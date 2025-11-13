Ви вживаєте забагато вітаміну С: експерти розповіли, чи справді це може бути проблемою

Вітамін С / © Credits

Реклама

Ми офіційно досягли пори року, коли найлегше захворіти. Якщо ви маєте дітей чи роботу, яка вимагає багато особистої взаємодії з іншими, ви особливо ризикуєте захворіти на вірус.

Щоб краще підтримувати свою імунну систему, ви можете збільшити споживання вітаміну С. Зрештою, ця поживна речовина є ключовою для здоров’я імунітету. Можливо, ви почали випивати склянку апельсинового соку на сніданок або вечерю. Або, можливо, ви додаєте капсулу вітаміну С до свого режиму приймання добавок, вживаючи її одразу після прийому мультивітамінів.

Чи забезпечують такі звички додатковий захист та чи можуть вони мати зворотний ефект, призводячи до надмірної користі? Щоб з’ясувати це, GoodHousekeeping поговорив з дієтологинями та лікаркою-терапевткою.

Реклама

Чому вітамін С важливий

Хоча про вітамін С часто говорять у контексті здоров’я імунітету, він робить для організму набагато більше, ніж ви, ймовірно, усвідомлюєте. Відомий також як аскорбінова кислота, він має кілька ключових функцій в організмі. Одна з них полягає в тому, що він допомагає у виробленні колагену, який важливий для шкіри, кровоносних судин, кісток і сполучної тканини, каже Ненсі Марі Денізард-Томпсон, докторка медичних наук, сертифікована професійна тренерка.

Як антиоксидант, вітамін С допомагає також захищати клітини та зменшувати запалення, за словами докторки Денізард-Томпсон. Шерон Коллісон, клінічна інструкторка з харчування, погоджується, додаючи, що низький його рівень пов’язаний з підвищеним ризиком певних захворювань і раку. Наприклад, одне дослідження показало, що низький рівень вітаміну С корелює з підвищеним ризиком смертності, особливо для людей з діабетом 2 типу.

Окрім того, що вітамін С допомагає захистити організм від запалення, яке може сприяти хронічним захворюванням, він також допомагає організму діяти в короткостроковій перспективі. Як пояснює докторка Денізард-Томпсон, вітамін захищає імунні клітини від окислювального пошкодження, спричиненого вільними радикалами. Це також краще готує імунні клітини до боротьби з інфекціями, як-от звичайна застуда чи грип.

Вітамін С суттєво не знижує загальну ймовірність застуди серед населення загалом, але дослідники виявили, що він значно зменшує тяжкість застуди, приблизно на 15% порівняно з плацебо, стверджує Джордан Гілл, зареєстрована дієтологиня. Дослідження, на яке вона посилається, показало, що збільшення споживання цього вітаміну може бути корисним, якщо у вас сильна застуда. Проте якщо ви маєте лише легкі симптоми, він не призводить до їх швидкого зникнення.

Реклама

Гілл каже, що є ще один спосіб, яким вітамін С підтримує імунне здоров’я, — він допомагає залізу (ключовій поживній речовині для виробництва та функціонування імунних клітин) краще засвоюватися організмом.

Скільки вітаміну С вам потрібно

Очевидно, що організму потрібна достатня кількість вітаміну С для належного функціонування. Національні інститути охорони здоров’я рекомендують дорослим отримувати його в кількості від 90 до 120 міліграмів на день. Курці повинні прагнути отримувати додаткові 35 міліграмів на додаток до цього.

Коллісон каже, що літні люди, люди з ослабленим імунітетом та спортсмени мають бути особливо уважними, щоб отримувати достатню кількість вітаміну С, і їм може знадобитися трохи більше, ніж за стандартних рекомендацій. Вона пояснює, що літні люди та люди з ослабленим імунітетом можуть мати слабшу імунну систему, тому для них особливо важливо отримувати достатню його кількість. Спортсменам потрібно пам’ятати про вітамін С, оскільки вони отримують більше навантаження на свій організм, додає Коллісон, пояснюючи, що інтенсивні фізичні вправи створюють вільні радикали, а антиоксидантні властивості вітаміну можуть допомогти їх нейтралізувати.

Вітамін С є «незамінною» поживною речовиною, тобто наш організм не може виробляти його самостійно, і ми повинні отримувати його з нашого раціону, каже Гілл.

Реклама

Ось гарна новина: всі троє експерток кажуть, що вітамін С міститься в широкому спектрі продуктів. Найкращими його джерелами є червоні, помаранчеві, жовті та зелені фрукти й овочі. Прикладами є апельсини, ківі, полуниця, диня, болгарський перець, броколі, брюссельська капуста та помідори, каже Гілл, додаючи, що ці продукти найкраще їсти сирими, оскільки нагрівання під час приготування може зруйнувати вітамін.

Чи можна отримати забагато вітаміну С

Хоча збільшення споживання вітаміну С під час важкої хвороби може допомогти скоротити її тривалість, усі троє експерток стверджують, що можливо отримати його забагато. Якщо споживання вітаміну перевищує 2000 міліграмів, вони погоджуються, що це забагато. Хоча надмірна його кількість не є небезпечною для життя, докторка Денізард-Томпсон каже, що це може призвести до деяких неприємних симптомів, як-от розладу шлунково-кишкового тракту, блювоти, спазмів шлунка та печії.

Усі троє експерток стверджують, що практично неможливо отримати забагато вітаміну С через їжу, але що надмірне споживання може статися, якщо ви приймаєте кілька добавок з вітаміном С. Наприклад, якщо він входить до складу ваших полівітамінів, ви приймаєте добавку вітаміну С та вживаєте безрецептурні продукти для «підвищення імунітету», ви можете отримати забагато.

Немає побоювань щодо надмірного споживання вітаміну С з цільних продуктів, і якщо ви дотримуєтеся рекомендованих кількостей під час приймання добавок, «передозування» малоймовірне. Також важливо пам’ятати, що для підтримки імунітету потрібно набагато більше, ніж просто вітамін С. Сон, управління стресом, збалансоване харчування, гідратація і рух — усе це важливі фактори імунітету, каже Гілл.

Реклама

Висновок

Вітамін С — незамінна поживна речовина, яку необхідно отримувати з їжею, оскільки організм її не виробляє. Він відіграє важливу роль у підтримці здоров’я організму як у короткостроковій перспективі, так і в захисті від певних захворювань та раку. Рекомендується отримувати від 90 до 120 міліграмів вітаміну С на день. Перевищення 2000 міліграмів на добу вважається занадто великою кількістю і може призвести до розладу шлунково-кишкового тракту та інших неприємних симптомів. Якщо ви дотримуєтеся збалансованого харчування, то, ймовірно, отримуєте достатньо вітаміну С і вам не потрібно приймати добавки. Приймання кількох добавок, що містять цей вітамін, може призвести до надмірного споживання.