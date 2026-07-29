Втомлені очі, розмитий зір і головний біль: як зрозуміти, що у вас цифрове перенапруження

Як зрозуміти, що у вас цифрове перенапруження / © Credits

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Ще кілька десятиліть тому основне навантаження на очі створювали книги, телевізор і робота за комп’ютером. Сьогодні ситуація змінилася, смартфони, планшети, електронні книги, ноутбуки та монітори супроводжують нас протягом усього дня, від ранкової кави до вечірнього відпочинку, про це розповіло видання Woman`s World

За оцінками дослідження, опублікованого в журналі BMC Public Health, близько 60 мільйонів людей у світі мають синдром перенапруження очей, а щороку з’являється приблизно 1 мільйон нових випадків. Він виникає, коли ми годинами користуємося цифровими пристроями без достатніх перерв.

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Як зрозуміти, що очі втомилися від екранів

Цифрове перенапруження проявляється не лише дискомфортом в очах. Симптоми можуть зачіпати весь організм. Найпоширеніші ознаки:

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розмитий зір

сухість очей

сльозотеча

почервоніння

відчуття чогось стороннього чи «піску» в очах

підвищена чутливість до світла

двоїння в очах

загальна втома очей

Але проблеми можуть бути не лише з зором. За даними огляду, опублікованого у European Journal of Ophthalmology у 2022 році, цифрове перенапруження часто супроводжується фізичним дискомфортом, а саме, головним болем, болем у шиї, плечах і спині.

Тобто іноді причина втоми після робочого дня може бути не лише у напруженому графіку, а й у багатогодинному контакті з екранами.

Чому екрани так впливають на очі

Причини цифрового перенапруження досить прості, але ми часто їх не помічаємо. Одна з головних проблем — ми рідше кліпаємо, коли дивимося на екран. Через це очі швидше пересихають і виникає відчуття дискомфорту.

Ще один фактор — неправильне освітлення. Відблиски від ламп чи вікон, занадто яскравий екран або тьмяне світло змушують очі працювати інтенсивніше.

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Також важлива відстань. Якщо тримати телефон або ноутбук надто близько до обличчя, очам доводиться докладати більше зусиль, щоб утримувати фокус.

Як захистити очі під час роботи за комп’ютером

Часто достатньо змінити кілька щоденних звичок. Варто почати з правильно організованого робочого місця. Якщо ви користуєтеся окулярами чи контактними лінзами, варто регулярно проходити перевірку у спеціаліста з догляду за зором, щонайменше раз на рік або відповідно до рекомендацій лікаря. Рекомендується:

розташовувати екран приблизно на 15–20 градусів нижче рівня очей

тримати монітор на відстані приблизно 50–70 см від очей

уникати відблисків від вікон і верхнього освітлення

використовувати жалюзі чи штори за надмірного сонячного світла

обирати менш потужні лампи для настільного освітлення.

Також важливо сидіти так, щоб екран був приблизно на відстані витягнутої руки. Монітор має бути розташований під таким кутом, щоб ви дивилися прямо перед собою, не нахиляючи голову вгору чи вниз. Це допоможе зменшити напруження не лише очей, а й шиї та спини.

Коли звернутися до лікаря

У багатьох людей неприємні симптоми зникають після того, як вони роблять перерву від екрана. У більшості випадків прояви є тимчасовими та минають після припинення роботи за комп’ютером. Але якщо дискомфорт не проходить, варто звернутися до офтальмолога та пройти комплексне обстеження.

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Цікаво, що близько 90% людей не розповідають своєму лікарю про симптоми цифрового перенапруження очей, хоча саме консультація може допомогти вчасно визначити проблему. Лікар може рекомендувати прості методи полегшення стану, наприклад, частіше свідомо кліпати, щоб стимулювати зволоження очей, або використовувати спеціальні краплі — безрецептурні чи призначені індивідуально.

Що потрібно знати тим, хто носить контактні лінзи

Для користувачів контактних лінз тривале перебування перед екраном може стати додатковим викликом. Люди, які носять контактні лінзи та багато часу проводять із цифровими пристроями, частіше стикаються з проблемою сухості очей. Щоб зменшити ризики, варто:

періодично переходити на окуляри та давати очам відпочити

не спати у контактних лінзах, навіть якщо вони мають маркування «для тривалого носіння»

ретельно дотримуватися правил очищення та догляду за лінзами

Якщо з’явилися постійне почервоніння, розмитість зору, сльозотеча, чутливість до світла або біль — це привід звернутися до офтальмолога.

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