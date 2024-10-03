Втрата слуху на одне вухо: чому буває та як лікується

Відчуття закладеності у вусі або запаморочення – це приховані симптоми, на які варто звернути увагу.

Здатність чути лише одним вухом не просто дезорієнтує – вона може викликати навіть тривогу, коли виникає раптово. Проте втрата слуху на одне вухо, або одностороння втрата слуху, може статися з багатьох причин.

Деякі з причин (наприклад, вушна інфекція) можна швидко вилікувати, водночас інші потребують втручання спеціаліста. Як це – втратити слух на одне вухо, чим спричиняється та як лікується, фахівці розповіли Woman's World.

Несподівані симптоми односторонньої втрати слуху

Очевидним симптомом односторонньої втрати слуху є те, що людині буде важко чути одним боком, каже Патрісія Гаффні, докторка медицини та членкиня Американської академії аудіології.

Ви можете помітити це, лише якщо прикладете вухо до телефона і не зможете чути, або якщо ляжете на подушку хворим вухом і помітите, що стало дуже тихо. Також може бути складно почути, звідки долинають звуки, або ви виявите, що повертаєте голову весь час в один бік, щоб краще чути, коли хтось говорить.

Але це не єдині попереджувальні знаки, каже докторка Гаффні. Серед деяких несподіваних симптомів втрати слуху на одне вухо також є:

відчуття, що вухо заповнене або забите (слухова закладеність)

звуки дзвону у вусі (відоме як тинітус)

запаморочення або відчуття легкості в голові

Що спричиняє втрату слуху на одне вухо

Втрата слуху на одне вухо може статися з кількох причин. Докторка Гаффні каже, що найпоширенішими причинами є:

Накопичення вушної сірки у вушному каналі.

Інфекції середнього вуха (клінічна назва – середній отит).

Отосклероз – аномальне зростання кістки в середньому вусі.

Акустична невринома – доброякісна пухлина, яка повільно росте на нерві, який з'єднує вухо з мозком, що призводить до поступової втрати слуху.

Сенсоневральна втрата слуху, спричинена певними імунними порушеннями: впливом гучних шумів та/або сімейним анамнезом.

Ви можете подумати, що втрата слуху на одне вухо є ознакою старіння або, можливо, відбувається через занадто високу гучність ваших AirPods. Але докторка Гаффні каже, що це не завжди так.

У разі страті слуху, пов'язаної з віком та/або впливом шуму, зазвичай відбувається зниження слуху на обидва вуха, а не лише на одне, каже вона. Одностороння втрата слуху – це червоний прапорець, це те, що необхідно швидко дослідити. Наприклад, навіть якщо акустична невринома не є раковою, вам однаково краще її видалити, щоб вона не проросла у стовбур мозку та не викликала інші проблеми.

Як лікувати втрату слуху на одне вухо

За певних причин, як-от накопичення вушної сірки чи вушна інфекція, видалення сірки або курс антибіотиків мають вирішити проблему та відновити ваш слух. Інші стани, наприклад, акустична невринома (а іноді й отосклероз), потребують хірургічного втручання, і докторка Гаффні каже, що може бути певний ступінь постійної втрати слуху.

Залежно від того, наскільки серйозною є втрата слуху, кохлеарний імплант або слуховий апарат відновлять частину цієї втрати. Вони також зменшать втому від слухання, допомагаючи вам краще чути у фоновому шумі, та дозволять мозку швидше обробляти інформацію. За односторонньої втрати слуху, каже докторка Гаффні, важливо негайно звернутися по консультацію до лікаря-отоларинголога (ЛОР), особливо якщо це сталося раптово.

Якщо ви прокинулися одного ранку і раптово припинили чути одним вухом, запишіться на прийом до отоларинголога. Він може призначити стероїди, щоб відновити слух настільки, наскільки це можливо, поки шукатиме інші варіанти лікування. В разі поступової втрати слуху ЛОР може направити вас до аудіолога, який зможе діагностувати та лікувати проблему.

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