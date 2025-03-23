Як біполярний розлад може вплинути на пам’ять

Біполярний розлад — це складний стан, який впливає на настрій та рівень активності людини. Однак мало хто знає, що він також може серйозно вплинути на пам'ять і здатність до концентрації, а це ускладнює повсякденне життя.

Як саме це відбувається вплив на організм людини та що з цим можна зробити розповіло видання MedicalNewsToday.

Що відбувається з пам’яттю за біполярного розладу

Біполярний розлад характеризується різкими змінами настрою, від високих, маніакальних фаз до глибоких депресивних періодів. У цей час люди можуть натрапляти на труднощі, пов'язані з пам’яттю, концентрацією та здатністю зберігати інформацію. Під час маніакальних фаз, коли настрій підвищений чи під час депресивних епізодів, проблеми з пам'яттю можуть посилюватися.

Зміни у головному мозку під час таких фаз можуть впливати на функціонування префронтальної кори — частини мозку, яка відповідає за планування, увагу та розв'язання проблем, а також на гіпокамп, а це грає важливу роль у формуванні спогадів. Зміни у цих ділянках мозку можуть ускладнити здатність запам’ятовувати та обробляти інформацію.

Як зміни настрою впливають на вашу здатність думати та запам'ятовувати

Ви, ймовірно, помічали, що коли ваш настрій змінюється, вам стає важче концентруватися чи пам’ятати важливі моменти. Для людей з біполярним розладом це явище ще виразніше. Під час маніакальних фаз, коли активність і думки прискорюються, люди можуть відчувати труднощі з фокусуванням. У депресивних періодах, навпаки, увага може знижуватися, а пам'ять — ставати розсіяною.

Деякі типи пам’яті, які можуть зазнати змін, включають:

Робоча пам'ять, необхідна для короткочасного зберігання інформації під час виконання завдань.

Вербальна пам'ять, яка дозволяє запам’ятовувати слова та фрази.

Просторова пам'ять, дає змогу орієнтуватися у фізичному просторі.

Як лікування біполярного розладу може впливати на пам'ять

Ліки, які застосовуються для лікування біполярного розладу, можуть також мати вплив на когнітивні функції, зокрема на пам'ять. Одним із найпоширеніших препаратів є літій, який допомагає контролювати настрій, але деякі пацієнти помічають, що цей засіб може погіршувати здатність до концентрації та запам’ятовування. Сучасні препарати мають менш виражений ефект на когнітивні функції, але вони все ж можуть спричиняти незначні проблеми з пам’яттю.

Що можна зробити для полегшення запамʼятовування та концентрації

Існує кілька ефективних стратегій, які можуть допомогти впоратися з труднощами концентрації.

Записуйте важливі зустрічі та нагадування. Використовуйте смартфон або паперовий блокнот для запису всіх важливих подій.

Створіть список справ. Щотижня складайте план справ або використовуйте настінний календар.

Використовуйте листочки з нагадуваннями. Приклеюйте їх до дверей чи інших важливих місць, щоб не забути про важливі завдання.

Організуйте свій простір. Важливі речі, як ключі, окуляри, гаманець, повинні завжди бути на одному місці, це допоможе уникнути їхнього пошуку у спішці.

Регулярний розпорядок дня. Створіть рутину, яка включає здорові звички сну та харчування. Це не лише покращить ваше самопочуття, а й допоможе зберегти ясність розуму.

Біполярний розлад може суттєво впливати на пам’ять та здатність до концентрації, але існують способи полегшити ці труднощі. Раннє звернення за медичною допомогою та правильне лікування допоможуть зменшити ці проблеми та забезпечити кращу якість життя. Окрім того, за допомогою простих методів організації життя ви зможете значно полегшити повсякденні завдання та підтримати свою пам'ять у хорошій робочій формі.

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