Як це контролювати: 9 способів зменшити потовиділення

Потовиділення є поширеною проблемою для більшості людей влітку, а для декого – весь рік.

Потовиділення – абсолютно природна і життєво важлива функція організму. Воно допомагає нам охолонути, коли ми перегріваємося, запобігаючи таким станам, як тепловий удар, який може бути смертельним. Зайве казати, що іноді потовиділення може бути незручним і ніяковим – наприклад, в офісі, громадському транспорті або на громадських заходах.

Гарною новиною є те, що ви можете навчитися контролювати потовиділення і насамперед обмежувати причини його надмірної появи. Woman&home попросив лікарів і дерматологів поділитися своїми корисними порадами та рекомендаціями.

Носіть одяг з натуральних волокон

Найкраще підійде легкий вільний одяг з натуральних волокон, як-от бавовна, яка дозволяє вашій шкірі дихати та допомагає відводити вологу, вважає докторка Майоні Гунератне, фахівчиня в галузі функціональної медицини та медицини способу життя.

Враховуючи останні модні тенденції, лляні сорочки та лляні штани стануть стильним і практичним доповненням до будь-якого гардеробу та будуть особливо корисними, якщо ви страждаєте від підвищеного потовиділення.

Коли йдеться про взуття, ми часто думаємо, що якщо воно має відкритий носок, то це буде найкомфортніше, проте докторка-дерматологиня Авін Конноллі каже, що краще звернути увагу на матеріали, з яких зроблені ваші туфлі та шкарпетки. Рекомендуються шкіряні туфлі й сандалії, а для ніг підійдуть шкарпетки та устілки, що вбирають вологу.

Зменште температуру в приміщенні

Дуже важливо знати, як зберегти прохолоду влітку, де б ви не перебувалия. Якщо ваша спальня, вітальня або офіс спроєктовані так, щоб зберегти тепло, а не відводити його, у вас можуть виникнути проблеми.

Використовуйте вентилятори, кондиціонери та прохолодний душ, щоб знизити температуру тіла, рекомендує лікарка Гунератне. Портативні вентилятори та охолоджувальні рушники стануть у пригоді, якщо ви в дорозі.

Використовуйте дезодорант з алюмінієм

9 способів зменшити потовиділення / Фото: Credits

У багатьох випадках для контролю потовиділення потрібен сильний дезодорант. Антиперспіранти, що містять алюмінієві сполуки, будуть розумним вибором.

Алюміній є корисним інгредієнтом дезодоранту, оскільки він зменшує потовиділення, блокуючи протоки в пахвах, і зменшує до мінімуму запах тіла, запобігаючи утворенню бактерій, які живляться потом і викликають його ще більше.

Однак докторка Гунератне зазначає, що деякі люди можуть бути проти використання таких дезодорантів, тому проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо вам потрібна альтернатива. Багато людей відмовляються від таких сильних засобів, щоб зменшити токсичне навантаження, оскільки деякі з цих хімікатів зараз виявляються в дуже високих концентраціях у нашій крові, каже вона.

Спробуйте підсушувальний крем

Якщо ви виявите, що дезодоранти-антиперспіранти сушать шкіру, не дуже довго діють або ви потієте на інших частинах тіла, наприклад, на стропах, долонях або декольте, спробуйте підсушувальний крем.

Він містить сполуки на основі алюмінію, які тимчасово блокують потові протоки, зменшуючи кількість поту, який потрапляє на поверхню шкіри, каже докторка Уннаті Десаї. Вони ефективні, а за правильного використання можуть забезпечити триваліше полегшення порівнюючи з традиційними спреями-антиперспірантами або кульковими дезодорантами.

Підсушувальні креми зазвичай наносяться на чисту й суху шкіру перед сном.

Спробуйте розслабитися

9 способів зменшити потовиділення / Фото: Credits

Легше сказати, ніж зробити, але розслаблення може бути одним з найкращих способів навчитися контролювати потовиділення, оскільки в деяких випадках піт є продуктом перевантаженої нервової системи.

Стрес і тривога можуть відігравати роль у підвищеному потовиділенні, зазначає докторка Конноллі, і це одна з ознак високого рівня кортизолу. Управління стресом за допомогою методів релаксації та усвідомленості своєю чергою може допомогти зменшити потовиділення. В довгостроковій перспективі іноді може знадобитися консультація психолога.

