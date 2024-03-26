Безпечне гоління: лікар розповів, які бритви обирати

Поради будуть корисними не тільки чоловікам, адже скоро сезон відкритих ніжок.

Доктор медичних наук Мах'яр Маддахалі розповідає про ефективні стратегії безпечного гоління та як запобігти негативних наслідків.

Гоління – найпоширеніший метод боротьби з надмірним волоссям, проте неправильна техніка може призвести до різноманітних проблем: від свербіжу, почервоніння та прищів до врослого волосся.

Використання бритви з кількома лезами може збільшити ризик вростання волосся. Проте, дотримання певних правил може запобігти цьому.

Використовуйте теплу воду перед голінням і холодну після

Перед голінням промийте теплою водою частину тіла, що допоможе розширити пори і зробить волосся м'яким та більш доступним для видалення. Після гоління промийте холодною водою, що допоможе зменшити подразнення, закриє пори та заспокоїть шкіру.

Зробіть пілінг перед голінням

Перед голінням лікар рекомендує провести пілінг, щоб видалити мертву шкіру та запобігти вростанню волосся. Пілінг можна виконати за допомогою спеціальних засобів або використовуйте м'яку губку чи щітку для тіла.

Використовуйте однолезові бритви

Однолезові бритви часто є менш травматичними для шкіри, оскільки менше ріжуть волосся одночасно.

Не зловживайте одноразовими станками

Не варто використовувати повторно одноразові станки. Їх заточеність може бути недостатньою для повторного використання. Використання тупої бритви може призвести до більшого тиску на шкіру та збільшення ризику подразнення.

Не видавлюйте вросле волосся

Це може призвести до запалення та інфекції. Рекомендується уникати цього та дотримуватися правильної техніки гоління, щоб уникнути утворення врослого волосся.

Зберігайте бритву в сухому місці

Зберігання бритви в сухому місці, подалі від вологи, це допоможе запобігти розмноженню бактерій, які можуть викликати інфекції під час гоління. Не рекомендується зберігати бритву в душовій кабіні або в мильниці, де вона може стати джерелом бактерій.

Правильна техніка гоління та вибір інструментів можуть значно полегшити процес видалення зайвого волосся та запобігти неприємним наслідкам, таким як подразнення та вросле волосся.

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