Як часто треба приймати душ: поради лікарки Богомолець

Виявляється, частота приймання душу може мати значний вплив на стан нашої шкіри, а надмірне миття водою та мийними засобами може навіть шкодити нашому здоровʼю.

Лікарка Ольга Богомолець поділилася важливими рекомендаціями щодо гігієни, догляду за шкірою і тілом.

Як часто варто приймати душ

Коли до лікарки звертаються пацієнти зі скаргами на сухість шкіри та свербіж, перше, що вона зазвичай питає: "Скільки разів на день ви приймаєте душ?". Найпоширенішими відповідями є два чи один раз. І це може бути однією з причин проблем зі шкірою.

Перше, що лікарка радить таким пацієнтам – зменшити частоту миття до одного разу на добу, а інколи навіть через день. Це дозволяє шкірі відновити природний баланс вологи.

Використання мийних засобів

Ольга Богомолець рекомендує обмежити використання мила та гелів для душу. Застосовувати їх варто лише на певних ділянках тіла, як-от пахви, пахова зона чи стопи, де це дійсно необхідно.

За словами лікарки, для інших частин тіла достатньо простої води. Надмірне використання мийних засобів і частий контакт із водою позбавляють шкіру її природного захисного шару. Це призводить до того, що шкіра стає сухою, а суха шкіра – це відкриті ворота для інфекцій та інших небажаних впливів.

Важливість природного зволоження шкіри

Шкіра – наш головний бар’єр проти зовнішніх подразників. У ній діє "фабрика" природних зволожувальних речовин, які не потрібно купувати в магазині. Лише варто дбати про те, щоб ці речовини не змивалися надмірно частим миттям.

Лікарка радить берегти власну шкіру. Вона створена природою для того, щоб захищати нас і забезпечувати оптимальний рівень зволоження. Використовуйте мийні засоби помірковано, обирайте їх із нейтральним рівнем pH та уникайте агресивних компонентів.

Коли варто уникати частого душу

Існують обставини, коли варто взагалі уникати частого миття.

В зимовий період, коли повітря стає сухішим, а шкіра схильна до втрати вологи.

В разі дерматологічних проблем, як-от екзема чи атопічний дерматит, коли шкіра потребує особливого догляду.

Після тривалого перебування у воді, наприклад, у басейні чи морі. Після купання краще не використовувати агресивні мийні засоби, а просто обполоснути тіло чистою водою.

Поради:

Мийтеся один раз на добу або через день, залежно від ваших потреб і типу шкіри.

Обирайте м’які мийні засоби. Віддавайте перевагу засобам без ароматизаторів і з нейтральним рівнем pH.

Після душу наносьте зволожувальний крем або лосьйон, особливо в холодну пору року.

Уникайте гарячої води. Вона може пошкодити захисний шар шкіри, тому краще використовувати теплу чи прохолодну воду.

Якщо шкіра стає сухою чи подразненою, перегляньте свої звички з догляду або зверніться до лікаря.

Догляд за шкірою – це насамперед увага до її потреб. Поради лікарки Ольги Богомолець допоможуть вам зберегти здоров’я та природну красу шкіри. Пам’ятайте, що турбота про себе – це не лише щоденна рутина, але й спосіб піклування про своє тіло.

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