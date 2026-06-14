Втома, випадіння волосся та "туман у голові": неочевидний показник у крові, який може все пояснити

Феритин / © Credits

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Відчуття постійної втоми, випадіння волосся чи труднощі з концентрацією часто сприймаються як «нормальна частина життя». Але у медицині ці симптоми нерідко пов’язані з дефіцитом заліза чи точніше, з його запасами у вигляді феритину, про це розповіло видання Woman`s World.

Феритин — це білок, який зберігає залізо в організмі та поступово вивільняє його, коли тілу це потрібно. Фактично це своєрідний «резервний банк» заліза, який підтримує утворення червоних кров’яних клітин і забезпечує доставлення кисню до тканин.

Саме цей показник часто дає повнішу картину, ніж звичайний аналіз на залізо. І що важливо, його «норма» змінюється з віком, гормональним станом і загальним показником здоров’ям.

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Важливість феритину

Феритин відіграє ключову роль у підтримці енергії та роботи організму. Залізо необхідне для утворення гемоглобіну, який переносить кисень. Якщо запасів недостатньо, тіло починає працювати в «економрежимі».

Жінки особливо чутливі до коливань феритину через природну втрату заліза під час менструацій, вагітності та грудного вигодовування. Саме тому навіть невелике зниження рівня може впливати на самопочуття задовго до розвитку анемії.

Нормальний рівень феритину

Лабораторні показники зазвичай вважають нормою діапазон приблизно 15–150 нг/мл, однак лікарі наголошують, що «норма на папері» не завжди дорівнює оптимальному самопочуттю. Ось орієнтовні рівні, які часто розглядають у клінічній практиці:

Репродуктивний вік (менструації)

Через регулярну втрату крові рівень може бути нижчим

Симптоми дефіциту можуть з’являтися вже при показниках нижче — 30 нг/мл

Для хорошого самопочуття часто орієнтуються на 50–70 нг/мл

Перименопауза

Гормональні коливання можуть впливати на рівень феритину

Можливі як зниження, так і підвищення через запальні процеси

Орієнтовний «робочий» діапазон: 50–100 нг/мл

Після менопаузи

Відсутність менструальних втрат може підвищувати рівень

Іноді це пов’язано не лише з залізом, а й з запаленнями чи хронічними станами

Часто лікарі прагнуть тримати показники до 150 нг/мл

Підвищений феритин

Високий феритин не завжди означає «надлишок заліза». Іноді це сигнал про запалення чи інші стани в організмі. Серед можливих причин:

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спадкове перевантаження залізом

хронічні інфекції чи аутоімунні захворювання

порушення роботи печінки

метаболічні розлади

порушення сну, зокрема апное

Можливі симптоми високого феритину:

біль у суглобах

дискомфорт у животі

незрозуміла втома

порушення серцевого ритму

Низький феритин

Низький феритин найчастіше пов’язаний із дефіцитом заліза. Він може виникати через харчування, втрати крові чи проблеми з засвоєнням. Типові причини:

рясні менструації

недостатнє надходження заліза з їжею

відновлення після вагітності

порушення всмоктування, наприклад, за захворюванні кишківника

інтенсивні фізичні навантаження

Симптоми можуть включати:

постійну втому навіть після відпочинку

випадіння волосся

«синдром неспокійних ніг»

труднощі з концентрацією

відчуття холоду

Як підтримати рівень феритину

Перший крок — харчування. Лікарі радять включати до раціону продукти, багаті на залізо, наприклад, червоне м’ясо, птицю та рибу, бобові та темно-зелені листові овочі. Важливо памʼятати, що залізо краще засвоюється у поєднанні з вітаміном С, наприклад, із цитрусовими чи солодким перцем.

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У деяких випадках може знадобитися додаткове приймання препаратів заліза, але це завжди має супроводжуватися пошуком причини дефіциту, від рясних крововтрат до проблем із травленням.

Феритин — це не просто цифра в аналізі крові, а показник, який відображає баланс енергії, харчування та загального стану організму. І хоча симптоми його дисбалансу легко сплутати зі звичайною втомою чи стресом, саме увага до таких «малих сигналів» допомагає вчасно помітити те, що тіло намагається сказати значно раніше.

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