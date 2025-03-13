Як алкоголь впливає на мозок

Алкоголь – один із найпоширеніших психоактивних напоїв у світі. Його вживання супроводжує людство вже тисячі років, асоціюючись із традиціями, святами та відпочинком. Проте вплив алкоголю на організм залишається актуальною темою досліджень, особливо коли мова йде про його дію на мозок.

Багато людей знають про короткострокові наслідки – сп’яніння, порушення координації, уповільнення реакції, – але значно менше уваги приділяється тому, як алкоголь впливає на роботу мозку у довгостроковій перспективі.

Видання Psychology Today розповіло, що регулярне вживання великих доз алкоголю може спричинити серйозні когнітивні порушення. Близько 50% людей, які страждають на алкогольну залежність, відчувають труднощі з пам’яттю, концентрацією, здатністю планувати та аналізувати інформацію. Особливо вразливими є ті зони мозку, які відповідають за ухвалення рішень, самоконтроль і навчання.

Довготривалі наслідки впливу алкоголю

Проблеми з пам’яттю та когнітивними функціями

У людей, які часто вживають алкоголь, спостерігаються труднощі з запам’ятовуванням нової інформації. Це може проявлятися у вигляді забудькуватості, проблем із пригадуванням деталей чи навіть значних прогалин у пам’яті. Навіть підлітки, які починають пити алкоголь у 15-16 років, стикаються з погіршенням пам’яті.

Зміни у структурі мозку

Мозок тих, хто систематично вживає алкоголь, має менший об’єм сірої та білої речовини. Це означає, що зменшується кількість нейронів і зв’язків між ними, це негативно позначається на когнітивних процесах. Особливо страждають лобові частки мозку, які відповідають за ухвалення рішень, самоконтроль та емоційну стабільність.

Вплив на молодий мозок

Мозок підлітків особливо чутливий до впливу алкоголю. Навіть ті підлітки, які випивають 20 разів на місяць, мають значно гіршу якість білої речовини, яка необхідна для передачі інформації між відділами мозку. На початкових стадіях організм ще здатний компенсувати ці порушення, але згодом відновлення стає дедалі складнішим.

Посилення реакції на алкоголь

Цікаво, що у людей, які зловживають алкоголем, мозок стає чутливішим до інформації, пов’язаної з алкоголем. Наприклад, у підлітків, які часто п’ють, під час перегляду реклами алкоголю активуються ділянки мозку, пов’язані з бажанням та задоволенням, це може сприяти розвитку залежності.

Чи можна відновити мозок після вживання алкоголю

Хороша новина полягає у тому, що негативні наслідки не завжди є незворотними. Якщо людина відмовляється від алкоголю, її мозок поступово починає відновлюватися. Уже через місяць після припинення вживання алкоголю багато когнітивних функцій значно покращуються. Згодом якість роботи мозку може відновитися майже повністю, особливо якщо поєднувати здорове харчування, фізичну активність та тренування пам’яті.

Алкоголь має потужний вплив на роботу мозку, особливо за частого вживання у великих кількостях. Зміни в структурі та функціонуванні мозку можуть призводити до проблем із пам’яттю, ухваленням рішень, концентрацією та емоційною стабільністю. Особливо вразливими є підлітки та молоді люди, у яких мозок ще не завершив свого розвитку. Проте відмова від алкоголю чи його помірне вживання допомагають мінімізувати ризики та зберегти здоров’я мозку на довгі роки.

Ми також писали про те, чи можна пити алкоголь поруч із людиною, яка намагається подолати залежність.

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