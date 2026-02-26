Вино перед сном / © Credits

Келих вина після довгого дня здається майже ритуалом турботи про себе. Недарма англійською існує слово «nightcap» — напій перед сном. Але наука все частіше говорить протилежне, що алкоголь не допомагає спати краще. Він лише створює ілюзію швидкого засинання, водночас погіршує якість нічного відновлення. Про це розповіло видання Woman&Home.

Чому алкоголь «присипляє», але не дає відпочинку

Алкоголь дійсно діє як седативний засіб на початку ночі, він допомагає швидше заснути. Проте далі починається інша історія. Для повноцінного відновлення нам потрібен баланс трьох фаз сну:

глибокий сон

легкий сон

REM-фаза (сон зі сновидіннями)

Алкоголь порушує цю структуру. Спочатку він «занурює» нас у глибший сон, але потім:

сон стає поверхневим і фрагментованим

з’являються часті пробудження

скорочується REM-фаза

У результаті можна спати 7–8 годин і прокинутися розбитими.

Чому жінки у більшій небезпеці

Жінки сильніше реагують на алкоголь у контексті сну. Причини фізіологічні:

менше ферменту алкогольдегідрогенази (який розщеплює алкоголь)

вищий відсоток жирової тканини

менший об’єм води в організмі

Це означає, що навіть 1–2 келихи можуть:

викликати більше нічних пробуджень

скоротити REM-сон

посилити ранкову втому

Додайте сюди коливання температури тіла, спрагу та часті походи до туалету, і стає зрозуміло, чому навіть невелика кількість алкоголю може зіпсувати ніч.

Замкнене коло «п’ю, щоб заснути»

Це найнебезпечніший психологічний ефект. Якщо алкоголь допоміг швидше заснути один раз, мозок запам’ятовує це як «дієвий метод». З часом людина починає відчувати, що без келиха вина заснути складніше.

Так формується цикл: втома — алкоголь -поганий сон — ще більша втома — знову алкоголь. У перспективі це може призвести до хронічних проблем зі сном, включно з безсонням.

Як пити менше і спати краще

Заплануйте «безалкогольні» дні. Спробуйте кілька днів на тиждень без алкоголю чи залиште його лише на вихідні.

Чергуйте напої. Після келиха вина — безалкогольна альтернатива чи вода.

Дотримуйтеся стабільного графіка. Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час, навіть у вихідні.

Отримуйте ранкове світло. Природне світло зранку допомагає синхронізувати циркадні ритми.

Створіть ритуал розслаблення. Теплий душ, книга, легке розтягування чи дихальні вправи — усе, що не пов’язане з екраном або алкоголем.

Оптимізуйте спальню. Темна, прохолодна та тиха кімната — база здорового сну.

Уникайте алкоголю та кофеїну пізно ввечері. Навіть якщо здається, що це «невинний» келих.

Можливо, справжній секрет кращого сну не у тому, щоб раніше вимкнути телефон, а у тому, щоб відмовитися від вечірнього вина. Алкоголь може здаватися швидким рішенням, але він краде головне — глибоке відновлення, яке нам так потрібне. І якщо ви прокидаєтеся втомленими навіть після цілої ночі сну, варто поставити собі просте запитання, чи не ховається причина у звичці, яка здається безневинною?