Втома щитоподібної залози: як її розпізнати та швидко покращити свій стан

Втома щитоподібної залози / © Credits

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Постійну втому вважають однією з найпоширеніших скарг серед жінок, особливо в середньому віці. Але хоча багато хто з нас пояснює це стресом або поганим сном, може бути основна гормональна причина.

Постійна втома часто пов’язана з дисфункцією щитоподібної залози, відомою як втома щитоподібної залози. Незалежно від того, чи виникає вона через знижену чи гіперактивну щитоподібну залозу, виснаження може бути реальним.

Womans`World поговорили з медичними працівниками, щоб краще зрозуміти втому щитоподібної залози та як з нею впоратися, щоб мати більше енергії та кращу якість життя.

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Що таке втома щитоподібної залози

Втома щитоподібної залози — це постійне виснаження та низький рівень енергії, які відчувають багато пацієнтів, коли рівень гормонів щитоподібної залози незбалансований, пояснює Стейсі Генінгсман, лікарка-остеопатка та акушерка-гінекологиня. Вона може виникати при обох типах захворювань щитоподібної залози, включаючи гіпотиреоз (знижена функція щитоподібної залози) та гіпертиреоз (гіперактивність щитоподібної залози).

Щитоподібна залоза виробляє гормони, які допомагають регулювати метаболізм, рівень енергії та інші функції організму. Коли рівень гормонів щитоподібної залози занадто низький або занадто високий, це може вивести всю вашу систему з рівноваги. В результаті рівень енергії часто страждає першим.

За гіпотиреозу втома часто відчувається як млява, невпинна, яка не зникає після відпочинку, зазначає докторка Генінгсман. Це відбувається тому, що метаболізм організму сповільнюється, впливаючи на все: від вироблення енергії до когнітивних функцій. На противагу цьому, втома за гіпертиреозу може більше нагадувати вигорання. Пацієнти можуть бути неспокійними або тривожними, але все ще відчувають фізичне виснаження, тому що їхнє тіло перевантажене, каже докторка.

Проблеми зі щитоподібною залозою трапляються частіше, ніж ви думаєте. Втома є одним із найпоширеніших симптомів, який спонукає людей звертатися до лікаря. Жінки, особливо ті, кому за 50 років або які переживають менопаузу, значно частіше стикаються з проблемами щитоподібної залози та втомою, яка з ними пов’язана.

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Як за гіпертиреозу, так і за гіпотиреозі] втома є одним із найпоширеніших та найвиснажливіших симптомів дисфункції щитопдібної залози, і вона часто зберігається навіть після покращення інших симптомів, додає докторка Генінгсман.

Симптоми виснаження, пов’язаного зі щитоподібною залозою

Хоча втома сама собою є симптомом, її можуть супроводжувати багато інших ознак, якщо ваша щитоподібна залоза незбалансована.

При гіпотиреозі деякі пацієнти переживають початкову «токсичну» фазу», — пояснює Кав’я Мекала, ендокринологиня Єльського медичного університету. Зі сповільненням метаболізму, яке може тривати місяцями, уповільнюються й функції організму. Це проявляється у низькому рівні енергії, що спричиняє надмірну сонливість, збільшення ваги, труднощі з пам’яттю та концентрацією уваги, закрепи та лускату або суху шкіру, каже докторка Мекала.

Натомість люди з гіпертиреозом витрачають свою енергію занадто швидко. Це може проявлятися цілою низкою симптомів, таких як надмірне потовиділення, нервозність, дратівливість, втрата ваги, прискорене серцебиття, діарея або почастішання випорожнень і безсоння. Людина з гіпертиреозом пчувається виснаженою.

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Однак доктор Мекала наголошує, що втома може бути спричинена широким спектром інших медичних та немедичних станів. Іншими словами, відчуття втоми або низької енергії не означає автоматично, що порушення роботи щитовидної залози відповідає за цей симптом. Це підкреслює важливість точного діагнозу кваліфікованим медичним працівником. Цей процес зазвичай включає аналіз крові для перевірки рівня тиреотропного гормону (ТТГ), серед інших маркерів.

Поради експертів щодо природного лікування втоми щитоподібної залози

Якщо ваша втома пов’язана з проблемами щитоподібної залози, управління цим станом часто допомагає значно покращити рівень енергії.«Хоча лікування основного дисбалансу щитоподібної залози за допомогою ліків є важливим, існує кілька стратегій способу життя, які можуть підтримувати рівень енергії тим часом», — стверджує докторка Генінгсман. До них належать такі:

Зменшення стресу. Керування стресом за допомогою таких практик, як усвідомленість, ведення щоденника або глибоке дихання, може підтримувати функцію надниркових залоз і зменшувати втому, часто пов’язану з коливаннями гормонів щитоподібної залози.

Надайте пріоритет сну. Гарна гігієна сну — лягати спати в один і той самий час щовечора, скорочення часу перед екраном перед сном і підтримка темного, прохолодного середовища — може мати велике значення.

Уникайте куріння. Тютюнові вироби мають високий рівень запалення і є найпоширенішим тригером аутоімунного запалення щитоподібної залози, особливо хвороби Грейвса. Навпаки, припинення куріння може позитивно вплинути на перебіг захворювання та пришвидшити процес одужання та досягнення ремісії.

Дотримуйтесь здорової дієти. Це необхідно для оптимальної роботи щитоподібної залози. Занадто багато або занадто мало певних мікроелементів може завдати шкоди гормональному балансу щитоподібної залози. Вибирайте продукти з поживними речовинами, включаючи йод, селен, цинк і залізо. Однак вона радить бути обережними з добавками для щитоподібної залози, оскільки вони можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Рухайтеся обережно. Обережні рухи, такі як ходьба, йога або розтяжка, можуть допомогти боротися з втомою, не перенапружуючи тіло.

Втома щитоподібної залози реальна і часто неправильно розуміється. Ключем до полегшення є раннє розпізнавання ознак, проходження правильних аналізів і співпраця з вашим лікарем над персоналізованим планом лікування.