Як без тонометра визначити підвищений артеріальний тиск

Артеріальна гіпертензія — це не лише неприємний стан, але й потенційна загроза здоров’ю, яка може призвести до серйозних ускладнень, таких як інсульт чи інфаркт.

Лікар Сергій Пісоцький поділився порадами, як визначити підвищений тиск навіть без спеціального приладу. Знання цих симптомів може допомогти вчасно розпізнати проблему та уникнути небезпечних наслідків.

Чому важливо знати ознаки підвищеного тиску

Підвищений артеріальний тиск часто називають "тихим вбивцею", оскільки він може довго не проявлятися, поки не станеться щось серйозне. На його тлі можуть виникати катастрофічні стани, такі як:

Інсульти: порушення кровообігу мозку, що може призвести до паралічу чи навіть смерті.

Інфаркти: пошкодження серцевого м’яза через недостатнє постачання крові.

Ушкодження органів-мішеней: серця, нирок, очей.

Саме тому важливо навчитися визначати тривожні симптоми навіть без тонометра.

Основні симптоми підвищеного тиску

Головний біль . Це один із перших і найпоширеніших симптомів. Біль зазвичай має інтенсивний характер і відрізняється від звичайного головного болю, наприклад, від перевтоми. Часто біль локалізується у потиличній області.

. Це один із перших і найпоширеніших симптомів. Біль зазвичай має інтенсивний характер і відрізняється від звичайного головного болю, наприклад, від перевтоми. Часто біль локалізується у потиличній області. Відчуття жару. Може раптово з’явитися відчуття внутрішнього тепла, яке супроводжується почервонінням обличчя.

Може раптово з’явитися відчуття внутрішнього тепла, яке супроводжується почервонінням обличчя. Шум у вухах. Гучний шум або дзвін у вухах може бути сигналом підвищеного тиску.

Гучний шум або дзвін у вухах може бути сигналом підвищеного тиску. Запаморочення. Втрата рівноваги чи відчуття, що світ обертається, також є характерними симптомами.

Втрата рівноваги чи відчуття, що світ обертається, також є характерними симптомами. Прискорене серцебиття. Серце починає битися швидше, з’являється відчуття тривоги чи неспокою.

Серце починає битися швидше, з’являється відчуття тривоги чи неспокою. Нудота та блювання. У критичних випадках може виникати нудота, яка супроводжується блювотою.

Що робити, якщо ви помітили ці симптоми

Якщо у вас або ваших близьких з’явилися подібні ознаки, варто діяти негайно:

Забезпечте спокій . Сядьте чи ляжте у зручному положенні, намагайтеся заспокоїтися.

. Сядьте чи ляжте у зручному положенні, намагайтеся заспокоїтися. Перевірте тиск (якщо є можливість). Знайдіть тонометр та виміряйте показники. Нормальним вважається тиск у межах 120/80 мм рт. ст. Якщо він значно вищий — потрібна консультація та допомога лікаря.

(якщо є можливість). Знайдіть тонометр та виміряйте показники. Нормальним вважається тиск у межах 120/80 мм рт. ст. Якщо він значно вищий — потрібна консультація та допомога лікаря. Вживайте заходів навіть без тонометра. Якщо тонометра немає під рукою, але симптоми яскраво виражені, це вже привід звернутися до лікаря. Не відкладайте візит, адже існує висока ймовірність серйозних ускладнень.

Чим небезпечний високий тиск

Підвищений артеріальний тиск створює значне навантаження на серце, судини та інші органи. Ось до чого він може призвести:

Пошкодження серцевого м’яза: постійно високий тиск змушує серце працювати з перевантаженням, це може викликати серцеву недостатність.

постійно високий тиск змушує серце працювати з перевантаженням, це може викликати серцеву недостатність. Інсульт : через підвищення тиску судини мозку можуть розриватися чи блокуватися, що призводить до серйозних наслідків.

: через підвищення тиску судини мозку можуть розриватися чи блокуватися, що призводить до серйозних наслідків. Проблеми з нирками: підвищений тиск часто пошкоджує ниркові судини та знижує їхню функцію.

Підвищений тиск — це стан, який не можна ігнорувати. Навіть якщо у вас немає тонометра, уважно ставтеся до сигналів свого організму. Пам’ятайте, що раннє розпізнавання симптомів може врятувати вам життя. Якщо ви чи ваші близькі помітили ознаки гіпертензії, не зволікайте та зверніться до лікаря. Турбота про своє здоров’я — це найкраща інвестиція у ваше майбутнє.

Ми також писали про заразний стрес, гіпнотерапія, звʼязок мозку та кишківника.

Читайте також: