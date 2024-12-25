Яблука: переваги та користь для здоровʼя

Яблука – один із найпопулярніших фруктів у світі. Їхній хрумкий, соковитий смак важко не полюбити, а їхня користь для здоров’я вражає.

Ви, напевно, чули прислів’я: "Хто яблуко в день з'їдає, у того лікар не буває". І хоча це лише народна мудрість, науковці підтверджують, що яблука справді можуть сприяти зміцненню здоров’я, а як саме, розповіло видання Real Simple.

Яблука – це справжнє джерело вітамінів і мінералів. Одне велике яблуко може містити: клітковину, вітаміни – A, B, C, K, калій, магній, фосфор, кальцій тощо. Завдяки цьому яблука є чудовим вибором для тих, хто хоче підтримувати здоровий спосіб життя.

Вісім причин їсти яблука

Здоров’я серця

Яблука багаті розчинною клітковиною – пектином. Він допомагає знижувати рівень холестерину у крові, зв’язуючи його у травному тракті. Поліфеноли, які містяться в яблуках, також підтримують роботу серця та допомагають регулювати рівень цукру в крові.

Травлення

Клітковина в яблуках не лише покращує травлення, але й сприяє росту корисних бактерій у кишківнику. Яблука також містять сорбіт – природний цукровий спирт, який допомагає боротися із запорами.

Запалення

Антиоксиданти в яблуках, зокрема кверцетин, допомагають боротися із запаленнями в організмі. Це корисно при таких станах, як артрит, астма чи хронічні захворювання серця.

Здоров’я легенів

Високий вміст кверцетину в яблуках може зменшувати запалення у дихальних шляхах та захищати легені від пошкоджень. Люди, які регулярно споживають яблука, мають нижчий ризик хронічних захворювань легень, таких як астма наприклад.

Здоров’я шкіри

Вітамін C, який міститься в яблуках, сприяє виробленню колагену – білка, який забезпечує пружність та молодість шкіри. Поліфеноли додатково захищають шкіру від впливу ультрафіолету.

Імунітет

Яблука допомагають організму боротися з інфекціями завдяки вітамінам і антиоксидантам. Вони також знижують ризик розвитку хронічних захворювань.

Мозкова діяльність

Флавоноїди, які містяться в яблуках, сприяють покращенню короткочасної пам’яті. Вони також допомагають знизити ризик розвитку когнітивних порушень у літньому віці.

Суглоби

Поліфеноли в яблуках можуть захищати хрящі від руйнування, що допомагає запобігти розвитку остеоартриту.

Як додати яблука до раціону

Якщо вам набридло їсти яблука просто так, ось кілька ідей:

Додайте до салатів. Свіжі шматочки яблука додають салату соковитості та хрумкості.

Приготуйте яблучний соус. Це чудовий перекус або основа для інших страв.

Спробуйте яблучний смузі. Змішайте яблука з овочами чи фруктами для створення корисного напою.

Зробіть домашній сидр. Його можна подавати гарячим або холодним, додавши корицю чи інші спеції.

Яблука – природний суперфуд, доступний кожному. Вони допоможуть вам залишатися здоровими, красивими та енергійними.

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