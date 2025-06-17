Високий цукор у крові: які ранні ознаки не можна ігнорувати та що робити

Вимірювання цукору в крові / © Credits

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Неконтрольований високий рівень цукру в крові може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям у довгостроковій перспективі, таких як нейропатія, хвороби серця та навіть інсульт. Ось чому розумно знати тривожні ознаки на ранній стадії до того, як виникнуть ускладнення.

Woman`sWorld описав симптоми високого рівня цукру в крові, які ви ніколи не повинні ігнорувати, а також розповів, що робити, якщо у вас стрибок глюкози.

Що викликає високий рівень цукру в крові

Високий рівень цукру в крові або гіперглікемія зазвичай стосується ситуації, коли рівень глюкози в крові підвищується вище 130 мг/дл натще або 180 мг/дл після їжі, пояснює Брінна Коннор, докторка медичних наук, сімейна лікарка.

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Найпоширенішими причинами, додає вона, є дефіцит інсуліну, інсулінорезистентність або неадекватне дозування інсуліну у людей з діабетом 1 або 2 типу. Але це не єдині тригери. Інші причини, непов’язані з діабетом, можуть включати стрес, інфекцію, хворобу (деякі генетичні захворювання пов’язані з інсулінорезистентністю, як і деякі захворювання підшлункової залози), їжу з високим вмістом вуглеводів і недостатню фізичну активність.

Деякі ліки, такі як кортикостероїди або деякі діуретики, такі як гідрохлоротіазид і хлорталідон, також можуть сприяти підвищенню рівня цукру в крові, зазначає Коннор.

Симптоми високого рівня цукру в крові, які ви ніколи не повинні ігнорувати

Хронічний високий рівень цукру в крові є одним із основних показників діабету, і якщо його не лікувати, він може пошкодити очі (діабетична ретинопатія), нирки, нерви та/або серцево-судинну систему, говорить докторка. Ось чому важливо знати симптоми високого рівня цукру в крові.

Ранні симптоми гіперглікемії можуть включати:

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Підвищену спрагу або голод

Часте сечовипускання

Головний біль

Помутніння зору

Якщо рівень цукру в крові залишається високим протягом тривалого періоду без лікування, можуть розвинутися більш серйозні симптоми високого цукру в крові, зокрема:

Втома

Втрата ваги

Вагінальні дріжджові інфекції

Шкірні інфекції

Порізи або виразки, що повільно загоюються

Діабетичні виразки стопи

Ті, хто страждає на діабет або мав справу з високим рівнем цукру в крові в минулому, ймовірно, мають глюкометр, за допомогою якого можна перевірити свій рівень. Якщо ви помітили будь-який із наведених вище симптомів, варто пройти вимірювання, щоб дізнатися, чи потрібно вам вжити заходів для зниження рівня цукру в крові, які наведені нижче.

Як знизити високий рівень цукру в крові природним шляхом

Найкраща стратегія зниження високого рівня цукру в крові залежатиме від контексту, каже докторка Коннор. Для початку, якщо у вас є переддіабет, вам нещодавно діагностували діабет 2 типу або ви відчуваєте високий рівень цукру в крові внаслідок однієї з причин, непов’язаних із діабетом, Коннор зазначає, що зміни способу життя можуть допомогти. До них належать:

Коригування раціону з обмеженням споживання простих вуглеводів

Переконайтеся, що ви дотримуєтеся призначеного курсу лікування

Регулярні фізичні вправи

Для людей з діабетом, які приймають інсулін, введення правильної дози буде першим кроком до зниження високих рівнів глюкози. Пийте воду, щоб вивести зайву глюкозу, пропонує докторка, додаючи, що невелике фізичне навантаження також може допомогти знизити високий рівень цукру в крові.

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Нарешті, якщо у вас діабет 1 типу, варто перевірити рівень кетонів, якщо рівень цукру в крові достатньо високий, щоб у вас з’явилися симптоми. Кетони, побічний продукт розпаду жиру як реакція на дефіцит інсуліну, роблять кров кислішою. Смужки для визначення кетону в крові або сечі можна використовувати, щоб перевірити ваш рівень і переконатися, що він не стає небезпечно високим.

Коли викликати лікаря щодо симптомів високого цукру в крові

Важливо відзначити, що в осіб з діабетом 1 типу високий рівень цукру в крові може прогресувати до діабетичного кетоацидозу, який є небезпечним для життя, каже Коннор. За діабетичного кетоацидозу нестача інсуліну в поєднанні з дуже високою кількістю кетонів у вашій крові викликає кислотність крові, що може призвести до коми або навіть смерті.

На додаток до симптомів, наведених вище, людина, яка страждає на діабетичний кетоацидоз, матиме такі, як:

Нудота і блювання

Зневоднення

Біль у животі

Утруднене дихання або гіпервентиляція

Дихання з фруктовим запахом

Прискорене серцебиття

Почуття розгубленості або дезорієнтації

Непритомнення

У надзвичайних ситуаціях, наприклад, у когось надзвичайно високий рівень цукру в крові, викликайте швидку, закликає докторка Коннор. Ці умови вимагають госпіталізації, внутрішньовенного введення рідини, інсуліну та ретельного спостереження медичного працівника.

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