Як болить серце перед інфарктом: лікар назвав основні симптоми небезпечного стану

Важливо знати, які симптоми вказують на те, що починається інфаркт і потрібно терміново звернутися по допомогу.

Як болить серце перед інфарктом, розповідає лікар Haborets clinic.

Якщо на вас насувається інфаркт, ви відчуваєте кинжальний різкий біль у грудях, який віддає в плече, у спину, між лопатками, в шию, в руку, тисне великою площею і пече, тому що йде гіпоксія серцевого мʼязу. Якщо у вас цукровий діабет, то болю може й не бути – будуть слабкість, низький тиск, холодний липкій піт та аритмія. В таких випадках у разі зміни положення тіла вам не стає легше.

Лікар радить у такому разі лягти горизонтально, прийняти аспірин і під язик – нітрогліцерин та звернутися по медичну допомогу.

Діагноз інфаркт ставиться за ЕКГ та за кардіотропінами, треба встигнути на коронографію, щоб поставити в перекриту артерію пружину для запобігання рубцю на серці.

У жінок через гормональне тло інфаркт трапляється рідше, ніж у чоловіків, але після клімаксу цей захист зникає. Лікар радить менше нервувати, контролювати тиск і цукор, раз на пів року або на рік знаходити час звернутися до кардіолога для профілактичного огляду.

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