома – людина відчуває слабкість, швидку стомлюваність, їй складно виконувати звичні фізичні завдання, наприклад, підійматися сходами.

– людина відчуває слабкість, швидку стомлюваність, їй складно виконувати звичні фізичні завдання, наприклад, підійматися сходами. Розумова втома – проявляється труднощами зосередження, сонливістю протягом дня, зниженням продуктивності.

Втома чи сонливість

Хоча багато хто плутає ці стани, вони мають суттєві відмінності. Сонливість зазвичай короткочасна і спричинена нестачею якісного сну, водночас втома може бути пов’язана зі станом здоров’я та навіть стати хронічною. Синдром хронічної втоми (міалгічний енцефаломієліт) є серйозним розладом, який значно впливає на якість життя.

Причини втоми

Втома може бути наслідком багатьох факторів, серед яких:

Проблеми психічного здоров’я: депресія, стрес, тривожність, емоційне вигоряння, розлади харчової поведінки.

депресія, стрес, тривожність, емоційне вигоряння, розлади харчової поведінки. Гормональні та метаболічні порушення: захворювання щитоподібної залози, діабет, вагітність, порушення електролітного балансу.

захворювання щитоподібної залози, діабет, вагітність, порушення електролітного балансу. Медикаменти: антидепресанти, антигістамінні засоби, стероїди, седативні препарати.

антидепресанти, антигістамінні засоби, стероїди, седативні препарати. Захворювання серця та легень: пневмонія, астма, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність.

пневмонія, астма, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність. Проблеми зі сном: апное сну, нарколепсія, безсоння.

апное сну, нарколепсія, безсоння. Хронічний біль: фіброміалгія, артрит, ревматологічні захворювання.

фіброміалгія, артрит, ревматологічні захворювання. Неправильний режим фізичних навантажень: як недостатня активність, так і надмірне фізичне навантаження можуть викликати втому.

Симптоми втоми

Серед основних симптомів:

м’язова слабкість;

апатія та відсутність мотивації;

денна сонливість;

головний біль;

проблеми з концентрацією уваги;

розлади шлунково-кишкового тракту;

емоційна нестабільність.

Якщо втома стає постійною і не минає навіть після відпочинку, варто звернутися до лікаря.

Діагностика та лікування

Щоб визначити причину втоми, лікар може призначити аналізи крові, сечі, дослідження сну, обстеження серця та інші діагностичні методи.

Лікування залежить від причини:

Покращення якості сну. Дотримуйтеся режиму, створіть комфортні умови у спальні, уникайте використання ґаджетів перед сном.

Дотримуйтеся режиму, створіть комфортні умови у спальні, уникайте використання ґаджетів перед сном. Збалансоване харчування. Вживайте більше овочів і фруктів, обмежте споживання кофеїну та алкоголю.

Вживайте більше овочів і фруктів, обмежте споживання кофеїну та алкоголю. Регулярна фізична активність. Навіть легкі тренування можуть зменшити втому.

Навіть легкі тренування можуть зменшити втому. Методи релаксації. Йога, медитація та дихальні практики допомагають впоратися зі стресом.

Втома за кермом: прихована загроза

Згідно з дослідженнями, 1 із 25 водіїв засинав за кермом. Ось кілька ознак, які вказують на необхідність відпочинку:

часте позіхання;

неуважність;

пропускання поворотів;

відхилення від смуги руху.

Якщо відчуваєте втому за кермом – зупиніться, зробіть паузу, поспіть або змініть водія.

Втома – це не просто тимчасовий стан, а можлива ознака серйозних проблем зі здоров’ям. Якщо вона триває довго, заважає нормальному життю і не минає після відпочинку, варто звернутися до лікаря. Дотримання здорового способу життя, правильний режим сну й харчування допоможуть відновити сили та покращити загальне самопочуття.

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