Змініть харчування

За словами докторки Десаї, певні продукти та напої можуть викликати або посилити потовиділення у деяких людей. Внесення змін до раціону харчування для унникення цих тригерів і включення продуктів, які допомагають регулювати температуру тіла, може стати цінним інструментом для боротьби з надмірним потовиділенням.

Серед продуктів, які зазвичай викликають потовиділення, є такі:

гостра їжа

кофеїн

алкоголь

гарячі напої

Якщо ви сильно потієте, вам також необхідно уникати зневоднення, щоб заповнити втрачену рідину та електроліти в організмі, зазначає вона, і ви також можете робити це за допомогою свого раціону. Підтримка гідратації за допомогою води і вживання продуктів, багатих на магній, як-от листова зелень, горіхи та цільнозернові продукти, можуть допомогти регулювати потовиділення.

Займайтеся спортом

Хоча вправи можуть викликати потовиділення під час занять, регулярна фізична активність здатна покращити загальну фізичну форму та допомогти ефективніше регулювати температуру тіла, потенційно знижуючи потовиділення в довгостроковій перспективі, вважає докторка Конноллі.

Влітку це може бути складніше, особливо якщо на вулиці тепло й сонячно, оскільки ви ризикуєте перегрітися під час тренування. Більшості людей можна займатися за температури до +27°C, але завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати будь-які нові тренування.

Для тих, хто займається у приміщенні, щоденні заняття йогою або плавання можуть бути корисним способом покращити свою фізичну форму, зберігати прохолоду та тренуватися без серйозного впливу на кістки й суглоби, що може спричинити додатковий дискомфорт.

Часто приймайте душ

9 способів зменшити потовиділення / Фото: Credits

Дотримання правил гігієни не лише знизить ризик появи неприємного запаху тіла через надмірне потовиділення, а й допоможе його повністю зупинити.

Обов'язково дотримуйтесь правил гігієни, наприклад, регулярно приймайте душ і тримайте місця, схильні до потовиділення, наприклад, пахви та стопи, в чистоті й сухості, каже докторка Конноллі. Також рекомендується міняти взуття, щоб воно висохло, перш ніж знову надіти його.

Медичне лікування

Якщо всі заходи щодо зміни способу життя не допоможуть вам навчитися контролювати потовиділення, варто звернутися до лікаря. Гіпергідроз – це назва надмірного потовиділення, яке виникає само собою і, найімовірніше, є результатом надактивності екринових потових залоз або побічним ефектом іншого захворювання, наприклад, гіперактивності щитоподібної залози.

Для лікування гіпергідрозу може знадобитися медичне втручання:

Ін'єкції ботоксу. Ботокс можна вводити в потові залози, щоб блокувати нерви, які викликають потовиділення в області пахв, рук, ніг та обличчя, каже докторка Гунератне. Це один з найпоширеніших методів лікування пітливості.

Ботокс можна вводити в потові залози, щоб блокувати нерви, які викликають потовиділення в області пахв, рук, ніг та обличчя, каже докторка Гунератне. Це один з найпоширеніших методів лікування пітливості. Іонофорез . Ця техніка передбачає використання пристрою, який пропускає слабкий електричний струм через воду на поверхню шкіри, що може допомогти зменшити потовиділення рук і ніг.

Ця техніка передбачає використання пристрою, який пропускає слабкий електричний струм через воду на поверхню шкіри, що може допомогти зменшити потовиділення рук і ніг. Мікрохвильова терапія . За такого лікування для руйнування потових залоз використовується пристрій, який подає мікрохвильову енергію для остаточного видалення потових залоз у пахвах.

За такого лікування для руйнування потових залоз використовується пристрій, який подає мікрохвильову енергію для остаточного видалення потових залоз у пахвах. Хірургічне втручання. У важких випадках можна розглянути такі хірургічні варіанти, як симпатектомія (перерізання нервів, які викликають потовиділення) або видалення потових залоз, каже докторка Гунератне. Але зазвичай це крайні варіанти через потенційні ризики та ускладнення.

Якщо вас непокоїть підвищене потовиділення, зверніться до лікаря, щоб підібрати оптимальний спосіб вирішення проблеми та виключити патології.

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