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ТСН у соціальних мережах

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Видалення татуювань: чи є альтернативи лазеру та чому саме він — золотий стандарт

Колись татуювання вважалися незмінною оздобою тіла на все життя. Та сьогодні, завдяки технологічному прогресу, видалення татуювань стало реальністю — і саме лазерні технології вийшли на перший план у цій сфері.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Кет Вон Д

Кет Вон Д / © Associated Press

Однак багатьох цікавить питання, чи справді лазер — єдиний ефективний метод або ж існують альтернативи, які варто розглядати, і саме на це питання спробувало відповісти видання American Academy of Dermatology Association, а також розглянуло сучасні методи видалення татуювань і що варто знати перед початком процедур.

Чому люди видаляють татуювання

Причин може бути безліч: змінені життєві обставини, професійні вимоги, невдало виконаний дизайн, вицвілі кольори чи просто бажання змін. Все частіше видаляють і перманентний макіяж — наприклад, підводку чи татуаж губ, які з часом втрачають чіткість або актуальність.

Лазер — золотий стандарт

Лазерна терапія вважається найбезпечнішим та найефективнішим способом видалення татуювань. Сучасні лазери можуть:

  • Розщеплювати пігмент чорнила на мікроскопічні частинки;

  • Видаляти багатобарвні татуювання, разом із тими, які раніше були «несумісні» з технікою;

  • Працювати точково, не пошкоджувати навколишню шкіру;

  • Скорочувати кількість процедур завдяки потужнішому впливу та швидшому відновленню.

Факт: після оброблення лазером саме імунна система виводить чорнильні частинки з організму — лазер лише запускає цей процес.

Що очікувати від процедури

Перед початком видалення потрібна обов’язкова консультація дерматолога. Враховуються:

  • Давність татуювання

  • Глибина залягання пігменту

  • Кольори

  • Розташування на тілі

  • Загальний стан здоров’я

  • Схильність до утворення рубців

Кількість процедур залежить від цих чинників. Зазвичай потрібно від 4 до 10 сеансів з інтервалом у кілька тижнів.

Альтернативні методи

Креми та мазі для самостійного видалення

Зверніть увагу, немає доказів, що такі засоби ефективні. Ба більше, вони можуть:

  • Спричинити опіки чи постійні рубці;

  • Містити небезпечні кислоти;

  • Не видалити татуювання повністю.

Салабразія (втирання солі)

Цей «домашній» метод має вигляд тортур: сіль втирається у верхні шари дерми після травмування. Це надзвичайно боляче, ризиковано та часто закінчується інфекціями, шрамами та гіперпігментацією.

Хірургічне висічення

Цей метод залишився в минулому. Він використовується лише для дуже маленьких татуювань або коли інші методи не підходять. Недолік очевидний — помітні рубці.

Кому не можна робити лазерне видалення

  • Вагітним та жінкам, які годують груддю

  • Людям з неактивною імунною системою

  • Тим, хто має схильність до келоїдних рубців

Як покращити результат

  • Відвідуйте всі призначені процедури — кожна з них поступово зменшує пігмент.

  • Захищайте шкіру від сонця мінімум 3 місяці після процедури.

  • Дотримуйтесь інструкцій після процедури: оброблення антисептиком, нанесення зволожувального крему, уникнення сонця (закривати оброблену ділянку одягом, що не пропускає світло).

Новітні технології

Дерматологи активно тестують мультисесійні протоколи, які дозволяють проводити 3–4 лазерні оброблення в один день, а це пришвидшує видалення. Також використовують різні типи лазерів для різних кольорів, щоб пришвидшити ефект. Однак ці методики ще потребують масштабних досліджень.

Лазерне видалення татуювань — медична процедура, а не косметична маніпуляція. Тільки дерматолог:

  • Знає, як працює шкіра;

  • Оцінює ризики;

  • Має доступ до сертифікованого обладнання;

  • Гарантує безпечне та прогнозоване лікування.

Не економте на процедурі — інвестуйте у свою шкіру. Татуювання — це самовираження. А лазерне видалення — шанс почати з чистого полотна. І нехай це буде свідомий, безпечний вибір.

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