Виразка шлунка: симптоми, причини виникнення, лікування та можливі ускладнення / © Credits

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Проте такі прояви можуть свідчити не просто про легкий дискомфорт, а про серйознішу проблему — виразку шлунка. У своїй статті видання Tua Saúde розповіло, що таке виразка шлунка, які її симптоми, причини появи, як її лікувати та головне, як не довести себе до хірургічного втручання.

Виразка шлунка — це рани (ерозії) на слизовій оболонці шлунка, які виникають, коли захисний слизовий бар’єр руйнується під впливом шлункової кислоти, бактерій чи деяких препаратів. Її ще називають пептичною чи гастричною виразкою.

Це не рак, але за відсутності лікування може призвести до важких ускладнень, як-от внутрішня кровотеча чи перфорація стінки шлунка.

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Симптоми

Симптоми можуть бути схожими на банальну печію чи гастрит, проте є кілька характерних ознак:

Гострий біль у животі (особливо в епігастральній ділянці)

Печія та кислотний рефлюкс

Нудота чи блювання після їжі

Здуття живота, втрата апетиту

Невмотивована втрата ваги

Темні випорожнення (ознака кровотечі)

Блювання з кров’ю чи «кавовою гущею»

У випадку дванадцятипалої кишки біль частіше виникає натщесерце чи вночі та минає після їжі

Якщо симптоми повторюються чи погіршуються, це привід негайно звернутися до лікаря.

Встановлення діагнозу

Найчастіше першим лікарем, до якого ви звернетесь, буде терапевт або гастроентеролог. Після огляду можуть бути призначені такі обстеження:

Гастроскопія — «золотий стандарт», який дозволяє побачити виразку на власні очі

Аналіз на Helicobacter pylori — бактерія, яка виявляється у понад 70% випадків виразки

Аналіз крові (на анемію), кал на приховану кров, іноді рентген або КТ

Причини розвитку виразки

Інфекція Helicobacter pylori. Ця бактерія «живе» у кислому середовищі шлунка та пошкоджує слизову оболонку. Найчастіша причина виразки.

Приймання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). Ібупрофен, диклофенак, аспірин — знайомі майже кожній жінці. Але за регулярного приймання без захисту шлунка вони можуть призвести до виразки.

Стрес і порушення режиму харчування. Тривалі перерви між прийманням їжі, переїдання, фастфуд, кофеїн і алкоголь, усе це підвищує ризики.

Хронічні хвороби: гастрит, цукровий діабет, онкологічні захворювання.

Куріння, зловживання алкоголем, дієти «на воді».

Лікування

Антибіотики. Якщо причина — Helicobacter pylori, призначають комбінацію антибіотиків.

Інгібітори протонної помпи (ІПП) — знижують кислотність у шлунку, дають слизовій можливість загоїтися.

Антациди. Тимчасово нейтралізують кислоту, але не замінюють основне лікування.

Знеболювальні (парацетамол).

Хірургічне втручання. Потрібне лише у складних випадках за кровотечі, перфорації чи обструкції.

Домашні допоміжні методи

Свіжий сік сирої картоплі натще — народний метод, який діє як м’який природний антацид.

Медитації, йога, ароматерапія — знижують рівень стресу, який сприяє розвитку виразки.

Чай з ромашки чи лляного насіння — має заспокійливий ефект для шлунка.

Увага! Жоден з народних засобів не може замінити медикаментозного лікування.

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Харчування

Рекомендовано

Вівсянка, рис, гречка

Варене та тушковане м’ясо, риба

Банани, гарбуз, печені яблука

Кисломолочні продукти (без кислотності)

Заборонено

Смажене, жирне, гостре

Кава, алкоголь, газовані напої

Цитрусові, шоколад, помідори, часник

Їжа «всухом’ятку»

Можливі ускладнення

Якщо не лікувати виразку, можуть виникнути:

Кровотеча — анемія, слабкість, запаморочення

Перфорація шлунка — гострий живіт, шок, термінова операція

Звуження просвіту шлунка (обструкція) — блювання, втрата ваги

Ризик малігнізації (злоякісного переродження)

Темний кал, кров у блювоті, сильний біль — привід терміново звертатися до лікаря.

Сучасна жінка — багатозадачна, активна та часто ставить себе на останнє місце. Але здоровий шлунок не менш важливий, ніж красива шкіра чи ідеальна фігура. Своєчасне лікування, помірне харчування, повноцінний сон, відмова від шкідливих звичок і турбота про себе — це не примха, а необхідність.